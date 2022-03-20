Аннотация

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

Концентрация и централизация капитала, начавшиеся после первой промышленной революции в конце XVIII века, привели в начале XX века к господству мировой финансовой олигархии (МФО), которая развязала Первую и Вторую мировые войны, а также холодную войну с СССР. После распада СССР в 1991 году мир стал однополярным, в котором доминируют западные ТНК. Они используют денежные инструменты, институциональные реформы, цветные революции и военные действия для перераспределения производимых доходов и активов всех государств в свою пользу. Свой вклад внесла постпандемийная цифровая трансформация 2020 года, направленная на использование достижений цифровой революции для установления глобального цифрового управления людьми в целях сохранения власти МФО. В статье утверждается, что в рамках капиталистической экономики, где все руководствуются максимизацией прибыли, выход цивилизации из глобального кризиса невозможен. Использование старых инструментов и цифровых технологий для управления людьми не устраняет главную причину глобального кризиса — непропорциональность экономического развития. Единственным проектом, направленным на решение экономических задач путем планирования народного хозяйства, был проект СССР.

Использование метода последовательных приближений (итераций) с обратной связью позволило стране стать одним полюсом в послевоенном биполярном мире. Однако отход партийной номенклатуры от демократии и ее предпочтение ручного управления автоматизированному определили поражение СССР в холодной войне. Доказана необходимость использования в государственном (глобальном) управлении искусственного интеллекта (ИИ), основанного на кибернетическом планировании взаимодействия всех отраслей и секторов экономики, для выхода цивилизации на траекторию роста качества жизни, культурного развития личности.

Введение

Стремительно нарастающие угрозы мирового кризиса вынуждают МФО и правительства всех стран разрабатывать новые проекты развития и антикризисные меры. В дискуссиях на Давосском форуме — 2021 было отмечено, что из-за пандемии глобальная координация в форме торговли стала нести высокие риски рецессии мировой экономики, связанные с разрывом межотраслевых и межгосударственных экономических взаимосвязей, потерей рабочего времени и ростом мировых цен. Для снижения этих рисков в глобальных производственно-сбытовых цепочках было рекомендовано искать альтернативы «ближе к дому». Такой альтернативой является планирование национальной (межгосударственной) экономики.

Основная причина кризиса — непропорциональность экономического развития. Впервые доказано, что эта причина не может быть преодолена ни финансовыми методами регулирования капиталистического хозяйства, ни ручным планированием некапиталистического хозяйства. Требуется переход к автоматизации управления экономикой (использование ИИ в экономике) на основе кибернетического планирования как системы алгоритмов согласования заказов конечных потребителей с возможностями производителей. Такой системой алгоритмов является динамическая модель межотраслевого баланса (МОБ). Цель данной статьи — обосновать необходимость перехода к некапиталистической экономике с использованием кибернетического планирования экономики.

Карикатура — Цель капитализма всегда одна Эксплуатация. Гнет. Война. Чтоб народных масс нищета и гибель ему несли максимальную прибыль!

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

обосновать невозможность преодоления современного мирового кризиса в рамках капиталистической экономики;

используя принцип историзма, изучить опыт планирования некапиталистической экономики СССР, сделавшего его страной, определившей тенденции развития биполярного мира, и выявить причины отказа СССР от некапиталистической экономики;

показать бесперспективность использования достижений цифровой революции для вывода капиталистической экономики из мирового кризиса;

обосновать необходимость внедрения ИИ в экономике, основанного на кибернетическом планировании некапиталистической экономики, для продолжения развития цивилизации по пути культурного прогресса.

Цель и задачи статьи определяют ее структуру.

В первой главе рассматривается исторический опыт регулирования капиталистической экономики и доказывается невозможность его использования для выхода из современного мирового кризиса с помощью его инструментов.

Во второй главе рассматривается альтернативный опыт координации производственных отношений в форме планирования экономики СССР. Причины его успеха и неудач исследуются с использованием принципа историзма.

В третьей главе доказывается бесперспективность цифровизации капиталистической экономики. Обосновывается необходимость перехода к некапиталистической экономике с использованием ИИ в экономике на основе динамической модели межотраслевого баланса для обеспечения ее движения в направлении благополучного будущего.

Глава 1. Конец капиталистической экономики

Стратегия и экономическая политика капитализма основываются на обобщении более чем тысячелетнего опыта торговли товарами и деньгами, эксплуатации труда и использовании дешевых ресурсов зависимых стран. К ХХ веку экономическая политика капиталистических государств характеризуется цикличностью «меркантилизм — война — либерализм» (Ведута, 2019).

Меркантилизм характеризуется вмешательством государства в экономику на принципах протекционизма, индикативного планирования в интересах господствующих социальных слоев и колониальной политики по обеспечению ведущих стран дешевым сырьем и рабочей силой, рынками сбыта зависимых стран. История XVII—XX веков подтверждает тяготение меркантилизма к использованию вооруженной силы для защиты интересов конкурирующих метрополий.

Австралийские солдаты в окопах. Первая мировая война

Первая промышленная революция началась в конце XVIII века. Она ознаменовалась появлением машин, которые приводили в действие сразу несколько механических орудий, преодолевая человеческие ограничения. Машины стали основой небывалого роста производительности труда (Маркс, 1951, т. 1, гл. 15). Его результатом стало установление в XIX веке капиталистического способа производства, направленного на максимизацию прибыли капиталистов за счет неэквивалентного обмена с наемным трудом и с зависимыми странами.

