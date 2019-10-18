Елена Соковенина

Автор

Публикации: “Новости литературы”,“Папмамбук”, “Библиогид”, “Год литературы”, “Книжная ярмарка ДК им. Крупской”, “Fly-mama – всё успеть!”, в журнале “”Частный корреспондент”, “Юный натуралист”, “Чиж и ёж” Финалист Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества Книгуру (2014, 2015, 2018) и “Новая детская книга” (2016) Автор книг “Приключения П. Осликова, ребёнка, который хотел как лучше”, “П. Осликов продолжает хотеть как лучше” (2016, 2018, Самокат) “Крупная кость/Зефирный Жора” (совм. с Т. Шипулиной, 2017, “Самокат”) “Дорогая редакция!, или Волшебная палочка госпожи Тендер” (Аквилегия, 2015) “Никаких животных!” (Аквилегия, 2014)