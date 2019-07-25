Лето близится к концу, хочется успеть захватить в наступающую осень стрёкот кузнечиков и запахи мокрых трав, дрожание теней в солнечных пятнах, летних красок, и… как бы всё это вобрать в себя? Книги из этой подборки помогут нам сохранить лето. Но красота здесь не просто так. Иной раз именно красота — лучшее средство, чтобы поговорить о красоте и упоении жизнью. Мы почему-то вечно об этом забываем. 14 лесных мышей и кузнечик в банке, гениальный ботаник профессор Лютиков и и один чёрный кот, двое респектабельных викторианских джентльмена — вот наши сегодняшние герои. Кстати, вам привет от пищевой моли. Она тоже кое-что знает на эту тему.

Татьяна Ухова. Кузнечик

Татьяна Ухова. Кузнечик

Татьяна Ухова. Кузнечик

В конце лета уже заранее одолевает грусть по запахам цветов и трав, солнечным пятнах на листьях и тому непередаваемому ощущению летней свободы, которую может выразить разве что ветер в волосах. Художнице Татьяне Уховой удалось задержать эти чувства и переживания в книжке-картинке. Этот жанр называется «тихая книга», и всю историю здесь рассказывают иллюстрации. А история о девочке Тане, которая решила позагорать на даче летним днём и от скуки принялась изучать окружающий мир. Казалось бы, кузнечик, посаженный в банку — и что же? А то, что это про… ладно: это, конечно, про природу и экологию. Но в первую очередь это про свободу и то ощущение счастья, упоения жизнью, которое если отнимешь у другого, никогда не обретёшь сам.

Когда это и понимать, как не летом.

Для более взрослых читателей напрашивается параллель с популярным в 1980-е мультфильмом «Контакт». Действительно, контакт с иным разумом.

0+

Самокат

Мария Краснова-Шабаева. Дома и домики в Бермудском треугольнике

Мария Краснова-Шабаева. Дома и домики в Бермудском треугольнике

В самом начале XX века мировую общественность потрясло исчезновение пассажирского лайнера «Пчела» где-то в районе Бермудских островов. Вместе с лайнером исчезли гениальные учёные — профессор ботаники Лютиков и его жена архитектор госпожа Малютикова (прозванная так мужем — любя — за свой маленький рост). И только в наши дни выяснилось, что учёный тандем все эти годы занимался невероятными архитектурными конструкциями — всевозможными домами и домиками! — на островах Бермудской гряды. Эта группа небольших островков называется Домикиканские острова. Есть там остров Оранжереи, Безумный лес, озеро Насекоми и Пролив Песчаного Угря. Основная особенность коренного населения — невероятно сильная страсть к архитектуре. Каких только жилищ не возводят местные жители: и со стеклянным куполом, и летающий дом, и Город Ветров, и удивительные памятники белке — тоже обитаемые!

Кстати, о населении Домикиканы. Оно делится на коренное — например, люстрицы, кроты-садоводцы или Анатолий Михайлович Селёдкин, и потерпевших кораблекрушение. Например, Лётчик. Это он придумал Летающий дом. У него есть любимая ученица — Шерстокрыл Дарья (профессионал в области летучих домиков). А подводные жители Пролива Песчаного Угря все поголовно живут в субмаринах — они их строят сами.

Об этом удивительном месте нам рассказала Мария Краснова-Шабаева, которая тоже увлечена архитектурой и мечтает о том, чтобы на планете было как можно больше самых удивительных домов и домиков. А чтобы её мечта сбылась скорее, в книге есть инструкции по созданию теплицы, домика для насекомых, воздушного змея, дома-поплавка и других замечательных построек.

6+

Самокат

Кадзуо Ивамура. 14 лесных мышей. Сладкая картошка

Кадзуо Ивамура. 14 лесных мышей. Стрекозиный пруд

Кадзуо Ивамура. 14 лесных мышей. Парад грибов

Большое и дружное мышиное семейство Кадзуо Ивамуры на этот раз отправляется копать батат — сладкую картошку. Это не то, что собирать семена или орехи — корень батата тянется глубоко под землёй! Но бабушка и дедушка, мама и папа и десять мышат справятся — все вместе. И, как обычно, подадут пример истинно японского упоения красотой жизни в каждом её моменте.

Сравнение с кукольным домиком прямо-таки напрашивается, но выходит далеко за пределы мышиной норы.

«Стрекозиный пруд» — история жаркого летнего дня, когда мыши плещутся в ручье и запускают свою маленькую флотилию. Журчит вода, осока шуршит на ветру, а кругом трепещет крыльями множество стрекоз. Провокация, надо сказать, бессовестная — а ну как у читателя вблизи нет водоёма? Зато именно такая провокация приведёт на природу тех, кто засиделся дома. Ну, а рассматривать книгу можно в пути, предвкушая наслаждение жизнью — с истинно японским умением видеть чудеса в мелочах.

В «Параде грибов» мыши играют в прятки в осеннем лесу. Какое зрелище им открывается! Приходило вам в голову, что грибной лес — завораживающе красивое зрелище? Изумрудный, бурый, рыжий ковёр мхов, яркие шляпки, удивительные формы и… неуместное слово «фактуры», но как-то надо передать прелесть грибов? Все эти кружевные жабо, лакированные шляпки и плиссированные складки под ними? В общем, удовольствие для глаз.