Политика меркантилизма и переход к капитализму завершились наполеоновскими войнами. В 1822 году к власти в Англии пришло либеральное правительство, и она стала доминирующей промышленной и финансовой державой. Стало выгодным отказываться от протекционизма в пользу либерализма, отстаивавшего идею свободной торговли для реализации конкурентных преимуществ Англии. Периодически возникали экономические кризисы в результате стихийного (непропорционального) развития капиталистической экономики. Регулятором экономики стал Центральный банк, который поддерживал свободную конвертируемость банкнот в золото дисконтной политикой (Ведута, 2003). В то время большинство предпринимателей не были заинтересованы в инфляции, так как прибыль в условиях расширения мирового рынка и снижения себестоимости продукции за счет внедрения машин была высокой.

Во время кризисов, когда процентная ставка достигает своего максимума, а цена акций, наоборот, достигает своего минимума, происходит быстрая централизация капитала, когда больший капитал скупает меньший капитал. Каждый кризис означает обновление производственной базы, рост безработицы, социального и технологического неравенства между странами, централизацию капитала. В результате кризисного развития капитализма свободная конкуренция, казавшаяся идеальным экономическим механизмом обеспечения диктата потребителей над производителями и обновления производственной базы, постепенно уступила место господству корпораций.

Идеи независимости Центрального банка и денежной системы в виде золотого стандарта были использованы Англией для создания в Париже в 1867 году первой международной валютной системы (МВС). Это позволило Британии иметь растущий торговый дефицит, что означало запуск глобальной инфляции, перераспределение доходов и активов в пользу МФО.

В последней трети XIX века мир снова становится многополярным. Германия, США, Япония и Италия стали угрожать британскому превосходству. Эти государства, способствуя возникновению в них капиталистических корпораций, стали проводить протекционистскую политику неомеркантилизма, основанную на принципах свободного предпринимательства, протекционистских тарифов и колониальной экспансии. Борьба государств за рынки сбыта в интересах капиталистических корпораций стала более ожесточенной.

К началу XX века власть МФО была установлена. Они навязали мировому сообществу свой глобальный проект, запустив всеобщую мировую инфляцию, чтобы перераспределять в свою пользу доходы и активы всех остальных социальных слоев мира. После Первой мировой войны, которая разрушила все международные соглашения по МВС, основанной на золотом стандарте (Пезенти, 1976), МФО реализует глобальный проект вмешательства в денежно-кредитную политику центральных банков. Цикличность экономической политики государств в фазах цикла «меркантилизм — война — либерализм…» трансформировалась в цикличность «инфляция — война — финансовая стабилизация…».

Безработные мужчины у бесплатной столовой, открытой Аль Капоне в эпоху депрессии в Чикаго, Иллинойс, США, 1931

Инфляция становится общей и хронической. Накануне, во время войны и после неё для восстановления экономики используется стремительная инфляция. В межвоенный период используется финансовая стабилизация и создается новая МВС, основанная на золоте и основных резервных валютах Запада для их экспорта в зависимые страны в обмен на производимые ими товары. Так, в прошлом веке после политики финансовой стабилизации (либерализма) в Европе в 1920-е годы произошел переход к инфляции в 1930-е годы: в США и Великобритании — к умеренной инфляции (меркантилизму), в Германии и СССР — к быстрой инфляции с мобилизационной моделью.

После Второй мировой войны, к концу 1960-х годов, золото постепенно вытеснялось в качестве основы для определения валютных паритетов. После структурного экономического кризиса 1973—75 годов, в 1976 году, была создана Ямайская валютная система, основанная на долларе США с демонетизацией золота, что позволило бесконечно наращивать дефицит платежного баланса США в интересах МФО. Глобальный рынок ссудного капитала, созданный ТНК в 1958 году, позволяет вывозить фиктивный капитал в другие страны, что увеличивает технологическое и социальное неравенство в мире. Рано или поздно спекулятивные игры закончатся протекционизмом и подготовкой очередного военного разрешения кризиса.

Скоординированная финансовая политика западных стран по интеграции своих национальных финансовых рынков в мировой рынок ссудного капитала завершилась к 1991 году, когда СССР проиграл холодную войну и распался. Потоки фиктивного капитала с Запада были направлены на «раздел» имущества бывшего СССР. Его бывшие республики стали проводить политику финансовой стабилизации под лозунгом либерализации. Однополярный мир, созданный в 1991 году, глобально управляется МФО.

Нарастание экономического хаоса и перераспределение доходов и активов в пользу МФО достигается за счет использования монетарных инструментов, реформ, цветных революций и военных действий. Теоретическое обоснование беззакония представляет собой смесь аналитических экономических и политических теорий, противоречивой бухгалтерской информации, международного стандарта национального счетоводства, платежного баланса и банковской системы, прогнозных сценариев развития, полученных на основе эконометрических моделей.

Следуя обычным «правилам» глобального капиталистического проекта, США с приходом к власти Трампа в 2017 году начали слом либерализма для перехода к меркантилизму. Мир вступил в очередную фазу предвоенного протекционизма.

Учитывая ядерный потенциал развивающихся стран, а потому стремясь избежать прямого военного конфликта, МФО добавили к этим инструментам достижения цифровой революции, в частности, для создания ИИ в военной сфере с целью организации кибератак и кибервойн, дестабилизирующих компьютерные системы и жизнь в государствах, стремящихся к национальной информационной безопасности (Белый дом, 2018).

Кибервойска США

Пандемия-2019 раскрыла почти всем цели МФО, стремящейся использовать возможности, предоставляемые цифровой революцией, для сохранения власти МФО путем установления тотального контроля над человечеством с превращением людей в биороботов, что приближает конец истории. Вынужденные из-за пандемии карантины, вызвавшие спад производства и рост безработицы во всех странах, запуск МФО всемирной инфляции со стремительным ростом цен, особенно в развивающихся странах, значительно приблизили военное разрешение кризиса, провоцируемое МФО.

