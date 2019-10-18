Поздней осенью хочется завернуться в плед и целыми днями предаваться полезному: чаепитиям, разговорам с друзьями или, на худой конец, размышлениям о жизни. Чтобы никто не трогал, не приставал, не тормошил. Душа просит не головокружительных приключений, а уютных историй с забавными героями — и чтобы обязательно всё кончилось хорошо. Пусть великие открытия и события мирового масштаба подождут: сегодня мы отправляемся в лес, на дачу с кошками, в замок современной принцессы, а заодно в галантерейный магазин — нас ждут истории, которые так хорошо читать и рассматривать, когда осень перевалила за середину. Слышите, как шумит дождь и шуршат листья?

Ханнеле Лампела. Зимние приключения принцессы Пиккирикки

Ханнеле Лампела. Зимние приключения принцессы Пиккирикки

Принцесса Пиккирикки — самая непослушная принцесса в мире. То есть самая послушная. То есть она то послушная, то непослушная — в зависимости от обстоятельств. У неё есть лучшая подруга, принцесса Пейонен, и волшебный помощник — такса Колбаска.

Цитата: «Глядя на Пиккирикки, так сразу и не скажешь, что это принцесса. Ножки у неё тоненькие, платье заляпано супом со шпинатом, а причёска вечно взъерошена, потому что Пиккирикки не любит расчёсывать волосы, хотя и пользуется специальным шампунем для юных леди».

Но даже Колбаскина магия оказывается бессильна против вредного Урпо — маленький человек появился в доме недавно и только и делает, что портит принцессе нервы. Надо знать Пиккирикки — на Колбаску надейся, а сама не плошай. Она сама попробует избавиться от противного Урпо — скажем, почему бы его не продать? Мало ли ненужных вещей находят новых хозяев.

Папу и маму принцессы ждёт немало сюрпризов — им ни за что не догадаться, каким будет следующий! Но, между прочим, и Пиккирикки столкнётся с чудесами: вот, например, гадкий Шмыга, большой любитель портить принцессам удовольствие… На сей раз Колбаска ни при чём, Пиккирикки и Пейонен сотворят чудо собственными руками — сами того не заметив.

3+

Речь

Лиза Морони. Зимние приключения Жужи и Коровки

Лиза Морони. Зимние приключения Жужи и Коровки

Лиза Морони. Жужино сокровище

Лес готовится к зиме, так бы и залечь в спячку. Напиться чаю с вареньем, накрыться потеплее и уснуть до весны, прислушиваясь к шуму ветра за окном и постукиванию дождя по крыше. Но не такова Коровка — лучшая подруга Жужи. Ей как раз пора засыпать до весны. Живут подруги в большом старом пне — уютном и спокойном, как нельзя лучше приспособленном для размеренной жизни. Но, как уже было сказано, не такова Коровка. То есть, стоп, она как раз такова — уютно, неспешно, предсказуемо — как раз для неё. Но оставить друзей веселиться, пока она спит? Несправедливо. Коровке хочется узнать, что происходит, чем занимаются остальные лесные жители, пока она спит. Так что в этот раз спячка отменяется. По крайней мере пока Коровка не узнает, чем занимаются зимой без неё.

Лиза Морони погружает нас в атмосферу леса с его шуршащей листвой и уютно светящимися окошками в домах лесных жителей: зима уже начинается и несёт новые, зимние, приключения!

«Зимние приключения Жужи и Коровки» — вторая книга цикла о необычных подружках: никто не знает, кто они, но всем они кажутся знакомыми. Пока зима ещё не сменила осень, можно успеть познакомиться с ними в осенне-желудёво-грибной «Жужино сокровище». Но можно и наоборот. Лесные приключения в любое время года порадуют мечтателей и романтиков.

Ольга Лукас. Кошачье детективное агентство

Ольга Лукас. Кошачье детективное агентство

Ещё одну кошачью историю написали и нарисовали Ольга Лукас и Ольга Громова: в осенние сумерки хочется подольше не отпускать память о лете, и дачные сыщицы — Муся, Плюшка и Элиза, ни за что не допустят капитуляции. Наоборот, покажется, что никакой осени нет и в помине, а кошачья тройка — этакий оплот летней беспечности.

На самом деле кошачье детективное агентство — настоящий оплот справедливости. Люди ведь мыслят, как привыкли: раз собака большая — значит, пропавший ценный кот сами знаете, в желудке у кого. Раз что-то пропало — украли. Маленькая домашняя собачка — так, игрушка для хозяев. Можно насмешливо называть её Креветкой — и чувствовать себя очень умным. Можно решить, что соседка — враг, раз она живёт не так, как остальные. Даже не подозревая, что реальные обстоятельства совершенно другие.

Цитата: «…А председатель Буреломов поскорее написал в чат садоводства, что алабай не виноват, кот сам ушёл, а теперь сам же и пришёл».

6+

Нигма

Луиш Кармелу Коррейа. Мурочка

Луиш Кармелу Коррейа. Мурочка

Скромная продавщица Мурочка из галантерейного магазина тайно обожает элегантного господина Нарцисса. Тот каждое утро проходит мимо витрины. Господин Нарцисс, в свою очередь, тоже без ума от… господина Нарцисса.

Цитата: «Никто в городе не восхищался самим собой так, как господин Нарцисс, и никто так нежно не заботился о собственной внешности».

Удивительная согласованность чувств к этому господину легла в основу ироничной, немного грустной, но очень смешной и трогательной истории в книжке-картинке такого-то. Текст здесь лаконичен, и всю палитру чувств, буйство эмоций — и много красоты — несут иллюстрации. Утренний туман и утренние надежды, грустный стук дождя за окном и неверный свет вечерних фонарей… а вот и сам господин Нарцисс: отражается в витрине в полный рост — от безупречной шляпы до любовно начищенных туфель, идеально отглаженного костюма, и — ах! — с изящной тростью в руках.

То есть, в лапах. Потому что это кошачья история.

6+

Самокат

Татьяна Глущенко, Юрий Бурносов. Кот и мурлик. Незваный гость

Татьяна Глущенко, Юрий Бурносов. Кот и мурлик

Татьяна Глущенко, Юрий Бурносов. Кот и мурлик. Незваный гость

Вышло продолжение истории про Кота и Мурлика (если вы не знаете, каждому коту положен мурлик). На этот раз на маяк, где мирно живут Кот с мурликом Фирсом, прибыла угрюмая Зюря. И принялась за поиск двойного дна в поступках друзей, истинной подоплёки, может быть, даже враждебного заговора. Ведь не бывает так, чтобы ей радовались на самом деле и запросто поселили на маяке? Не иначе, как у этих двоих, а также и остальных мурликов, имеются намерения. И, судя по чаю с булочками, финикам и бутербродам, намерения вдвойне подозрительные. Какие же ещё?

Цитата: «Первым делом Зюря заглянула в розовый домик. Что она там делала и с кем встречалась — никто не видел, но вышла оттуда Зюря очень довольная».

Угощения и радушный приём не могут переубедить бедную Зюрю, что некоторые хорошие вещи происходят без всякого подвоха, двойное дно имеется не у каждого поступка, и совсем не все действуют из соображений выгоды.

Очень сложная жизнь у Зюри, так что Фирсу — и Коту, да-да! — придётся очень постараться.

Дело в том, что Кот совсем недавно тоже был… не такой. Об этом рассказывается в первой книге цикла — «Кот и Мурлик».

6+

Нигма