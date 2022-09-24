Иван Шилов ИА REGNUM Цифровая экономика

В чем суть кибернетического экономического планирования?

Прежде чем описывать сущность кибернетического планирования экономики, мы должны ознакомить наших читателей с сущностью экономического планирования в СССР. Суть экономического планирования в СССР состоит в том, чтобы учитывать обратную связь с производителями при итерационных расчетах межотраслевого баланса. Единственная альтернатива капиталистическим глобальным проектам была реализована в СССР. После революции 1917 года он был первой страной в мире, которая провела эксперимент по экономическому планированию, ориентированному на человека. К реализации этого новаторского пути «через тернии к звездам» были привлечены лучшие умы страны.

В 1921 г. на смену военному коммунизму пришла новая экономическая политика (НЭП) с государственным регулированием смешанной экономики. В этот период в стране научились строить бухгалтерский баланс народного хозяйства путем объединения всех видов балансов в натуральной форме, что стало основой для разработки схемы Василия Леонтьева и эконометрических моделей межотраслевого баланса (МАБ) для расчета различных сценариев. В 1927 году в большевистской партии разгорелась дискуссия между политиком Николаем Бухариным, экономистом Николаем Кондратьевым, являвшимся создателем теории экономических циклов, и Глебом Кржижановским, главой ГОЭЛРО, а позднее Госплана, академиком Станиславом Струмилиным о будущем экономической модели страны.

1 червонец 1922 года

Бухарин и Кондратьев призывали действовать по законам рынка. При этом правительству предстояло принимать решения на основе анализа складывающихся тенденций и возможных сценарных прогнозов развития экономики. Кржижановский и Струмилин, которые были сторонниками управления развитием экономики, выиграли эту дискуссию. Они понимали, что для решения стратегических задач страны, таких, например, как обычная проблема образования, нельзя ограничиваться анализом. План был нужен как алгоритм действий. Главный успех Кржижановского и Струмилина состоял в том, что, не зная в то время кибернетики, они ввели метод последовательных вычислений (итераций) выполнения плана с учетом обратной связи, важнейший принцип кибернетики. Даже семьей нельзя управлять, если глава семьи не записывает мнения ее членов. Без нее он становится диктатором, который использует предписывающие меры для контроля над семьей вопреки возражениям ее членов. В результате семья, как объект управления, будет уничтожена диктатором.

Конечно, вычисление сбалансированного плана таким способом требует многих итераций. В начальный период, когда компаний было немного, можно было вручную запускать небольшое количество итераций плана. Благодаря этому экономическому планированию страна успешно провела курс на индустриализацию, победила фашизм во Второй мировой войне, быстро восстановила свою экономику до 1950-х годов и стала полюсом в биполярной системе.

Плакат СССР

В СССР розничные цены не соответствовали равновесным ценам. Они были зафиксированы, что было политическим решением. Таким образом, если спрос граждан превышал предложение, то на потребительском рынке возникал дефицит, а если наоборот — избыток запасов. Если цены на потребительском рынке соответствуют равновесным ценам, то при любом объеме производства невозможен ни дефицит, ни избыток товара. Поэтому было бы ошибкой обвинять экономическое планирование в нехватке определенных товаров. С другой стороны, критика планирования справедлива в том смысле, что при отключении подачи равновесной цены не домохозяйства диктовали структуру конечного продукта для потребительского рынка, а чиновник, определяющий, сколько пар колготок, пар резиновых сапог и других товаров производить. Но и здесь план не имел ничего общего с нехваткой продуктов.

Продуктовый отдел магазина. 1959 год

Закон стоимости стихийно распределяет количество общественного рабочего времени между отраслями хозяйства в соответствии с отклонением складывающихся на рынке равновесных цен на один вид продукции от затрат производителей на ее производство. Если равновесная цена выше издержек производства, то производство данного продукта будет увеличиваться, а если наоборот — уменьшаться. Этот процесс продолжается до тех пор, пока равновесные цены не станут пропорциональны общественно необходимым затратам, или ценностям.

Поскольку закон стоимости является стихийным и апостериорным регулятором, даже самый расчетливый предприниматель не знает, как рынок оценит его издержки. Одни разоряются, а другие, наоборот, увеличивают свою прибыль. Стихийное регулирование экономики объективно запускает процесс поглощения и централизации капитала глобальными ТНК. Однако если закон стоимости известен и может быть априори включен в плановые расчеты, то возникают условия, при которых закон стоимости как стихийный регулятор не работает и экономика развивается пропорционально увеличению реальных доходов граждан.