Нарастание угроз существованию человечества послужило причиной появления нового Манифеста, объединяющего людей разных национальностей, рас и религий в их борьбе за построение социализма (The International Manifesto Group, 2021). Достижение его целей — роста качества жизни и культурного развития личности, реализации в обществе справедливости, свободы мысли, ответственности и других общечеловеческих ценностей предполагает сознательно организованную некапиталистическую экономику.

2. Проект некапиталистической экономики «СССР»

Социализм — единственная альтернатива всем капиталистическим глобальным проектам, обеспечивающая культурный прогресс человечества.

Первая в мире попытка создать некапиталистическую, пропорционально развивающуюся экономику в направлении повышения качества жизни была предпринята в СССР. СССР удалось превратиться в индустриальную державу, победившую фашизм во Второй мировой войне, а затем стать одним из полюсов биполярного мира. Однако в годы холодной войны некапиталистическая экономика СССР проиграла капиталистической сверхдержаве США и капитализм вернулся в Россию. Поэтому анализ опыта СССР, его ошибок и их причин исключительно актуален для реализации нового социалистического проекта некапиталистической экономики, которая окончательно не допустит реставрацию капитализма.

Карл Маркс связывал революционные изменения в системе общественного производства с появлением орудий труда, резко повысивших производительность труда. Поэтому естественно возникает вопрос, какое орудие труда должно послужить материально-технической базой второй промышленной революции, которая навсегда сменит капиталистический строй на социалистический? Маркс не ответил на этот вопрос, но известно, что он был против социалистической революции в отсталой России. По его мнению, «России не нужна ни революция европейского образца, ни западный путь развития, ибо дело неизбежно обернется насильственным подчинением многомиллионного населения неумолимым законам капитализма с трагическим концом — необратимой деградацией всего народа» (Луценко А., 2018, с.117). Однако он ничего не сказал в своем исследовании об орудии труда, которое значительно повысило бы рост производительности труда и привело к социализму.

Карл Маркс

Кто был прав: Маркс, предупредивший о трагическом финале революции в отсталой стране, или Ленин, осуществивший социалистическую революцию в отсталой России?

С одной стороны, благодаря социалистической революции 1917 года СССР достиг успехов в превращении из отсталой аграрно-сырьевой державы с огромным внешним долгом в передовую научно-техническую державу, определявшую тенденции биполярного мира после Второй мировой войны. С другой стороны, после контрреволюции 1991 года Россия «вернулась» к своему прошлому. Она вновь стала сырьевым придатком мирового сообщества и продолжает «скатываться» вниз.

В зависимости от складывающихся условий и накопления опыта планирования экономики менялась модель некапиталистической экономики в СССР. В построении плановой экономики СССР можно выделить следующие периоды: военный коммунизм; новая экономическая политика (НЭП); курс на индустриализацию, военный период и послевоенное восстановление экономики: демонтаж хозяйственного планирования.

А) Военный коммунизм (1918—1921)

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года установила к марту 1918 года власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в России. Последующая вооруженная интервенция империалистических держав Антанты и гражданская война определили жесткий характер политики военного коммунизма, проводившегося в 1918—1921 годах для обеспечения выживания советского государства.

Страна ввела монополию на внешнюю торговлю и валютные операции, национализировала землю, промышленные предприятия, транспорт и банки, запретила частную торговлю продуктами первой необходимости, ввела всеобщую трудовую повинность, рабочий контроль за производством и распределением продуктов жизнедеятельности. Высший совет народного хозяйства отвечал за координацию деятельности предприятий по выполнению квартальных, а затем и годовых планов (Ведута, 2003).

В 1920 году в стране был принят стратегический план ГОЭЛРО («План электрификации»). Он рассматривал электрификацию как «мощный фактор» роста производительности труда. ГОЭЛРО основывался на анализе социальных потребностей и их балансировании с имеющимися ресурсами (затраты—выпуски) с привязкой к планам развития территорий. Он был рассчитан на 10−15 лет для восстановления экономики до довоенного уровня. В 1921 году был создан Госплан для разработки народнохозяйственного плана на основе плана электрификации (ГОЭЛРО) и общего контроля за выполнением этого плана (Управление Совнаркома, 1944).

На строительстве завода. СССР

Реализация ГОЭЛРО столкнулась с большими трудностями. Знаний о текущем состоянии дел и обеспечении сбалансированного развития экономики было недостаточно. Ошибки планирования приводили к увеличению дисбалансов, остановкам производства, закрытию заводов. Непропорциональность экономического развития вынудила страну перейти к новой экономической политике (НЭП).

Б) НЭП (1921—1927)

Казалось, что НЭП, основанный на смешанной экономике с различными формами собственности с сохранением командных высот в экономике у государства, был шагом назад. Но это было необходимо для практического строительства социализма с пониманием важности использования различных форм собственности, так как государство не могло эффективно управлять всем. Принцип партийного максимума был введен в июне 1921 года для членов партии, являвшихся руководящими работниками учреждений и предприятий. Согласно ему, заработная плата ответственных работников не должна была превышать 150% средней заработной платы на подконтрольных им предприятиях. (Сайт: Враг капитала, 2015).

Целью НЭПа было восстановление народного хозяйства за счет сохранения контроля над тяжелой промышленностью, транспортом, банками, оптовой и международной торговлей, внедрения частного предпринимательства и привлечения иностранного капитала. Государственные предприятия конкурировали друг с другом. Сельское хозяйство, розничная торговля, сфера услуг, пищевая и легкая промышленности находились в основном в частных руках.