В отличие от классического виммельбуха — книги для рассматривания — здесь есть текст, а также названия всего, что растёт, цветёт и попадается в лесу.

На русский язык уже переведены «Завтрак», «Колыбельная», «Переезд», «Новый год», «Стирка», «Тыква», «Пикник».

3+

Самокат

Майя Кастелиц. Мальчик и дом

Майя Кастелиц. Мальчик и дом

Майя Кастелиц придумала историю, которая напоминает что-то из детства — такого, каким мы обычно его себе представляем в фантазиях: старого доброго прошлого. Встреча, которая произошла как-то в сумерках при участии чёрного кота, за которым, сам не зная зачем, отправился мальчик — одновременно и приключение, и красивая метафора. «Всегда следуй велениям своего сердца», — как бы говорят вечерние улицы, и крутая лестница старого дома, и этот нахальный чёрный кот. Явно ведь что-то знает!

Иллюстрации стилизованы под старое фото, и кажется, что встреча двух друзей произошла когда-то на самом деле.

И кто докажет, что нет? Разве велениям сердца следуют не затем, чтобы встретить кого-то близкого?

Тоже «тихая книга», в которой иллюстрации рассказывают всё сами, без единой буквы.

6+

Речь

Казнов, Водарзак&Косби. Насекомые в комиксах. Часть 3

Казнов, Водарзак&Косби. Насекомые в комиксах. Часть 3

Остерегайтесь этой книги. После неё вы уже вряд ли вы сможете недрогнувшей рукой прихлопнуть пищевую моль. Одно дело — пищевая моль, как мы привыкли её называть, и совсем другое — мельничная огнёвка. Это её настоящее имя, а драматическая история этого доверчивого существа с большим и глупым сердцем растрогает даже самых чёрствых. Но не только о любви и феромонах тут речь. Бабушка — мы с ней уже знакомы — отправляется на этот раз в инсектариум. Не сама, понятное дело, при некотором воздействии внука-энтомолога. Но даже этот умный мальчик понятия не имеет, что это не он пришёл посмотреть насекомых. Всё наоборот: это к насекомым приводят людей!

Бедная бабушка, она могла бы только мечтать, чтобы насекомые водились в специально отведённых местах. Они повсюду! Ладно, термиты — в нашей средней полосе хотя бы их нет. (Поэтому на них можно злорадно полюбоваться). Зато дрозофилы! Осы! Комары! И, наконец, муравьи!

Ладно-ладно, не падайте в обморок. Вот для успокоения бабочка-белянка. Да-да, та самая капустница. Несколько драматично — с красотой всегда так.

А вот ногохвостка — живое воплощение высоких технологий. Шелковичный червь — исторический персонаж. Бражник — та самая «мёртвая голова». До того эффектен, хоть сейчас в супергерои. Ах, да: комнатная муха. Поразительные способности. Вот бы и нам так. Тут же и устройство муравейника — наводит на конструктивные мысли. Ну, а к диалогу пчёл лучше всего прислушаться, пока нам не стало не до шуток.

Бодрящая порция чёрного юмора, много полезного, и да — книга наводит на мысли.

Совсем как устройство муравейника. Только вот мельничная огнёвка — с ней придётся разбираться самостоятельно. Лучше всего следовать велению сердца. Оно ведь давно подсказывает вам, что насекомые — это никакое не фу, а очень интересно. Видите, кто-то ползёт? Положите газету. Вглядитесь. Правда, какое прекрасное и удивительно устроенное существо?

6+

Пешком в историю

Грэм Кеннет. Ветер в ивах

Грэм Кеннет. Ветер в ивах

Прелесть природы — не только удовольствие для зрения. Классика из классики, история с истинно английским юмором о дружбе и приключениях каким-то образом заключает в себе и умение любоваться (природы здесь много, она сцена для каждого события, и всё описанное — неотъемлемая часть приключений). Крот и дядюшка Рэт — два респектабельных пожилых джентльмена — надеются провести время, наслаждаясь тихим прекрасным днём. Поначалу так и кажется, что это книга о прелестях рыбалки, прогулки солнечным днём по бережку или вдыхания запахов леса.

Но только не тут-то было: эксцентричный Жаб со своими проектами то и дело попадает в историю, а заодно вмешивает туда своих друзей. Которым приходится совершать то, о чём они не могли даже помыслить!

И традиция кукольного домика — она тоже здесь. Милый скромный быт Крота, устройство берлоги нелюдимого дядюшки Барсука, прачка на берегу реки (это у неё разживётся маскарадом неугомонный Жаб) — всё это как-то очень напоминает то настроение, которое воплотил и Кадзуо Ивамура. Вообще напрашивается мысль, что японский художник, наш современник, каким-то образом не прошёл мимо классической сказки викторианских времён.

Если же это простое совпадение, то оно закономерно: умение чувствовать прелесть жизни — великая мудрость. Разве что весёлый хаос Жаба всё же не в японской традиции.

6+

Редакция Вилли Винки