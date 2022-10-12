Иван Шилов ИА REGNUM Цифровая экономика

Это предложение [системы киберпланирования] пригодно для отдельных стран или эта концепция универсальна? Есть ли примеры реализации этого подхода?

Наука управления, как и любая другая наука, не имеет национальности. Практика кибернетического экономического планирования существовала в СССР, но только в смысле включения обратной связи от производителей в процесс планирования. Именно такое планирование обеспечило стране научно-техническое лидерство в биполярном мире. После восстановления страны из разрухи Великой Отечественной войны к началу 1950-х годов в СССР начались проблемы по смене отраслевых ориентиров экономики на конечных потребителей и автоматизации плановых расчетов. Трудности страны-первопроходца по созданию кибернетического планирования экономики и узкоэгоистические интересы номенклатуры свернули первый в мире эксперимент по строительству социализма.

Вы положительно оцениваете наследие плановой экономики СССР, которое у значительной части поляков не без помощи западной идеологической обработки ассоциируется исключительно с «империей зла». Каковы были преимущества и недостатки этой экономической системы?

СССР противостоял глобальному управлению ТНК. Планирование экономики СССР в 1930-х — 1940-х годах с учетом обратной связи от производителей успешно решало задачи индустриализации страны, победы в войне и восстановления экономики после войны. Опыт СССР использовали многие страны для преодоления технологической отсталости и социального неравенства. Продолжение курса индустриализации после восстановления экономики вело к диспропорциональности экономики. Требовалась переориентация развития экономики с отраслевых приоритетов на «мирные» рельсы — на выполнение заказов конечных потребителей, что предполагало включение влияния обратной связи цен равновесия потребительского рынка на расчеты плана. Нужно было дать свободу малому бизнесу в производстве товаров народного потребления и продовольствия, в сфере быта, который мог значительно быстрее реагировать на спрос домашних хозяйств, нежели государство. В этом смысле нужна была конкуренция государственного и частного секторов. И главное, нужно было перейти от ручного планирования к автоматизации плановых расчетов для повышения гибкости планирования. Если для составления планового баланса для четырехотраслевой модели требуется примерно 32 итерации, то Госплану, который в 1980-е годы едва успевал провести 1,5 итерации в год, для получения нужного результата вручную требовалось много лет. По этой причине мы получили «застой», отсутствие гибкости в планировании.

Сотрудники Главного вычислительного центра Госплана СССР за работой

Холодная война, развязанная ТНК, была направлена на уничтожение преимущества СССР — планирования экономики. Благодаря подкупу ряда руководителей СССР в стране был заблокирован научный подход для перехода от ручного управления к автоматизированному управлению, обеспечивающему рост качества жизни в СССР. В стране были запущены реформы, усиливающие стихийность в управлении и развитие национализма в республиках, приведшие к развалу СССР в 1991 году.

Развязанная ТНК холодная война решалась в создании ГАСУ, обеспечивающей ускорение движения экономики в направлении роста реальных доходов граждан. Это хорошо понимали в СССР и США и понимают сегодня в США. Их цифровые гиганты ничего не могут противопоставить кибернетическому планированию экономики — единственной динамической цифровой технологии, конструирующей общественный прогресс и реализацию человеческих ценностей.

Что Вы думаете о предложении «Большой перезагрузки», выдвинутом главным идеологом Давосского форума?

Рекомендации основателя и исполнительного председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба являются сегодня основополагающими для деятельности всех правительств по деиндустриализации экономики и внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для установления тотального контроля над людьми. В книге Шваба, написанной совместно с Тьерри Маллеретом, «Большая перезагрузка» утверждается, что пандемия послужила шоком, ускорившим внедрение ИИ для управления поведением людей. Мир, по мнению авторов, уже не вернётся к допандемической реальности, поскольку требуется «большая перезагрузка капитализма». Во второй части их книги «Великий нарратив для лучшего будущего», манипулируя данными об угрозах деградации окружающей среды в атмосфере, океане, криосфере и биосфере, с которыми столкнулось человечество на современной стадии развития капитализма, признавая, что последние 15 лет характеризовались снижением уровня производительности, несмотря на технологический прогресс, он отказывается признать необходимость внедрения кибернетического планирования экономики для достижения роста производительности труда. Поскольку цель Шваба — сохранить уже отживший капитализм и власть глобальной элиты, то это ему и не нужно. Швабу нужна деградация общественного развития в сторону цифрового рабства.