Госплан стал разрабатывать важнейшие балансы продовольствия, животноводства, каучука, металла и т. д. Балансы, разработанные Госпланом на 1924 год, были сведены в единую таблицу — баланс народного хозяйства, охватывающий наиболее важные межотраслевые потоки продукции. Во введении к этой работе П. Попов писал, что «…ни в статистической, ни в экономической литературе, ни в русской, ни в западноевропейской литературе примеров таких работ не было, мы в процессе работы самостоятельно разрабатывали не только технический метод исследования, но и методологические предпосылки» (Элимеев, 1999, с. 35). Этот баланс стал основой для разработки в 1930-е годы Василием Леонтьевым межотраслевого баланса (МОБ) для США и построения с помощью аппарата линейной алгебры экономико-математической модели «затраты—выпуск» для анализа структуры американской экономики.

Баланс подвергся критике со стороны Сталина, назвавшего его «игрой в цифири» (Сталин, 1929). Считается, что негативная реакция Сталина на эту работу была вызвана тем, что баланс противоречил политике форсированной индустриализации, нарушившей все существующие пропорции в экономике. Однако причина была в другом. Сталина как менеджера развития огромной страны, интересовали алгоритмы решения стратегических задач, а не просто «картинка».

Выступление Иосифа Сталина

В 1926 году народное хозяйство было восстановлено до уровня 1913 года. Затем началось замедление экономического роста и рост безработицы. «Ценовые ножницы» между монопольно высокими ценами на промышленную продукцию и низкими ценами на сельскохозяйственную продукцию достигли такого уровня, что село отказывалось торговать с городом. В городе начался голод. Столкнувшись с нарастающими экономическими проблемами, большевистская партия в 1926—1928 годах начала обсуждение модели планирования, способной обеспечить высокие темпы индустриализации (Коэн, 1988).

Правые (Н. Бухарин, В. Базаров, Н. Кондратьев) считали, что рынок все решит сам, а государство должно лишь корректировать негативные последствия посредством прогнозов. Против этого пункта выступили левые (Л. Троцкий, Г. Кржижановский, В. Куйбышев, С. Струмилин). Они хотели управлять экономикой для решения задач страны по её форсированной индустриализации (Автономов, 2000). Они выдвинули блестящую идею составления плана методом последовательных приближений (итераций), который увязывал бы госзаказы с производственными возможностями. Это была идея живого кибернетического планирования экономики с обратной связью от производителей и с корректировкой государственных заказов в зависимости от возможностей производителей.

С) Курс индустриализации, военный период и послевоенное восстановление экономики (1928—1950)

Правительство СССР совершило переход от НЭПа к курсу на индустриализацию в конце 1920-х годов. Ядром курса было долгосрочное планирование экономики с согласованием плановых межотраслевых расчетов на всех уровнях управленческой иерархии методом итераций для достижения целей. Инвестиции стали управленческим параметром плана.

Отправной точкой для планирования служили государственные заказы, обеспечивающие опережающее развитие основных отраслей промышленности, и плановый фонд общественного рабочего времени. Далее рассчитывались материальные, трудовые и финансовые ресурсы для построения необходимых производственных цепочек, определялось распределение капитальных вложений для создания дополнительных производственных мощностей. После проведения всех внутриотраслевых расчетов заявки на материальные, трудовые и финансовые ресурсы подавались в высший координирующий орган — ГОСПЛАН. С учетом реальных возможностей заводов-изготовителей корректировались задания по госзаказам и начинался новый расчет плана. Расчеты продолжались до тех пор, пока не будет получен сбалансированный план «затраты—выпуск» с заданной расчетной точностью. Только после этого заключались договоры между предприятиями и план превращался в директиву. Поскольку экономическая ситуация могла измениться, был применен принцип скользящего планирования для своевременной корректировки ранее составленного плана (онлайн).

Благодаря курсу индустриализации к началу Второй мировой войны СССР занял первое место в Европе и второе место в мире по объему промышленного производства и национального дохода (Барр Р., 1995).

Наиболее высокие мобилизационные качества продемонстрировала централизованная экономика СССР в годы Второй мировой войны. Квартальные, месячные и декадные планы стали основной формой планирования. Выплавляя примерно в 3 раза меньше стали и производя почти в 5 раз меньше угля, чем Германия, СССР во время войны создал почти вдвое больше вооружения и военной техники (Ведута, 2003).

Сборка танков Т-34-76 в Нижнем Тагиле. 1943

После войны курс на индустриализацию экономики в СССР продолжился. В течение 1947—1954 годов реальные доходы населения ежегодно увеличивались на 34% по сравнению с довоенным уровнем. Золотое содержание рубля было установлено в 1950 году.

Конкуренция между США и СССР началась в условиях холодной войны. Стратегией США стал экспорт инвестиций в другие страны с построением однополярного мира за счет МВС, основанной на долларе. Стратегией СССР оставался курс на индустриализацию за счет экономического планирования.

В «столкновении» сверхдержав были неравные стартовые условия. Во время войны промышленность США удвоилась, золотой запас США составил более 70% мировых золотых запасов (Ведута, 2003). Главным достижением США стало появление науки кибернетики, изучавшей информационные процессы для создания автоматизированных систем управления (АСУ). После подъема экономики руководство СССР должно было увидеть значение кибернетики в развитии экономического планирования. Вместо этого эту новую науку неправильно охарактеризовали как лженауку, что тормозило её развитие в СССР.

Д) Крах проекта некапиталистической экономики СССР (1950—1991)

Поддержка военного паритета с США была необходимой, но недостаточной для победы СССР в холодной войне. Продолжение курса на индустриализацию после войны означало непропорциональное развитие экономики, неизбежно ведущее к экономическому кризису. СССР требовался переход от опережающего развития отраслей, определяющих технический прогресс, на путь роста качества жизни.

