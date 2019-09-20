Мало какой жанр вызывает такие дискуссии, как комикс. Принято считать, что это простецкие истории — сказки для великовозрастных детей. А вот и нет! Учёные уже давно выбрали комикс как самый удобный формат для простых объяснений сложных вещей. Иначе получалось длинно, а в век информации ни у кого нет времени. Классические сюжеты, без которых вообще ничего в мировой культуре не понять, не нужно теперь проходить полгода. Точнее, можно, но уже не путаясь в сложных перипетиях: комикс помогает подготовиться к изучению оригинала. Не говоря уже о насыщенной и драматической жизни подростков. Все знают, как они огрызаются на попытки поговорить или даже подсунуть удачную книгу. Тут нужна особая деликатность — и комикс вполне справляется с этой задачей.

Аннетте Херцог. Шторм в сердце

Простецкие истории для тех, кто ленится читать? Что ж, давайте взглянем.

Аннетте Херцог. Шторм в сердце. Сердце Шторма

О первой части комикса Аннетте Херцог — «Псст! Кто я?» уже говорилось.

В девичьем альбоме 13-летней Виолы — фотографии, наклейки, записанные мысли, билеты на концерт — как, оказывается, много могут рассказать предметы! Слова здесь и не нужны. Где они нужны — так это в разговорах с родителями и друзьями, учителями и ровесниками. Всё, что волнует и тревожит подростка, видно со стороны — как раз такого взгляда на себя и окружающих не хватает в этом возрасте, чтобы понять, что по-настоящему важно. А вот теперь вышло продолжение.

Виола продолжает взрослеть. Здесь так и просится какая-нибудь взрослая шутка, но первые же кадры комикса говорят нам о том, что тема любви, с какого ракурса её ни возьми, требует особой деликатности. Подростки — ранимый народ и оттого взрывной. Взрослым понадобится проявить настоящую дипломатию — от одноклассников её не дождёшься. Но, конечно, не взрослые играют тут главную роль.

Возникает пресловутый родительский вопрос: «Эта книга для мальчиков или для девочек?» Ответ: какое ещё «для мальчиков» или «для девочек», когда нужно понять друг друга? Непостижимых, непонятных, неудобных и вечно сомневающихся в себе и других.

Чего здесь больше всего — так это сопереживания. Иронии достаточно: она поможет не принимать всё так близко к сердцу. Полезный (и очень смешной) бонус — великие мыслители, в двух словах излагающие свои теории Шторму. Да, и Аристотель, и Овидий, и Шопенгауэр, и Руссо, и все остальные размышляли именно об этом! Не что-нибудь, а размышления о любви породили сложные философские учения. Ибо человек постигает жизнь через любовь. Кстати, кое-кто с этим не согласен. Драка мыслителей — незабываемое зрелище, а нам наконец-то коротко и понятно объяснили, о чём спорили все эти философы и какое это имеет отношение к нам. (Спойлер: имеет).

Трогательный комикс Аннетте Херцог — две истории. Нет, одна. Просто рассказывают её двое. А уж с кого начинать читать, с себя или с того, другого, — это уж кому что важнее.

12+

Самокат

Ольга Посух. Самые-самые самовосстанавливающиеся

Ольга Посух. Самые-самые самовосстанавливающиеся

Ещё одно продолжение вышло в серии «Микросупергерои». Биолог и художник Ольга Посух продолжает рассказ об удивительных существах, которых мы обычно не замечаем. Хотя они заслуживают самого пристального внимания — прямо-таки с лупой. Ладно, не всегда с лупой. Но внимания они точно заслуживают! В первой книге серии речь шла о механизмах выживания. Тихоходка — самое живучее существо на планете! А вот на этот раз героев сразу три — и все гении регенерации. Согласитесь, было бы круто научиться отращивать новые пальцы, руки и ноги, как аксолотль. И даже полностью восстанавливаться из любого оставшегося кусочка, как планария. Даже самого маленького.

Все знают планарию, но мало кто знает: это она — тот малозаметный червячок, что живёт на опавших листьях.

Обычная губка умеет делать то, о чём мечтают вечно спешащие люди с их отчаянным: «Как всюду успеть? Хоть разорвись!» Губка в совершенстве владеет мастерством перемещаться путём расселения мелких частиц себя на дальние расстояния. Вот бы и нам так! А если серьёзно, губка — про то, как быстро и бесследно заживлять раны, да и любые повреждения.

Да, эти трое героев незаслуженно обойдены нашим внимание. Зато учёные тщательно изучают их механизмы регенерации: научно доказано, что и в организме человека есть подобные свойства, только они почему-то «спят». Что это за механизмы, как работают и насколько мы к ним близки — как раз и рассказывает научный комикс Ольги Посух.

Возможно, недалёк тот день, когда три микросупергероя помогут «разбудить» в нас эти удивительные способности.

10+

Самокат

Фред ван Ленте. Философы в действии!

Фред ван Ленте. Философы в действии!

