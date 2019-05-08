Вас уже мучили малыши вопросом, откуда всё взялось? Вы уже пытались отобрать у второклассника очередной альбом про динозавров и всучить взамен «нормальную книгу»? Отдайте человеку динозавров. Они ему пригодятся. И вам тоже! Будем честны: многие взрослые не очень хорошо представляют себе процесс эволюции. А ведь у тех, кто не знает прошлого, нет будущего! В сегодняшнем обзоре — 5 книг от палеонтологов, биологов, экологов, которые рассказывают, что связывает нас с нашими далекими предками.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кстати: взрослым никто не запретит читать детские книги, а детям — вроде бы предназначенные для взрослых. Ведь главное — чтобы было интересно! А вдруг ребенок уже читал всё «на свой возраст» и ему хочется чего-нибудь более содержательного?

Кэтрин Барр, Стив Уильямс. История жизни. Моя первая книга об эволюции

Кэтрин Барр, Стив Уильямс. История жизни. Моя первая книга об эволюции

Эколог Кэтрин Барр и биолог Стив Уильямс умудрились с гениальной простотой донести до читателей-дошкольников сложнейший материал: в несколько строк под картинками описали, как извергались вулканы на земле и под водой, как метеориты падали в океан и как в теплой воде зародилась жизнь. Как вымерли первые живые существа и появились динозавры. Как совершился Большой Взрыв и наша планета погрузилась во тьму — и так далее. Иллюстрации, словно бы нарисованные ребенком, далеко не наивны (хотя очень забавные). Книга отчасти напоминает комикс. А вот ироничный текст, словно взрослый дурачится с ребенком, рассказывает о вещах серьезных. Главный посыл: люди, как и всё живое, будут развиваться и дальше. И очень важно уберечь планету от катастроф, причиной которых мы можем стать.

В конце есть хронологическая лента и словарик ключевых терминов, а лента времени вновь проведет читателя по пути развития цивилизации и поможет задаться вопросом: что же ждет нас дальше?

Майк Бентон. Семейный альбом тираннозавра Тони

Майк Бентон. Семейный альбом тираннозавра Тони

Майк Бентон — профессор палеонтологии Бристольского университета. Автор многочисленных работ об эволюции рептилий триаса, консультант научно-популярных книг и передач о динозаврах. Это его именем назван динозавр Bentonyx.

Даже не пытайтесь запомнить все эти названия — во всяком случае, с первого раза. Зато именно они отлично тренируют память младших школьников! Заодно и речь: некоторые — сущие скороговорки. И никто не запретит взрослым вместе с детьми погрузиться в завораживающий мир динозавров. Нет-нет, да и обнаружится в этом альбоме кто-то из старых знакомых: в виде своего далекого предка. Шутливые имена родственников Тони — своего рода мнемонические приемы.

Взять хоть сестру бабушки Тони — спинозавра Клеопатру. Ясное дело, она из Египта. Все-то думали, что Клеопатра так и будет лежать на дне реки и пускать из ноздрей пузыри, а она возьми да и выберись на сушу. Став крупнейшим из тероподов, когда‑либо ступавших по земле.

А вот знакомьтесь: Ящер. Джеймс Ящер. Гигантозавр. Вооружен и очень опасен. Тони очень цивилизованный, полон самых благих намерений — вроде вегетарианства, и поэтому очень переживает за некоторых родственников. Надо же нажить такую репутацию, как, скажем, парочка юных динобандитов: троюродные сестричка с братцем — велоцирапторы Бонни и Клайд.

Но вот, к примеру, синорнитозавр Скользящая Тень. О ней известны только слухи: противоречивые и крайне загадочные. А ведь, казалось бы: кто мог ждать такой замысловатой истории от предка простой курицы?

А вот еще крылатый жираф хацегоптерикс. Размах крыльев этого крупнейшего из известных летающих животных — 11 метров. Кстати, не все динозавры гиганты. Тот же велоцираптор всего-то размером с упитанную индейку. Отличный повод выяснить, что такое метр и попытаться представить: 11 метров — это сколько? Больше дома или меньше? Какое из ближайших зданий ближе всего по размеру?

Словом, тут найдутся полезные ориентиры. Не говоря уже об общих представлениях об эволюции.

Вы, кстати, в курсе, как назывался единый когда-то материк Земли?

Элис Робертс. Приручение

Элис Робертс. Приручение

Одомашнивание диких животных открыло путь в современный мир: ведь именно так человек получил возможность упрочить свое благополучие и безопасность. Собаки, пшеница, крупный рогатый скот, кукуруза и картофель — и даже яблоки! — всё это когда-то существовало и без нас, и не для нас. Помните Киплинга?

«…Это было еще в ту далекую пору, когда Ручные Животные были Животными Дикими. Собака была дикая, и Лошадь была дикая, и Корова была дикая… и все они были дикие-предикие и дико блуждали по Мокрым и Диким Лесам».

Можно сказать, что первыми цивилизациями человечество обязано именно приручению животных и одомашниванию растений, которые когда-то жили и росли сами по себе.

Еще Дарвин посвятил свои первые труды тому, как изменялись они под влиянием человека, и тому, как изменялся под их влиянием сам человек. Теперь мы — части целого, и метаморфозы знакомых видов животных и растений — история нашего общества.

Возрастной ориентир 16+ — не потому, что в книге есть нечто непристойное. Совсем нет. И читать эту книгу может подросток с любого возраста. Но это — только начало. Для каждой главы есть список серьезной литературы (на английском). Хотя, конечно, никто не запретит ограничиться этой книгой. Для начала.

Колибри

Гайя Винс. Приключения в антропоцене

Гайя Винс. Приключения в антропоцене

С тех пор как первый древний человек зажег первую искру, судьба его стала судьбой самого сильного биологического вида на Земле. Не обладая никакими физическими параметрами, которые позволили бы защищаться и процветать, человечество использует самый мозг: самый мощный инструмент своего арсенала. Это качество сделало нас столь успешными, что уже давно мы претендуем ни много ни мало на управление миром.

На протяжении тысяч лет человек делил планету с родственными видами. Менялся климат и очертания материков, извергались вулканы, появлялись и мигрировали современные предки человека, неотличимые от живущих сегодня людей.

Так началось героическое восхождение человека.

Эта длинная и запутанная история сопровождалась периодическими вымираниями разных видов животных и появлением новых, локальными изменениями ландшафта и сменой флоры.

Масштабы и скорость нашего воздействия на планету огромны. И наша задача — изучить их, чтобы не стать врагами планете и самим себе.

Азбука

Лора Мартин. На грани вымирания

Лора Мартин. На грани вымирания

А вот герои проекта «Ковчег» провели 12 лет в подземном бункере и с удивлением обнаружили, что на Земле нет никаких смертельных вирусов и можно дышать. Однако опасность грозит им на каждом шагу, цель — выжить, а всё потому, что ученые как следует постарались — и возродили динозавров. И теперь мир такой, какой он есть.

Альтернативное путешествие в историю нашей планеты предлагает американская писательница Лора Мартин. Девочка Скай находит записку от папы, пропавшего пять лет назад, и к ней в лучших традициях: карту, компас и поручение добраться до одного тайного места.

Читателю вспомнится и «Затерянный мир», и «Парк Юрского периода», и «Копи царя Соломона» — всё то прекрасное, чем живут мечтатели и исследователи. Даже не очень юные.

12+

Карьера Пресс