К 1950-м годам экономика СССР столкнулась с проблемой обработки колоссального объема информации для планирования народного хозяйства. Увеличился объем производства и усложнились производственные отношения, что требовало проведения множества итераций для составления плана. Это было невозможно при ручном планировании. Требовалась автоматизация государственного управления экономикой и развитие малого бизнеса в отраслях, непосредственно связанных с удовлетворением нужд населения.

Пренебрежение к кибернетике втянуло страну в дискуссию об экономических проблемах социализма, за которой последовало навязывание разрушительной теории товарного производства при социализме, послужившей базой для реформирования экономики СССР, увеличившей хаос в управлении экономикой и в конечном счете приведшей к реставрации капитализма в России после развала СССР в 1991 году.

Чем объяснить стремление номенклатуры демонтировать социализм? Необходимо отметить, что Сталин ликвидировал партийный максимум в 1932 году. (Политбюро ЦК ВКП (б), 1932 г.). По мнению академика Е. С. Варги, отмена партийного максимума способствовала распаду советского общества на слои с огромной разницей в доходах и стремлению назначаемой партноменклатуры к личному обогащению. Их примеру последовали бюрократия и низы, что выражалось в карьеризме, интригах против конкурентов и просто в воровстве и коррупции. Противоречие между официально провозглашаемой коммунистической моралью и реальной идеологией правящих кругов привело к увеличению разрыва в доходах между ними и трудящимися, к развитию в обществе цинизма и карьеризма (Сайт: Враг капитала. 2015).

Соглашаясь с мнением Е. Варги о превращении рабочего государства в бюрократическое государство в связи с отменой Сталиным партийного максимума, нельзя отрицать огромный вклад Сталина в создание мощной некапиталистической экономики, сумевшей победить фашизм и стать одним из центров биполярного мира. Шла идеологическая борьба между теми, кто, несмотря на ползущую реставрацию капитализма, продолжал работать на благо практического воплощения коммунистических идеалов.

Сталин выступает на XVII съезде ВКПб

Сложное ручное управление огромной страной требовало автоматизации. После дискуссии, состоявшейся в 1956—1957 годах в Институте экономики АН СССР под руководством академика К. В. Островитянова, была официально принята порочная теория товарного производства при социализме. Это полностью противоречило учению Маркса о социализме и практике экономического планирования. Согласно этой теории, госпредприятия, с одной стороны, работают по плану, а с другой — на прибыль. Эта теория разделила экономистов страны на марксистов (нетоварников), отрицавших товарный характер производства при социализме, и реставраторов капитализма (товарников). Идеологическая борьба между экономистами получила новый импульс с осознанием в 1958 году необходимости использования кибернетики для решения экономических задач.

Пока кибернетики решали сложнейшую задачу автоматизации управления экономикой, партийная номенклатура, боясь лишиться привилегий ручного управления, упорно навязывала в 1950−90-х годах проведение экономических реформ. Реформы были направлены на то, чтобы дать предприятиям все больше прав в ориентации на прибыль, что усиливало хаос в государственном управлении и привело в конечном счете к распаду страны в 1991 году с реставрацией капитализма и передачей управления развитием страны глобальному управлению (Ведута, 2019).

3. Цифровые проекты капиталистической экономики

Нынешний экономический кризис является самым глубоким за послевоенное мирное время. Небывалый прогресс прогнозируется в области кибернетики, ИИ. Однако внедрение цифровых технологий в сфере торговли и финансовых услуг, документооборота и для управления людьми в условиях продолжающегося экономического хаоса лишь снижает общественную производительность труда и ведет цивилизацию к разрушению с целью увеличения могущества МФО.

Следует отметить, что материальным носителем ИИ является компьютер или вычислительная сеть, обеспечивающая обмен данными между компьютерами и другими вычислительными устройствами для обслуживания пользователей. Цели создания ИИ и алгоритмы его функционирования определяются интересами доминирующих социальных слоев и знаниями, обобщающими опыт управления.

МФО, стремящийся сохранить капитализм и удержать власть, взял курс на «мирное» уничтожение производства и существенное сокращение населения за счет внедрения ИИ, новых спекулятивных инструментов, таких как «зеленые» деривативы, криптовалюты и т. д. Пандемийный период был использован ими для стремительного развития ИИ, управляющего поведением людей, и утверждения «зеленого» курса, направленного на «освобождение» планеты от людей.

Xiangfu Майнинговая «ферма»

Цифровые технологии (ЦТ) внедряются в бизнес-процессы отдельных компаний для ускорения продаж и роста бизнеса, модернизации управления корпоративной культурой, внешними и внутренними коммуникациями. Стремительно развиваются информационные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), для контроля за людьми, технология блокчейн, интернет-вещей, финансовые технологии, автоматизация (в том числе документооборота) и робототехника, виртуальная и дополненная реальность, нейролингвистическое программирование, распознавание лиц, когнитивные технологии. Следующим этапом в развитии цифровизации станет создание метавселенной, в которую хаотично сольются все сайты в интернете, социальные сети, мессенджеры, игры, приложения. В ней люди смогут взаимодействовать друг с другом и цифровыми объектами через свои аватары с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности. Все эти направления цифровой трансформации, включая хаотичное создание метавселенной, не имеют никакого отношения к решению проблемы выхода цивилизации из глобального кризиса.

Как и положено для монополистического капитализма, в киберпространстве господствует большая четверка (пятерка) американских транснациональных компаний GAFAM (Google, Amazon, Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Apple, Microsoft). Благодаря навязыванию хаотичной цифровой трансформации всем государствам GAFAM обеспечивает концентрацию цифро-финансовой власти, подчиняя себе все государства и ускоряя при этом движение в направлении военного разрешения нынешнего глобального кризиса.