Не зная, как работает закон стоимости, невозможно преодолеть экономический хаос. Отключение обратной связи от потребительского рынка в СССР способствовало расцвету спекуляций дефицитными товарами и коррупции, что привело к падению рубля по отношению к доллару. Несмотря на задержку в развитии кибернетического экономического планирования и внедрение на его основе ГАСУ, ручное управление экономикой с учетом обратной связи с предприятиями позволяло стране двигаться вперед все более медленными темпами. В 1980-е темпы экономического роста составляли около 2-3%.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР. Спекулянт

Так почему же СССР распался в 1991 году?

Основными причинами были трудности Советского Союза как первопроходца в прокладывании нового пути для будущих поколений и интересы номенклатуры, стремившейся использовать власть в узких, корыстных интересах. Поэтому в стране была принята порочная доктрина товарного производства при социализме, под знаменем которой проводились реформы, побуждающие предприятия становиться все более ориентированными на получение прибыли и разрушавшие тем самым «корпорацию» СССР. Фактически академики, назначенные номенклатурой, обслуживали развал реформ, блокируя научный подход к реализации ГАСУ.

Нарастающая диспропорция в экономике СССР, вызванная опережающим развитием отраслей ВПК, отсутствием гибкости в ручном управлении и балансом цен на потребительском рынке, привела к увеличению внешнего долга перед Западом, усиление ресурсной ориентации СССР в международном разделении труда и, в конечном счете, к глубокому экономическому кризису. Падение цен на нефть в 1986 году и страх перед кризисом предвещали капитуляцию страны в 1991 году частью номенклатуры, давно готовой проиграть США в Холодной войне в обмен на личные дивиденды. Все республики бывшего СССР вошли в систему глобального управления на правах развивающихся стран, неся бремя мирового кризиса.

Киберэкономика родилась в СССР

В 1964 году в совместной статье авторов ГАСУ — академиков Виктора Глушкова и Николая Федоренко констатировалась необходимость создания ГАСУ и легкость решения этой проблемы в условиях общественной собственности на средства производства. В то же время советники президента США Джона Кеннеди сообщили ему, что если СССР автоматизирует экономику, то США проиграют Холодную войну, потому что им нечего будет ей противопоставить. Конечно, возникают вопросы, почему СССР, обладая преимуществом общественной собственности на средства производства, не смог справиться с этой задачей.

Одновременно было создано несколько институтов, ответственных за создание ГАСУ. Это прежде всего Институт технической кибернетики в Киеве, Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) в Москве и Институт экономики и организации промышленного производства в Новосибирске, копирующие его исследования, а также Центральный научно-исследовательский институт технического управления в г. Минск (ЦНИИТУ). На внедрение ГАСУ выделены большие финансовые ресурсы, как сейчас и с цифровизацией. Началась конкуренция между институтами за деньги на разработку ГАСУ. Не хватило времени и мозгов разработать систему экономико-математических алгоритмов согласования плановых расчетов, которая должна была лечь в основу ГАСУ. Энергия институтов направлялась на зарабатывание денег на управлении и защите научных диссертаций.

Институт технической кибернетики, как и все современные компьютерщики (дигитайзеры), не имея представления о необходимой системе алгоритмов экономического планирования, упорно внедрял дорогостоящие компьютеры и создавал новые структуры для расчета некоторых статистических показателей, не имевших отношения к алгоритмам Госплана. Наконец, финансирование бесполезного и дорогого проекта Глушкова было прекращено. Сегодня современный Запад и Россия копируют опыт Глушкова, оцифровывая экономический хаос.

В рабочих помещениях Главного вычислительного центра Госплана СССР. 1980-е

Руководители молодой Советской власти хорошо знали «Капитал» и постепенно приобретали опыт использования его для построения плана пропорционального экономического развития в нужном направлении. Если не знать практики планирования по итерациям, невозможно внедрить в экономику ИИ, который повысит эффективность управленческих решений. К сожалению, ЦЭМИ, сотрудников которого я люблю и уважаю, поскольку учился на возглавляемой им кафедре в МГУ, не смог справиться с задачей создания ГАСУ. Вместо экономистов-кибернетиков, которые должны были создать ГАСУ для обеспечения развития экономики в направлении повышения качества жизни и реализации нравственных ценностей, была подготовлена «шайка» политических и экономических диверсантов на смену некогда могучему научному управлению. Выпускники нашего факультета стали обслуживать рыночные реформы, разрушившие технологический суверенитет страны, прикрывая свое невежество в решении экономических задач потоками математических формул, схем и лозунгов о необходимости сокращения участия государства в рыночной экономике.

