Будем честны: не только дети любят переселиться из реальности в уютный, сказочный мир с милыми и смешными героями, так похожих на нас самих. Это, конечно, намёк на долину Муми-троллей. Но знаете, у муми-троллей появились конкуренты! Вот старый пень — в нём живут Жужа и Коровка. Вот Жук Пытлик опять затевает нечто невообразимое в мире насекомых. Вот зайцы-опасайцы, а ещё Рысь и Лиса. И маленькая выдумщица Тюлька. А вот жители Приречной страны — прямо-таки соседи муми-троллей!

Иван Шилов ИА REGNUM

В общем, 5 летних миров, где усталый путник может перевести дух и обрести душевное спокойствие и радость жизни. Если она вдруг куда-нибудь делась.

Лиза Морони. Жужино сокровище

Лиза Морони. Жужино сокровище

Лес полон сокровищ. Просто не все об этом знают! Вот Жужа и Коровка — неразлучные подруги (их уютный дом — в старом пне) — те очень любят собирать лесные сокровища. Но что же это? Иной раз не «что», а «кто» — маленьких незнакомых соседей очень легко принять за что-то другое, неизвестное и прекрасное. Иной раз это можно есть. А вот как-то сокровище решили припрятать до лучших времён — а потом уж разобраться. А оно возьми да и исчезни. Пока Жужа с Коровкой занимаются поисками, на наших глазах оживает лес и оказывается полон невероятных существ. И все ищут сокровище. Куда же оно подевалось?

Лиза Морони — дочь известного шведского иллюстратора Эвы Эриксон — пошла по стопам матери. И создала уютный, чудесный, чуточку странный и самый настоящий лесной мир.

3+

Самокат

Онджей Секора. Приключения жука Пытлика

Онджей Секора. Приключения жука Пытлика

Те, кто читал про муравья Ферду, могут не знать, что там — в мире насекомых — живёт ещё один герой. И комары, и жуки-дровосеки, и водяной скорпион — все знают Пытлика. Ведь это он перепутал кларнет с барабаном, помогал пчёлам печь сласти, был канатоходцем и открыл художественную школу для всех. Этот жук каким-то удивительным образом попадает в истории, которые кому рассказать — не поверят. Вот, например, история с чертежами Вавилонской башни. Мало кому известно происхождение этих чертежей! А запутанный случай, когда Восковик задавал вопросы, Навозник врал, а Пытлик не рисовал?

Очень смешная чехарда из жизни насекомых, в которых легко узнаются наши же собственные знакомые. Ладно, и мы тоже.

6+

Эрвин Мозер. Тигровый жук

Эрвин Мозер. Тигровый жук

Муравьи, мыши и аисты, пауки, жуки, муравьи — и ко всему этому вишня. Тут и жизнь Мышастера, который благополучно не погиб из-за капризных птенцов. И кошка Фрикаделька, у которой не сложится охота на эту злополучную мышь. И тётушка Эмилия с любимицей — курицей Цацой. Из-за вишни же не складывается нападение на курятник у ястреба. И, кроме того, тут историческую вишню меняют на грушу! С грушей тоже связана масса исторических событий. Но это уже другие истории. Вот, скажем, далеко за сырым и тёмным бором — он так и называется — Сыр-бор — раскинулось Клевер-поле. Там живут зайцы-опасайцы. А ещё Рысь и Лиса.

Вся эта пёстрая компания непрерывно интригует, дурачит и вводит в заблуждение друг друга — как в «Сказках дядюшки Римуса», только в наши дни. Так, что даже самые серьёзные взрослые испытают непреодолимое желание заняться тем же самым.

6+

Джулия Дональдсон. Тюлька. Маленькая рыбка и большая выдумщица

Джулия Дональдсон. Тюлька. Маленькая рыбка и большая выдумщица

А вот у обитателей подводного мира жизнь шла бы своим чередом, если бы не маленькая рыбка. Невзрачная Тюлька в сером чешуйчатом пальто так часто опаздывает в школу и так ловко плетёт небылицы, объясняя, почему опять не на уроке, что море просто бурлит, какие страсти на дне разыгрываются! Рыба-солнце с паучком, и креветки, и стая сардин, и Чёртик, и Сардинка, и уж тем более бабуся Джонни Дори — все бурно спорят, пытаясь выяснить, правда всё-таки или нет. Или не совсем. Потому что кто-то кое-что видел, а кто-то что-то видел.

Получается невероятно смешной переполох. Джулию Дональдсон любят дети во всём мире. Её «голосом» в России лучше всех говорит Марина Бородицкая, так что неудивительно, что эта книга переиздаётся раз за разом вот уже несколько лет.

3+

Руне Белсвик. Простодурсен. Лето и кое-что ещё

Руне Белсвик. Простодурсен. Лето и кое-что ещё

«Разве лето не навсегда? — Всё не навсегда». «Почему одно интересное, а другое скучное? — Наверное, чтобы мы почувствовали разницу». Так разговаривают между собой жители Приречной страны — с философской иронией и капелькой грусти.

Книги Руне Белсвика напоминают истории о муми-троллях. Наивный Простодурсен, практичный Ковригсен и эксцентричная Октава — от её прекрасного настроения добра не жди, и неудачник Сдобсен, и Утёнок — все здесь каждый сам по себе, и в то же время часть целого уютного мира. И оказывается, что самая обычная повседневная жизнь со всеми спорами и недопониманием, взаимными упрёками и подшучиваниями полна неизъяснимой прелести.

7+