Все современные глобальные проекты МФО и США, такие как «Инклюзивный капитализм» (Ведута, 2021а), «Новый зеленый курс» (Ведута, 2021б), не содержат алгоритмов выхода из глобального кризиса и поэтому направлены на сохранение капитализма путем ухудшения жизни людей и подавления индивидуализма. Китайский проект «Один пояс, один путь» реализует доктрину либерализма для экспансии Китая в страны Евразии и Африки за счет притока в них китайских инвестиций в развитие инфраструктуры.

Существуют наивные представления о возможности достижения экономического планирования с помощью цифровых платформ, основанных на алгоритмах централизации и управления информацией без влияния коррупционных интересов. В статье Дж. Торнхилла отмечается возможность использования государственных цифровых платформ для планирования производства. Он цитирует Джека Ма, основателя Alibaba, о том, что большие данные сделают рынок умнее и в конечном итоге построят плановую экономику (Thornhill, 2017).

Однако «Большие данные» — это спонтанный набор показателей, который никогда не решит проблему пропорционального экономического развития. Без устранения причин глобального кризиса экспансия «больших данных» лишь увеличивает нагрузку на персонал и информационный хаос, приводя к безгосударственному роботизированному обществу с массовой безработицей и деградацией пользователей достижений цифровизации, на смену которым придут роботы. (Стоя, 2020 г.). На смену цифровому рабству придет цифровое примитивное строение общества (Коткин, 2019; Брок, 2020; Умаир, 2021; Кулдри, 2019 и другие).

ICAPlants Промышленные роботы

В концепции четвертой промышленной революции (Schwab, 2016) и нового трансгуманистического порядка (Schwab, 2020) Шваб заменяет демократию диктатурой МФО, стремясь использовать достижения цифровой революции для установления полного цифрового контроля над человеком и его подавления, ведущего цивилизацию к концу истории.

Сегодня подтверждаются слова великого кибернетика Норберта Винера:

« Представим себе, что вторая революция закончилась. Тогда средний человек со средними или даже меньшими способностями не сможет предложить на продажу ничего, за что стоило бы платить деньги. Выход один — строить общество, основанное на человеческих ценностях, отличных от купли-продажи. Для построения такого общества потребуется большая подготовка и большая борьба, которую при благоприятных обстоятельствах можно вести в идеологической плоскости, а в противном случае — кто знает, как? » (Винер, 1983).

Научная парадигма идеологии Шваба — экономическая кибернетика. Эта парадигма лежит в основе создания автоматизированной системы управления развитием некапиталистической экономики в интересах людей. Эта наука зародилась в СССР — единственной стране, в истории которой были целенаправленные попытки использовать вычислительные мощности для улучшения качества жизни людей, а не отдельных слоев общества.

Б) Цифровые проекты некапиталистической экономики

Кибернетика Винера была опубликована в СССР только в 1958 году (Винер, 1958). В том же году под руководством ученого-статистика В. С. Немчинова были созданы Лаборатория экономики и математических методов в Москве (впоследствии Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ)) и Институт экономики и организации производства в Новосибирске. Источником вдохновения для этих двух институтов послужила эконометрическая модель «затраты—выпуск» В. Леонтьева, основанная на использовании статистики и математики. Она был разработана для составления сценарных прогнозов, которые не имели ничего общего с практикой планирования экономики ГОСПЛАНА СССР.

Другая, технократическая идеология создания автоматизированной системы управления, игнорирующая законы экономического развития, легла в основу разработки Национальной автоматизированной системы управления (АСУ) в Институте кибернетики в Киеве. Институт был основан в 1962 году под руководством В. М. Глушкова. Предполагалось, что Национальная АСУ будет включать в себя государственную компьютерную сеть, соединяющую центры сбора данных, расположенные во всех регионах страны, и послужит основой для перехода к оптимальному планированию.

В. М. Глушков и руководитель ЦЭМИ Н. П. Федоренко в 1964 году написали замечательную статью об исключительной важности внедрения вычислительной техники в экономику СССР (Глушков, 1964). Они заявили, что от того, сумеем ли мы создать АСУ для экономики или нет, будет решена судьба страны, её победа в холодной войне. В данной статье была поставлена задача строгой координации взаимных усилий по созданию Национальной АСУ, учитывая огромные преимущества по сравнению с США, где каждый бизнес преследует свои частные интересы.

Carlos Delgado Уолл-стрит

Это обсуждалось и в США. В 1962 году советник Джона Кеннеди написал секретный меморандум о том, что «советское решение сделать ставку на кибернетику» даст СССР огромное преимущество при использовании АСУ. И если Америка продолжит игнорировать кибернетику, заключил эксперт, нам нечего будет противопоставить им в холодной войне, «нам будет конец» (Пихорович, 2019).

Однако на практике, как и сегодня, узкокорыстные интересы учреждений были выше государственных. Глушков, не имея представления о том, каким должно быть программное обеспечение САУ, установил оборудование, которое не работало. Были огромные затраты на внедрение дорогостоящих огромных компьютеров на предприятиях страны. По этой причине министр финансов В. Ф. Гарбузов прекратил финансирование дорогостоящего проекта. Сегодня все разработчики цифровой экономики повторяют ошибку Глушкова.

ЦЭМИ и Новосибирский институт были больше ориентированы на изучение западных экономико-математических моделей для написания научных диссертаций. Созданная ЦЭМИ система оптимального функционирования экономики базировалась на иерархических математических моделях прямых и двойственных задач линейного и нелинейного программирования. Эти математические модели и эконометрическое моделирование межотраслевого баланса не имели ничего общего с плановой практикой Госплана, вынужденного продолжать вручную использовать метод итеративного планирования.