World Economic Forum Клаус Шваб

Все тирады Шваба с его 50 «великими» единомышленниками, на которых он ссылается в своей последней книге, об установлении золотого века, в котором будет обеспечен более устойчивый, справедливый и стабильный мир, если государства «получат максимальную отдачу от технологического потенциала и повторно узаконят капитализм, убедившись, что богатство немногих приносит пользу гораздо большей части общества», без использования экономической кибернетики просто ложь. Почему-то вспомнились слова песни знаменитого советского барда Булата Окуджавы:

«Дураки обожают собираться в стаю,

впереди главный — во всей красе.

…

А умный в одиночестве гуляет кругами,

он ценит одиночество превыше всего.

И его так просто взять голыми руками,

скоро их повыловят всех до одного».

Инструмент Шваба для сохранения капитализма — это четвертая, по его классификации, промышленная революция, объединяющая физический, цифровой и биологический миры. В частности, речь идет об объединении знаний об изменении кода жизни в клетках, компьютерных технологий, автоматизации и искусственного интеллекта для тотального контроля человека.

Общеизвестно, что «ломать — не строить». Для создания машины управления, основанной на кибернетическом планировании экономики, конструирующем будущее в интересах людей, нужны знания, усилия для разработки алгоритмов планирования бескризисного развития экономики и сбора исходной информации в режиме онлайн, предварительные расчеты. А вот чтобы сломать, особого ума не надо. Нужны «красивые» разговоры о нарративах, деградации окружающей среды, об ответственности перед будущими поколениями и безотлагательных совместных действиях государств.

Деградация общественного развития вызвана примитивным планом его достижения, названным Швабом новым творческим решением глобальных проблем. Под лозунгом достижения «разумного, зеленого, справедливого и глобального роста» план Шваба для перехода к экологически чистой энергетике и многочисленным инновациям для спасения планеты включает: деиндустриализацию при сильной государственной поддержке; рост налогообложения «нарушителей» зеленой повестки, что отрицательно скажется на средних и малообеспеченных социальных слоях, а также на развивающихся странах; защиту менее привилегированных членов общества; конкуренцию между государственными цифровыми деньгами и частными криптовалютами, что будет увеличивать экономический хаос, т.е. и дальше углублять глобальный кризис для деградации общественного развития.

World Economic Forum Клаус Шваб

При этом Шваб убежден, что человечество либо объединит усилия, согласившись на его план падения реальных доходов ради «зеленой» повестки, чтобы в итоге скатиться в цифровое рабство, либо будет «привычное» быстрое военное разрешение кризиса, но с катастрофичными последствиями. Своими трактатами Шваб подтвердил, что именно продолжение сохранения капитализма будет означать конец истории человечества. Для продолжения истории, движения цивилизации к повышению качества жизни и реализации общечеловеческих ценностей требуется внедрение научной альтернативы — кибернетического планирования экономики (ИИ в экономике).

Какова ситуация в России, которая находится под огнем экономических санкций со стороны Запада, особенно после начала событий [на территории б. УССР]? Рассматривается ли киберпланирование как спасение для экономики?

В 1991 году СССР был разрушен одновременно с Госпланом. Управление экономикой заменили на стихию мирового рынка, где рулят «акулы» ТНК с подчиненными им международными экономическими организациями. Периферийный олигархический капитализм, сырьевой аутсайдер мирового сообщества, создал и разрушил его технологический суверенитет. На смену взвешенным планомерным расчетам и согласованным действиям правительства пришли разрозненные действия министерств и ведомств, выпускающих большое количество бюрократических документов, содержащих декларации, но без механизмов их практической реализации. Как и в других частях света, господствовала командно-административная система управления, без обратной связи с предприятиями и регионами страны, с многочисленными изданными указами и постановлениями. Эту бюрократическую мечту, именуемую рыночной экономикой, затемняют научно обоснованные сценарные прогнозы с использованием эконометрики. Фактически Бухарин и Кондратьев «победили» Кржижановского и Струмилина в 1991 году. Хозяйственное управление заменено «игрой» экономического хаоса.

