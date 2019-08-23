Редкий родитель не знает, что главное — любить ребёнка. Редкий родитель не знает, какое это сложное и хлопотное дело. Хотя бы потому, что ребёнка сложно понимать. Что это малыш, а мы совсем забыли, как это — быть маленьким, поэтому обесцениваем его чувства. От тех, кто пошёл в школу, требуем прекрасной учёбы — а то что люди скажут? Подростки — те вообще инопланетяне, которых неизвестно как исследовать, но очень хочется от всего подстраховать. А самое трудное — воспитать самих себя. Потому что нам очень хочется быть самыми-самыми. Несмотря ни на что.

Рамадье и Буржо. Моя книжка злится

Несколько хороших книг для детей и родителей попробуют помочь в нелёгком деле родительства. И детства.

Рамадье и Буржо. Моя книжка

Милая и смешная серия книжек для маленьких читателей — даже, скорее, слушателей и рассматривателей — рассказывает о том, что модно нынче называть эмоциональным интеллектом. Гнев, который так велик, что овладевает малышом целиком, застенчивость, с которой непонятно, что делать, страх темноты, который нужно как-то преодолеть, и даже первая влюблённость — всё это переживает сама книжка. Она и сердится, и стесняется, и хочет спать — а маленькие подсказки даёт мышонок, у которого имеется небольшой опыт. Такой же, как у малыша: ведь он уже знает, что мама даёт ему немного побыть одному, когда он сердится, что если страшно в темноте, нужно убедиться, что под кроватью никого нет и побыть рядом, и что набраться храбрости сказать кому-то, что ты его любишь, не так уж и сложно. Самое время попробовать самому — помочь книжке.

Когда знаешь, как называются чувства, справиться с ними куда легче.

0+

Самокат

Наталья Кедрова. Азбука эмоций

Наталья Кедрова. Азбука эмоций

Тоже про эмоциональный интеллект, но уже сложнее: книга адресована детям и подросткам. Обида и нежность, тоска и ревность — чувства уже не так просты, и чем дальше, тем больше противоречий. Иной раз и вовсе: за тоской не увидишь того, что делает тебя счастливым, нежность трудно выразить, а ревность и притягивает к человеку и отталкивает от него. Ну, а то, как словно на дрожжах растёт обида, знают все. Правда, не все задумываются, во что она может вырасти и как это назвать.

Да, жизнь довольно сложная штука, и разобраться в своих чувствах — задача ещё та. Психолог Наталья Кедрова помогает разобраться в своих эмоциях, объясняет природу противоречий и помогает разобраться со смешанными чувствами детям, которые вот-вот станут подростками, и подросткам, которые скоро станут взрослыми.

6+

Редкая птица

Анна Куусмаа, Анастасия Изюмская. Мама на нуле. Путеводитель по родительскому выгоранию

Анна Куусмаа, Анастасия Изюмская. Мама на нуле. Путеводитель по родительскому выгоранию

Никому не придёт в голову пытаться ездить на автомобиле с пустым баком, немедленно включать заново перегревшийся компьютер или, скажем, считать, что нормально работать без выходных. Но когда речь идёт о родительстве, где тот здравый смысл?

Молодые мамы (кстати, не только мамы) очень хотят всё делать правильно. Вложиться полностью — и получить максимальный результат. Ведь это ребёнок! Самая важная задача в жизни любого взрослого. Нет предела совершенству, попытки его достигнуть сначала выходят за пределы наших собственных сил, затем устремляются к горизонту, а кончаются неврозами, отвращением и депрессией. Речь, само собой, не о том, чтобы на всё махнуть рукой. Вкратце содержание книги можно описать так: делай, что можешь и не делай, чего не можешь. Стереотипу «забудь о себе, всё для семьи» мы обязаны образом усталой и вечно раздражённой женщины. Какое уж тут счастье, от такой бы ноги унести. Это в перспективе. Но, пока не поздно, можно поменять программу — и больше никогда к ней не возвращаться.

Анна Куусмаа и Анастасия Изюмская придумали книгу о том, как не загнать себя в ловушку. И мамин отдых здесь занимает не последнее место. Наоборот, это важная часть родительства. О том, как разумно распределить силы, грамотно расставить приоритеты и сохранить душевное и физическое здоровье на радость себе и семье, рассказывает путеводитель по родительскому выгоранию.