Три института не успели разработать методологию и модель оптимального планирования, потому что узкоэгоистические интересы исследователей ставились выше общественных. Отсутствие научного подхода отразилось на конкуренции между этими учреждениями за получение денег на разработку математических моделей АСУ, что сказалось на деятельности Главного вычислительного центра страны (ГВЦ) Госплана, созданного в 1959 году для автоматизации систем плановых расчетов (АСПР).

При отсутствии динамической модели межотраслевого баланса (МОБ), согласующей плановые расчеты всех отраслей и секторов экономики для обеспечения её развития в нужном направлении, отсутствовало взаимодействие отраслевых АСУ и АСПР. ГВЦ «тупо» объединил отраслевые вычислительные системы и превратился в орган аналитического сопровождения косыгинской реформы. В то время как ГОСПЛАН просил ускорить разработку АСПР, отраслевые министерства требовали больше полномочий (Сафронов, 2019).

Ввиду отсутствия динамической МОБ АСПР сводилась к набору аналитических таблиц, созданных для разных подразделений ГОСПЛАНа, и к автоматизированной системе документооборота «Документ». Его задачей было отслеживать процесс составления плана, а не автоматизировать собственно плановые расчеты. При этом деятельность ГВЦ должна была сводиться к объединению сетей ГОСПЛАНа с взаимодействующими в режиме реального времени вычислительными системами республик, министерств и ведомств. «Болезнь» автоматизации документооборота вместо автоматизации плановых расчетов, обеспечивающая движение экономики в сторону роста реальных доходов, присуща сегодня всем странам мира. Сегодня этот примитивный подход развивает Аналитический центр при правительстве России, который называет этот процесс проектом создания Электронного правительства (Сафронов, 2019).

Government.ru Посещение выставки цифровых проектов

Если вернуться к истокам проблемы в области экономико-математического моделирования и автоматизации управления экономикой, то следует вспомнить о создании в 1962 году в столице третьей республики — Минске Центрального научно-исследовательского института технического управления под руководством ученого-кибернетика Н. И. Ведуты. Этот институт внедрил автоматизированные системы управления экономикой на ряде крупных предприятий. Но главный успех Николая Ведуты, который был практиком в области экономического планирования и создания первых в стране АСУ, заключался в разработке динамической модели МОБ. Модель представляет собой систему математических алгоритмов, описывающих процесс согласования заказов конечных потребителей (государства, домохозяйств и экспортеров) с возможностями производителей, включая процедуру корректировки исходных заказов для достижения межотраслевого баланса (Ведута, 2003).

В ходе расчетов по модели применяются принципы оптимизации структуры конечного продукта для повышения реальной платежеспособности национальной валюты, эффективности выбора новых технологических приемов производства для максимизации темпов экономического роста, обеспечивается выполнение макроэкономических пропорций и условия занятости. Результатом этих расчетов является построение производственных цепочек и распределение инвестиций между отраслями для выхода на траекторию роста качества жизни.

Динамическая модель МОБ — единственная в мире цифровая технология, способная «конструировать» будущее (Ведута, 2016).

Основные отличия кибернетической МОБ Николая Ведуты от эконометрической МОБ Василия Леонтьева заключаются в следующем:

Метод построения модели. Экономическая кибернетика требует имитации действия объективных экономических законов при моделировании межотраслевого баланса. Эконометрика основана на статистике и математике.

В технологии планирования. При построении кибернетического МОБ используется метод последовательных приближений для расчета плана, реализующий принципы пропорциональности, эффективности производства и оптимизации структуры потребления с учетом прогнозирования динамики цен равновесия на потребительском рынке. Этот метод всегда обеспечивает сходимость и устойчивость решений. Эконометрическая модель межотраслевого баланса основана на сценарных прогнозах, рассчитанных на основе систем уравнений с прогнозными экономическими параметрами, полученными методами математической статистики. Решения задачи являются неустойчивыми, для поиска решения применяется метод подбора.

Инвестиции как управляющий или прогнозный параметр. Инвестиции являются управляющим параметром плана в кибернетическом МОБ. Распределение инвестиций определяется итеративно при расчетах плана. В эконометрике инвестиции являются прогнозным параметром, не мешающим лоббировать государственную поддержку частных интересов.

Сбор информации. ИИ в экономике или АСУ для управления экономикой базируется на динамической (кибернетической) модели МОБ, организующей потоки информации о производстве и использовании продуктов и транзакций в режиме онлайн. Эконометрическая МОБ использует «посмертную» статистику, показатели которой формируются в соответствии с требованиями Международного стандарта национального счетоводства и содержат поэтому повторный счет.

Ученый-философ Василий Пихорович отмечает, что Глушков, в отличие от Ведуты, имел огромную поддержку руководства страны и постоянно был занят продвижением своей идеи. В то же время Николай Ведута, занимая такой же серьезный пост, был одиноким энтузиастом разработки принципов автоматизации и продвижения своих идей. Но у него было значительное преимущество перед Глушковым, так как он был не только профессиональным кибернетиком, но и профессиональным принципиальным политэкономом. По сути, Н. И. Ведута был единственным кибернетиком среди экономистов и единственным экономистом среди кибернетиков (Пигорович, 2014).

Петр Данилов ИА Красная Весна Елена Ведута

Пришло время разблокировать кибернетическое планирование Николая Ведуты по созданию некапиталистической экономики.

Социализм — единственный глобальный кибернетический проект, реализующий план культурного социального прогресса. Автоматизация управления экономикой означает создание ИИ, координирующего деятельность всех отраслей и секторов экономики, всех технических роботов, для повышения эффективности управленческих решений.