История философии в комиксах — решение столь же смелое, сколь и продиктованное самим временем: большие массивы информации — быстро, понятно. От досократиков, киников, стоиков, последователей Аристотеля и эпикурейцев — к Фрэнсису Бэкону, Рене Декарту, Жану-Жаку Руссо, Спинозе — и так до самого Дерриды. В иронических зарисовках, осовременивающих великих мыслителей, проступают знакомые и понятные типажи современников. Существенно помогает воспринять этих странных людей — мыслителей: вот, значит, какие люди доходят до сложных штук, которые, как ни верти, неизбежно упираются в другие сложные штуки. Всё связано со всем и все со всеми, будь то четыре стихии или постижение мира при помощи букв или чисел, разума или эмоций, — всё представляет собой единую систему. Сложно, много (больше трёхсот страниц), но интересно.

Откровенно хулиганские шутки — чего стоит один Декарт, дошедший до абсурда в своём скепсисе, или Руссо с его запутанной личной жизнью — совсем не цинизма ради. Точнее, может быть, и так, зато формат «некоторые любят погорячее» существенно повышает мотивацию.

Как минимум удачная подготовка к изучению оригиналов.

18+

МиФ

Светлана Шмакова. Правила выживания в школе

Светлана Шмакова. Правила выживания в школе

Правил школьного выживания всего три, Пеппи (Пенелопа) — она как раз перешла в новую школу — хорошо их знает, но на практике (как обычно) не всё так просто. История о соперничестве научного и художественного кружков — в первую очередь об адаптации в коллективе. Но она же — о том, как важно уметь отстаивать собственные интересы и предпочтения, не идти на поводу у большинства, и даже наоборот. А ещё это история о том, какие разные бывают способы жить и заниматься тем, что любишь. Что, в свою очередь, вовсе не означает «замкнуться на любимом деле». Скорее, наоборот: уметь находить новые недостающие детали к собственной истории, чтобы зажечь свои таланты по полной.

А главное: это история о том, что все эти непонятные личности кругом, которые вызывают столько подозрений в своих зловредных намерениях, на самом-то деле — нормальные, хорошие и вполне годятся в друзья.

Просто нужно кое-что пережить вместе.

10+

МиФ

Аскольд Акишин. Преступление и наказание. Графический роман

Неожиданный поворот в истории, рассказанной русским классиком (которую так не любят обычные граждане, а зря). Во-первых, роман Фёдора Михайловича Достоевского — отличный детектив. А во-вторых, представьте себе эту же историю — только в альтернативной вселенной. Где господствует искусственный интеллект, а советская робототехника демонстрирует невероятные достижения. Размышления студента Раскольникова «тварь ли я дрожащая или право имею?» и законы миров Айзека Азимова, согласно которым робот не мог причинить вред человеку, но теперь кое-что изменилось — чувствуете, что здесь есть нечто общее?

Наверняка вызовет негодование преподавателей, зато, скорее всего, вызовет интерес у самих школьников. Да и у взрослых тоже. Оценить идею без знания оригиналов просто не получится.

12+

КомФедерация

Иван Поммо. Персей — победитель Медузы

Не знать древнегреческую мифологию, конечно, можно. Многие и не знают. И потом не могут понять главного во всей, не побоимся этого слова, мировой культуре: мифологические сюжеты перерождаются во все времена, сохраняя сюжетную первозданность: древние греки всего лишь первыми их зафиксировали. Ну, а наша задача — научиться видеть, как эти сюжеты реализуются в других обстоятельствах, с другими декорациями. Скажем, сундук, в котором маленький герой вместе с матерью был брошен в море, первым придумал не Пушкин. А Гомер не был последним, кто использовал этот сюжет.

Логика задачи одна, меняются лишь условия. Проблема в том, что это древним грекам не надо было объяснять, кто такой Зевс и почему он вдруг явился к Данае в образе золотого дождя, чем занимались Гермес и Гефест и почему взялись покровительствовать Персею. Современный читатель знает, скорее всего, кто такие Горгоны: всё-таки волосы-змеи — выразительная деталь. И, наверное, про царство Атланта. Это уже благодаря играм. Да и география того времени отличалась довольно существенно. Поэтому — хотя знакомых и интересных героев в сюжете о Персее много, — пояснения, конечно, нужны. Собственно, гомеровский эпос, который сегодня проходят в школах, потому такой длинный, что в тексте много напоминаний.

Французский иллюстратор Иван Поммо нашёл способ органично объяснить это читателю при помощи комикса. В его книге две линии: мифологическая и современная. И все вопросы современного читателя задают современные герои. Это помимо лаконичных, ёмких подписей с объяснениями.

Может ли комикс заменить перевод оригинала? Пожалуй, нет. Подготовить к чтению большого сложного текста, в котором многое непонятно? Да, бесспорно.

Кстати, миф о Персее — один из немногих, где всё-таки получился счастливый финал.

Ранее в этой серии выходили комиксы Ивана Поммо «Троя. И нет войне конца» и «Одиссей — хитроумный герой».

10+

Самокат