Самокат

Жаклин Крупи, Кэти Сондерс. Я такой разный

Жаклин Крупи, Кэти Сондерс. Я такой разный

В возрасте от года до трёх малыш обретает множество новых умений, очень хочет, чтобы получалось всё и сразу, и пока ещё не очень умеет справляться с эмоциями. Но главное — нуждается в понимании и любви. А вот родители уже основательно подзабыли, каково это — быть таким маленьким, поэтому частенько тревожатся и разочаровываются. Шесть тонких книжек в одной картонке предназначены и малышам, и их родителям. Тут множество знакомых и забавных ситуаций — например, когда смелый мальчик попробовал «странные овощи», или выгнал чудовище из ванны, а большой — самостоятельно завязал шнурки. Но на самом деле, это краткий гид по тем навыкам, которые постепенно приобретает малыш, становясь дошкольником. Поэтому для родителей в конце книги есть краткая справка о том, что происходит с ребёнком на данном этапе, памятка, как эту книгу читать, и кое-какие советы — чтобы не тревожиться из-за несуществующих проблем.

0+

МиФ

Татьяна Руссита. Привет, это мы

Татьяна Руссита. Привет, это мы

Многие родители знают маленькие книжки Татьяны Русситы для первого самостоятельного чтения. На этот раз герои её коротких рассказов — русская семья, переехавшая в Норвегию: папа, мама и пятеро детей. Как уживётся в чужой стране эта большая разновозрастная компания? Какая она? Вот, например, старшая сестра Аня — любит рисовать и хочет стать художницей. Гоша — тот любит деньги, и пока не знает, кем станет, но у него будет очень большая зарплата. Соня любит сложные задачи и собирается стать врачом. Тоня будет кем-то, кого ещё нет, — она ждёт новых профессий, ну, а главного героя, который и знакомит нас со своей семьёй, зовут Кеша, и он хочет стать котиком.

Очень коротко, узнаваемо, за смешными «краткими справками» раскрывается вся сложность характеров, и все вместе — одна большая семья, которой надо прижиться, притерпеться, научиться преодолевать шероховатости друг друга. Это ведь и есть — любовь.

3+

МиФ

Джессика Лэйхи. Дар неудачи

Джессика Лэйхи. Дар неудачи

В продолжение темы тревожных родителей — но уже в подростковом ключе. Кто мастерит поделки из природных материалов и пишет школьные доклады по ночам? Да-да, родители, это вам. Американский педагог и писатель Джессика Лэйхи работает в школе, и успела насмотреться на результаты модной нынче гиперопекающей родительской политики. Парадокс, но в наше время это уже революция: автор говорит о том, что те, кого защищают от неудач, оказываются в итоге самыми беспомощными. А вот неудачи не только помогают сделать правильные выводы и прийти к победе самому. В них спрятаны возможности. И их не смогут обнаружить те, кому мама с папой так и норовят на каждом шагу подстелить соломки

Да, кстати: и родителям с этой книгой станет спокойнее.

Самокат

Анн-Клер Кляйндинст. Советы в картинках. Давай договоримся. Как повзрослеть вместе с ребёнком

Анн-Клер Кляйндинст. Советы в картинках. Давай договоримся. Как повзрослеть вместе с ребёнком

Абсолютный, как говорят, must have для родителей. Много есть книг про то, почему дети ведут себя ужасно, их нужно долго читать, обдумывать, выбирать нужное — а потом в другой книге обязательно окажется, что всё не так. Экспериментировать на ребёнке с разными подходами и теориями — вообще дело сомнительное. А уж усталому после работы человеку и вообще хотелось бы чего-то простого, понятного и, главное, быстро.

Вот поэтому комикс, и идея не в том, чтобы долго размышлять, кто виноват, а быстро ликвидировать аварию.

Комикс двойного действия: во-первых, его правда можно сунуть в сумку и выбирать нужную главу, смотря по ситуации. Для этого хватит бегло пробежать взглядом по странице.

А во-вторых, в эту книгу любят засунуть нос дети. Те самые дети, которым мы не можем нормально объяснить, что не надо бросаться на пол в магазине, если чего-то не купили, рыдать из-за мелких неудач и вести себя, как… (нужное вставить) — когда хочется внимания.

Так вот, дети любят сунуть нос в эти советы родителям. И выяснить, что мама просит убрать комнату вовсе не потому, что ходить и напоминать — её любимое хобби. И что с ними, гм-гм, имеются проблемы. Правда, они почему-то считают, что это очень смешная книга.

Самокат