Ленин когда-то сказал, что социализм — это советская власть плюс электрификация всей страны. Сегодня этот лозунг можно перефразировать так: «социализм — это демократия плюс автоматизация управления страной». Внедрение ИИ в экономике, автоматизирующего управленческий труд, будет означать безвозвратный переход капитализма к социализму.

Заключение

1. Экономическая политика государств с XVI века характеризуется цикличностью «меркантилизм — война — либерализм…». В XX веке, с приходом к власти МФО, эта цикличность трансформировалась в цикличность «инфляция — война — финансовая стабилизация…». В начале 1920-х годов, когда установилось господство МФО, к инструментам экономической политики XVI—XIX веков добавились финансовые инструменты, использующие потоки фиктивного капитала для перераспределения доходов и активов в пользу МФО, усиливая технологическое и социальное неравенство в мире. После распада СССР в 1991 году установилась однополярная система, погрузившая мир в более глубокий кризис.

2. Спекулятивные игры заканчиваются протекционизмом и подготовкой нового военного разрешения разворачивающегося кризиса. С приходом к власти Трампа в США в 2017 году мир вступил в очередную фазу предвоенного меркантилизма, проявившегося в резком усилении торговых и санкционных войн, новой гонке вооружений. Учитывая ядерный потенциал развивающихся стран, МФО, стремясь избежать прямого военного конфликта, добавили к спекулятивным финансовым инструментам достижения цифровой революции.

3. Пандемия раскрыла практически всем цели МФО, стремящейся использовать возможности цифровой революции для сохранения капитализма путем установления тотального контроля над человеческим поведением, приближая конец истории человечества.

4. Единственной альтернативой капитализму является социализм. Первая попытка организовать некапиталистическую, пропорционально развивающуюся экономику в направлении благополучного будущего была предпринята СССР. Исторический анализ развития экономической политики СССР — от военного коммунизма к НЭПу и затем к курсу индустриализации — показывает, как страна, постепенно накапливая опыт экономического планирования, перешла к использованию метода последовательных приближений (итераций) к составлению плана. Важнейшими принципами планирования становятся учет обратной связи в процессе согласования плановых расчетов «затраты—выпуск» и скользящее планирование (корректировка плановых расчетов в режиме онлайн). Благодаря этому, по сути, кибернетическому планированию экономики СССР выиграл Вторую мировую войну и стал державой биполярного мира, определяющей вектор глобального развития.

Митинг на заводе №172 (Мотовилихинские заводы). Молотов (Пермь). Пермский край. 09. 1942

5. Причинами поражения СССР в холодной войне с США являются:

ликвидация партийного максимума, способствовавшего распаду советского общества на социальные слои с огромной разницей в доходах и стремлением назначаемой партноменклатуры к личному обогащению, расцвету цинизма, карьеризма, коррупции в обществе;

принятие теории товарного производства при социализме в качестве официальной доктрины реформирования экономики путем предоставления все большей самостоятельности предприятиям и тем самым восстановления капиталистической экономики;

продолжение после восстановления разрушенной войной экономики курса на индустриализацию, что нарушало условие пропорционального развития и вело страну в глубокий экономический кризис;

недооценка доминирующей роли кибернетики в развитии теории и практики экономического планирования для перехода от ручного к автоматизированному планированию с целью повышения эффективности управленческих решений.

В условиях пандемии к финансовым инструментам МФО в сфере торговли и финансовых услуг, документооборота и ИИ добавились цифровые технологии для управления людьми. Понимая необходимость снижения рисков от координации производственных отношений через международную торговлю, западные специалисты возлагают надежды на технологию «больших данных». Это, по их мнению, приведет мир к использованию экономического планирования с помощью алгоритмов и без коррупции, возникшей в СССР. Такое заявление свидетельствует о непонимании западными специалистами сути кибернетического планирования в СССР, а значит, и о невозможности создания ими алгоритмов, обеспечивающих выход из глобального кризиса.

6. Ключ к выходу из мирового кризиса следует искать в альтернативном опыте планирования некапиталистической экономики СССР. Его совершенствование предполагало переход от ручной к автоматизированной системе управления (АСУ). Для создания АСУ (ИИ в экономике) требовались знания экономической кибернетики, науки об информационных процессах в общественном производстве для разработки алгоритмов согласования плановых расчетов «затраты—выпуск», то есть кибернетическое планирование.

7. В СССР и США признавали, что если бы СССР успел создать ИИ в экономике, то сегодня мир был бы совсем другим, двигаясь по магистрали к благополучному будущему. Трудности разработки динамичной МОБ и узкокорыстные интересы учреждений, ответственных за внедрение АСУ, привели к их конкуренции за получение денег на исследования, не связанные с улучшением планирования ГОСПЛАНа СССР развития некапиталистической экономики.

8. Благодаря знанию «Капитала» Маркса и опыту управления на всех уровнях управления экономикой СССР советский ученый-кибернетик Николай Ведута разработал динамическую модель МОБ. Его модель — единственная в мире динамическая цифровая технология, которая конструирует развитие экономики в направлении благополучного будущего.

9. Сегодня кибернетический подход к экономическому планированию заблокирован во всем мире. При этом огромные государственные средства тратятся на узкокорыстные интересы цифровых гигантов, ведущих мир в «темные времена». Пришло время разблокировать кибернетическое планирование для реализации ИИ в экономике, координирующего деятельность всех отраслей и секторов экономики для ее движения к благополучному будущему. Реализация ИИ в экономике, основанного на кибернетическом планировании, будет означать управленческую революцию, которая значительно повысит эффективность государственного (глобального) управления. Подобно тому, как внедрение машин в свое время означало первую промышленную революцию, утверждающую капитализм, так и внедрение ИИ в экономике будет означать вторую промышленную революцию, утверждающую социализм без возможности капиталистической реставрации.

Продолжение следует…

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