Несмотря на экономические санкции со стороны Запада, особенно после начала февральской спецоперации [на территории б. УССР], эта «игра» продолжается и сегодня. Правительство пытается «залатать» образовавшиеся дыры в производственных цепочках денежными вливаниями, увеличивая при этом темпы инфляции. Ее безуспешно пытается сдержать Центробанк своими непомерно высокими процентными ставками, что ведет к банкротству предприятий. Чиновники принимают законы, обязующие предприятия выполнять требования Минобороны, но в условиях отсутствия плановых расчетов производственных взаимосвязей, обеспечивающих выполнение поставленных задач, рассчитать последствия принимаемых ими законов, как и последствия экономических санкций со стороны Запада, невозможно. Чиновники делают лишь один шаг к выполнению требований Минобороны — выделяют деньги для решения проблемы, что без нужного выстраивания производственных взаимосвязей может, подобно санкциям Запада, вызвать остановку производства на других предприятиях и способствовать «распилу» денег.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Безусловно, нужно срочно развивать отечественное производство радиоэлектронной аппаратуры. Однако для этого требуется разработка соответствующих планов-алгоритмов с обратной связью от производителей этой сложной продукции. Без проведения итеративных расчетов плана развития производственных взаимосвязей в направлении, заказываемом конечными потребителями, не будет в стране ни инноваций, ни модернизации, ни импортозамещения, не будет восстановлен технологический суверенитет. Экономика, не обращая внимания на все декларируемые чиновниками намерения, призывы и множество принимаемых нормативных документов, продолжит путь деградации, указанный Швабом, уничтожая будущее страны.

Что же касается цифровой трансформации ключевых отраслей экономики с использованием проектов ИИ, то правительство продолжает выделять господдержку министерствам на цифровизацию без всяких доказательств ее эффективности. Для оправдания выделяемых им огромных финансовых средств они, как и на Западе, цифруют всё подряд по рецептам Шваба, то есть цифруют экономический беспредел, и также заняты созданием ИИ для управления людьми. Поэтому картинка такая же, как и на Западе. Идет перераспределение финансовых ресурсов государства в пользу цифровизаторов. И что интересно, за всё, как всегда, заплатит население. Дошло до того, что Минстрой РФ уже предложил включать в тарифы на тепло и воду для населения расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры».

Кому выгодна такая цифровая трансформация? Краткосрочно — тем чиновникам, кто сегодня легально перераспределяет финансовые средства государств по своим карманам. Долгосрочно — мировой финансовой олигархии, возомнившей себя выше Бога и навязывающей всем государствам внедрение Индустрии 4.0 Шваба, полностью подчиняющей Homo sapiens тупому ИИ, сконструированному швабистами для сохранения их власти. Современное глобальное управление и управление во всех странах мира является ручным, командно-административным без учета обратной связи от производителей для синхронизации управления экономикой в направлении общественного прогресса. Поэтому нынешняя система управления обречена полностью разрушить глобальную экономику, что наглядно демонстрируют предпринятые ею санкции по отношению к России. Страны глобального Севера, в которых базируются ТНК, чтобы сбросить бремя кризиса на страны глобального Юга, организуя там цветные революции, провоцируют войны, вводят санкции и организуют катастрофы. Именно такой образ будущего для России и других стран уготовлен в системе глобального управления, формируемой по рецептам Шваба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Как Вы оцениваете китайский проект «Пояс и путь»? Является ли российско-китайский альянс реальным потенциалом для построения «сообщества общей судьбы человечества», как провозглашает китайский нарратив?

Китайский проект направлен на углубление региональной интеграции стран вдоль маршрутов «Одного пояса и одного пути», что охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся и развитые страны. При этом предполагается, что в ходе реализации проекта будет обеспечиваться эффективное распределение ресурсов и углубление рыночной интеграции, поощрение такой координации экономической политики стран-участниц, что все страны получат пользу и возможности устойчивого развития, будет преодолена диспропорциональность в развитии западных и восточных регионов Китая.

Однако китайский проект представляет собой обычный торговый проект, реализующий капиталистическую стратегию «купи-продай» для роста прибылей ориентированных на экспорт товаров и капиталов отраслей экономики Китая за счет «захвата» рынков стран Евразии. Никакого совместного процветания стран-участниц, пропорционального развития экономики посредством рыночной интеграции Китая и стран-участниц посредством реализации этого проекта быть не может, поскольку для процветания всех стран-участниц требуется кибернетическое планирование экономики. У Китая нет алгоритмов такого планирования. Поэтому все страны, участники китайского проекта продолжат свой путь вниз по рекомендациям Шваба. Китай, как и все государства, участвующие в работе Давосского экономического форума, также занят созданием ИИ для управления людьми и даже, благодаря использованию социальных рейтингов, является здесь лидером.

