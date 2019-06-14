Выбирая детский детектив, родители обычно задумываются. С одной стороны, расследование — прекрасно. С другой стороны, и уровень логического анализа должен быть «по росту». Ну, а с третьей и всех остальных сторон, — это же про преступления! Как бы там не оказалось чего-нибудь не того. А вдруг преступник курит? Употребляет разные слова? Это уже ужас, дети прочтут и немедленно начнут курить и употреблять. Кроме того, детектив за то и любят, что логические загадки, по сути, разговор о том, что такое хорошо и что такое плохо. Как тут объяснить детям, что иногда это очень сложный вопрос?

Иван Шилов ИА REGNUM

Разбираемся, что к чему в детективе для маленьких и не очень читателей с шестью книгами детективных расследований.

Ульф Нильсон. «Комиссар Гордон. Ещё одно дельце»

«Комиссар Гордон. Последнее дело?»

«Комиссар Гордон. Первое дело»

Скромное обаяние комиссара Гордона очаровывает маленьких и больших. Во-первых, комиссар очень добрый. Он даже ночует в камере, чтобы воришке не было страшно. Но это было в предыдущих сериях. В новой, третьей книге цикла, — о первых мы уже писали — доблестный комиссар уходит от дел, и бывшая воришка, а ныне помощница комиссара, мышка Жаби, ведёт расследование одна. До Гордона доносятся слухи, что она справляется даже лучше. Вот ведь засада для жабы-комиссара — известного знатока расследований и кексов!

Речь на самом деле о том, что даже лучшие друзья и партнёры иногда, кхм, спорят. Ну ладно: ссорятся. А пока полицейские ругаются — как же это вышло? — в детском саду пропали дети.

Чего не отнять у Ульфа Нильсона: в смешных историях он прячет серьезные смыслы, которые ребенку замучаешься объяснять. Не зря его иной раз называют Достоевским для малышей. И если так, то это самая трогательная его версия.

Дошкольникам.

«Самокат»

Гжегож Каздепке. «Детектив Позитивка»

«Каникулы детектива Позитивки»

«Новые расследования детектива Позитивки»

«Трофеи детектива Позитивки»

Детектив Позитивка (кстати, его имя переводится как «музыкальная шкатулка») умеет решать самые сложные задачи — как раз по зубам тем, кто ещё только готовится или недавно пошёл в школу. В агентстве «Розовые очки» — оно на чердаке таком тесном, что туда кроме хозяина может войти только ребёнок, — занимаются делами, которые кое-кому могут показаться незначительными. Ищут пропавшие носки Зузи, злодея, испортившего летнюю одежду пана Войтека, или разоблачают привидение в детском саду.

Расследования почти не выходят за пределы дома. Тут живут ещё пани Маевская, пан Войтек и двойняшки Зузя и Доминик. И, конечно, злодей-конкурент Тухляк. Ему принадлежит агентство «Безнадёга», и он не упускает случая сделать гадость. Запрещает детям играть под окном, кричит на прохожих, выкручивает лампочку в подъезде и всячески старается запутать следствие.

Как сыщик Позитивка, не столько хитроумный, сколько здравомыслящий: он, например, быстро разоблачает обман простым сопоставлением фактов. Он наблюдателен и никогда не теряет головы — этакий детский Шерлок Холмс. И он таков неспроста: в процессе расследования он каждый раз задаёт читателю загадки по явлениям природы, логике или личной безопасности, а в конце каждой главы читателю предлагается попробовать сделать выводы самому.

6+

«Речь»

Антье Циллат. «Детектив Флетчер»

Книга 1. Дело дурно пахнет

Книга 2. Хвосты в воду

Книга 3. Чемодан с секретом

А вот благородный скунс Флетчер — тот ещё нарушитель спокойствия. Ведь, если совсем честно, робость — неважный помощник. Ну да, именно так: ведь когда человек идёт в школу, у него появляется столько непривычных, непредвиденных ситуаций! Как же действовать, если поджилки трясутся? Отчаянные герои детективов именно затем и нужны: они придают бодрости робким. А законы жанра диктуют герою великолепие, которое иронично обыгрывается в книжке для детей: «Берегись, «Дикий Лось»! — воскликнул я, обуреваемый жаждой великих свершений». Или: «Расправив саженные плечи, я шагнул под мерзопакостную морось».