В то время, будучи студентом, я не понимала, что знаменитая теория оптимального функционирования экономики, разработкой которой так гордился ЦЭМИ, была лишь экономической интерпретацией прямой и двойственной задач математического программирования, то есть телегу ставили впереди лошади. Ведь важнейший принцип кибернетики — это конкретность. Только специалист, понимающий объективные экономические законы и практику планирования, может описать систему экономико-математических алгоритмов, имитирующих практику планирования, направленную на создание будущего благополучия. А не наоборот, когда берется уже развитый абстрактный математический аппарат, математическим иконкам которого присваивается некоторая экономическая интерпретация.

Почему ЦЭМИ выбрал этот путь?

Это было легко, это позволяло быстро защищать диссертации, копируя готовые западные теоретические модели, тем самым подготавливая, сознательно или бессознательно, будущих «диверсантов» служить разрушению технологического суверенитета страны. Все эти теоретические «достижения» не имели ничего общего с совершенствованием практики Госплана. Она осталась наедине со своими проблемами планирования экономики, без помощи ведущих научных учреждений страны. Конкуренция между институтами за деньги на разработку ГАСУ повлияла на деятельность Центрального вычислительного центра Госплана (ЦВЦ), созданного в 1959 году для автоматизации планирования вычислительных систем (АСПР). ЦВЦ «бесцеремонно» объединил отраслевые компьютерные системы и стал органом аналитической поддержки реформы Алексея Косыгина.

Алексей Николаевич Косыгин

В результате вместо ГВС была создана автоматизированная система документооборота, получившая название… «Документ». Его работа заключалась в том, чтобы следить за процессом разработки плана, а не автоматизировать сами расчеты плана. «Болезнь» автоматизации документооборота вместо автоматизации плановых расчетов присуща сегодня всем странам мира. Сегодня этот примитивный подход разрабатывает Аналитический центр при правительстве России, который он называет проектом электронного правительства.

Поставленную руководством страны задачу по созданию ГАСУ выполнил советский кибернетик Николай Ведута, избравший путь «через тернии к звездам». В 1971 году он опубликовал книгу «Экономическая кибернетика» — науку, изучающую систему управления общественным производством, функционирующую как живой организм, с целью создания ГАСУ (ИИ в экономике) для повышения эффективности управленческих решений.

Николай Иванович Ведута

В этой книге были заложены основы динамической модели МОБ в виде системы экономико-математических алгоритмов, координирующих работу министерств и ведомств по построению будущего процветания на основе общечеловеческих ценностей. Его итерационная модель учитывает не только обратную связь от производителей, но и от конечных потребителей и рыночную равновесную цену потребителей. Модель, имитирующая действие закона стоимости, создает условия для его инактивации, то есть преодоления экономического хаоса и выхода на путь к лучшему будущему людей. Планирование развития экономики с применением ИИ в экономике на основе динамической модели МОБ является кибернетическим планированием.

Следует отметить, что кибернетика изучает информационные (управляющие) процессы в системах управления, которые составляют единство органа управления и объекта управления с целью построения информационной системы с целью использования современных вычислительных технологий (информационных технологий) для повышения эффективности управленческих решений. В условиях сложных межгосударственных и межотраслевых производственных связей невозможно их согласование в «ручном» режиме, чтобы обеспечить пропорциональное развитие экономики в сторону повышения уровня удовлетворения общественных потребностей. При отсутствии ИИ в экономике последовательность действий в управляемых системах определяется на основе субъективных представлений о реальных и желаемых ситуациях.

Government of Thailand Клаус Шваб

В связи с этим хотелось бы напомнить, что производительные силы включают в себя не только квалификацию рабочей силы и средства производства, но и организацию общественного производства. Внедрение кибернетического экономического планирования является единственным глобальным проектом, организующим общественное производство таким образом, чтобы цивилизация вошла в русло общественного прогресса и реализации общечеловеческих ценностей.

Выродившаяся партийная номенклатура, увлеченная растущими личными привилегиями и властью, предпочла путь стихии развитию кибернетического экономического планирования. Она готовила страну к поражению в Холодной войне в обмен на личные дивиденды. Поэтому в середине 1950-х годов в качестве экономической доктрины страны была принята теория товарного производства при социализме, рекомендации которой использовались для проведения реформ, побуждающих предприятия больше ориентироваться на прибыль, чем на план. Страна вернулась к капитализму.

Вторая промышленная революция в экономике — кибернетическая — стучится в дверь. Подобно тому, как внедрение машин когда-то сигнализировало о первой промышленной революции для утверждения капитализма, внедрение кибернетического планирования (ИИ в экономике) будет означать вторую промышленную революцию для оправдания социализма без возможности восстановления капитализма.

Продолжение следует…