А что Вы думаете о БРИКС, к которому официально хотят присоединиться Аргентина и Иран?

БРИКС является крупнейшим форумом незападного мира, в состав которого входят четыре из пяти крупнейших стран мира по численности населения, по площади и ВВП, а также по природным ресурсам. Прогнозируется, что за счет роста этих стран во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой экономики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM БРИКС

Члены БРИКС, руководствуясь торговыми и финансовыми интересами, не поддержали западные санкции против России. С начала спецоперации [на территории б. УССР] товарооборот между Россией и участниками БРИКС вырос на 38%. Однако модель сотрудничества между членами основана на западных моделях, что не позволит этим странам преодолеть глобальный кризис. В марте 2019 года было объявлено о создании собственной платежной системы BRICS Pay, которая будет работать в пяти странах. Рассматривается возможность создания новой международной резервной валюты на основе корзины валют ЕС и создания пула валютных резервов для замены МВФ. Банк развития БРИКС, созданный членами БРИКС, нацелен на финансирование проектов инфраструктуры и устойчивого развития в БРИКС и развивающихся странах, что не имеет ничего общего с киберэкономическим планированием.

На последнем саммите БРИКС Китай предложил всем развивающимся странам, не поддержавшим антироссийские санкции, «рассмотреть способы укрепления своей экономической координации, чтобы выдержать последующие потрясения, вызванные Западом». Страны намерены проложить новые пути к торговому и инвестиционному сотрудничеству, расширять сотрудничество в области цепочек поставок между странами БРИКС. Но пока о создании новой системы межгосударственного управления, основанного на кибернетическом планировании экономики, для выхода БРИКС на магистраль общественного прогресса, речи не идет. Более того, как пишет The Times of India, Нью-Дели будет противостоять попыткам Китая и России превратить саммит БРИКС в платформу по созданию альтернативы американскому глобальному порядку.

Думаю, что будущее будет принадлежать стратегическому партнерству России и Китая в реализации глобального проекта — кибернетического планирования экономики (внедрения ИИ в экономике).

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Си Цзиньпин

В ноябре в Индонезии пройдут два важных события: саммит G20 и празднование годовщины основания в Бандунге Движения неприсоединения, которое призывало к мирному сосуществованию народов и построению более справедливого мира. Есть ли у Вас позитивные ожидания в связи с этими событиями?

Конечно, есть. Как вы помните, G20 возникла в результате финансового кризиса 1997–1998 годов, когда было решено привлечь к управлению глобальной экономикой ключевые развивающиеся экономики. В качестве цели G20 заявлены координация политики стран-участниц с целью достижения глобальной экономической стабильности и устойчивого роста, продвижение финансового регулирования и модернизации международной финансовой архитектуры, снижающих риски будущих финансовых кризисов. Однако, несмотря на включение ключевых развивающихся стран в состав G20, глобальный кризис и зона военных конфликтов продолжают расширяться, технологическое и социальное неравенство стран глобального Севера и глобального Юга — увеличиваться. Всё это еще раз свидетельствует о кризисе глобального управления, проблемы которого голосованием на саммите G20 не решить. Здесь может помочь только научный подход — экономическая кибернетика.

Сам факт пересечения в ноябре 2022 года в Индонезии таких двух важных событий, как саммит G20 и празднование юбилейной даты создания в Бандунге единого фронта народов Азии, Африки и Латинской Америки Bandung Spirit, призвавшего к мирному сосуществованию государств и построению более справедливого мира, заставляет переосмыслить систему глобального управления с точки зрения реализации принципов Bandung Spirit. Впервые в программу конференции Bandung Spirit включена секция «Кибернетическое стратегическое планирование экономики на службе людям». Задача секции — просвещение и объединение прогрессивных сил человечества вокруг требования внедрения кибернетического планирования развития мировой экономики в интересах всех народов в соответствии с принципами Bandung Spirit. Надеюсь, что мы сможем достучаться до глав государств G20, чтобы они подвергли критической оценке нынешнюю систему глобального управления в интересах ТНК и сформулировали заказ на создание «кибернетического альянса в экономике» для выхода на магистраль общественного прогресса, культурного развития личности.

В конечном итоге, как и говорил Норберт Винер, от результата «холодной войны» двух глобальных планов — популистского, обслуживающего деградацию общественного развития с установлением тотальной власти ИИ над людьми, и кибернетического, управляющего развитием экономики ради общественного прогресса и реализации человеческих ценностей, будет зависеть судьба человечества.