Кстати, кто видит здесь ругательство? Его здесь нет. Это абсолютно литературный язык, и называются такие выражения просторечными (не путать с обсценной лексикой). Чем-то ведь должен темпераментный детектив выражать сильные эмоции? Ну, а если впечатлительный человек начнёт это делать старомодными словами вроде «шельма», это может вызвать только улыбку. Кстати, здесь есть даже пример изящной литературной замены грубоватому выражению: «прохвостье!» При том, что сюжет несложный, а Флетчер грубоват уже в силу роли, язык книг о нем никак нельзя назвать примитивным. Он многослоен, и словесная игра занимает здесь не последнее место: чего стоят восклицания типа «логоманиально!», бак-прикрывак или вонь-пушка. Вольно или невольно, а получаются упражнения.

Ладно, а как быть с правилами? Раз детектив, так можно хулиганить что ли?

Секрет в том, что воспитательную функцию выполняет всё же семья. Без этой основы действительно может случиться много неприятного, и совсем не только от книжек.

Итак, знакомьтесь: Флетчер, основатель дворового детективного бюро, сыщик с уникальных запахом, то есть, нюхом. Его напарник Тео — сын шеф-повара ресторана «Дикий лес». Именно там начинается первое дело решительного детектива. А ещё у скунса-сыщика есть верный помощник Олаф, злейший враг и соперник и обольстительная секретарша Клоя. Настоящая суперкоманда!

Этот цикл — почти комикс, если бы не количество текста. Его можно рекомендовать тем, кто уже читает сам, но пока робеет от сложных текстов и больших объёмов. Иллюстрации большие, выразительные, их много.

И, конечно, в первую очередь это разговор о дружбе и взаимовыручке.

Кстати, у Флетчера тоже есть любимое блюдо. Только не кексы, как у комиссара Гордона, а клёцки.

6+

«КомпасГид»

Андреас Штайнхёфель. «Рико, Оскар и разбитое сердце»

Андреас Штайнхёфель. Рико, Оскар и разбитое сердце

О парочке странных детективов мы уже тоже писали. Рико подолгу задумывается над самыми простыми вещами, путает право и лево, очень боится заблудиться в городе и пишет собственный словарь непонятных слов. Оскар — вундеркинд. Никогда не снимает велосипедного шлема — из осторожности, очень требователен по части соблюдения правил и вечно всё портит своей правдой. Как вот сейчас, когда он методом логического анализа приходит к выводу, что мама Рико, кажется, замешана в нарушении закона. Как быть, если это так и есть?

Здесь уже более сложная проблематика. Лет от 10, с приближением подросткового возраста, хочется быть частью группы. Уже трудно отстаивать собственное мнение. Приходится сталкиваться с тем, что кто-то подумал или сказал неприятное. Два странных друга-сыщика в ходе расследования отвечают и на эти вопросы заодно.

10+

«Самокат»

Анна Старобинец. «Зверский детектив»

Анна Старобинец. Зверский детектив

А вот на этот раз детектив предназначен в равной мере и детям, и взрослым. Очень смешная пародия на «взрослый» детектив — по всем законам жанра. Атмосфера классического романа-нуар предстаёт во всей своей тревожной романтике. Юный помощник полицейского инспектора Барсука Старшего (по совместительству приёмный сын), дерзкий и отчаянный Барсукот испытывает противоречия самоидентичности. Проблема отцов и детей одинаково правдива для обеих сторон. Как и диапазон психологических проблем — везде здесь очень узнаваемы реалии современности. Злодеи и их интеллигентные беззащитные жертвы на поверку предстают… несколько в других ракурсах, заставляя читателя как следует подумать, и в этой многослойной иронии до жути правдиво предстаёт современное общество. Детектива здесь, пожалуй, меньше, чем сатиры, — но это придаёт роману особую прелесть.

Новая повесть — «Щипач» — вошла в увесистый сборник, где наконец-то собраны все части цикла.

10+

«Абрикобукс»