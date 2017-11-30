Елена Ханенкова
Последние публикации
Китай отказывается от политики невмешательства
В то время как США, Великобритания и Франция настаивали на вмешательстве в Сирию, а Россия блокировала их на каждом шагу, Китай находился как бы не у дел и говорил очень мало. На протяжении более полувека внешняя политика Китайской Народной Республики основывалась на невмешательстве, уважении...
30 ноября 2017
Руководитель ЦРУ США Помпео заменит госсекретаря Тиллерсона?
Майк Помпео — директор ЦРУ. Ему 53 года. Он выпускник Вест-Пойнта — юрист из Гарварда. Помпео родился в Калифорнии в итальянской семье. Послужной список и личные качества вполне дают ему возможность заменить госсекретаря Рекса Тиллерсона, если главу ExxonMobil всё-таки отправят в отставку в новом...
28 ноября 2017
США: Право жать на ядерную кнопку должен иметь Конгресс, а не президент
Сенатор-демократ Эд Марке обратил внимание американской общественности на знаменитую недавнюю речь президента «Огонь и ярость», в которой президент не исключает превентивного удара по Северной Корее. Он также предупредил, что «согласно действующим законам, президент Соединенных Штатов может начать...
23 ноября 2017
Китай: Культ потребления + христианизация всей страны?
По мнению Патрика Бьюкенена, которое он высказал на страницах журнала American Conservative: «Хоть Китай и великая держава, у нее большие проблемы. Ее боятся и не любят ее соседи. У нее территориальные ссоры с Россией, Индией, Вьетнамом, Филиппинами, Японией. Сепаратисты в Тибете и Синьцзяне...
21 ноября 2017
Джо Байден — будущий президент США?
Байден примеряет на себя образ рыцаря, который готов «убить дракона». Надо сказать, что свита у него впечатляющая. Почти все СМИ, продвигавшие Обаму, а затем и Клинтон, все американские интеллектуалы — подписчики журнала New Yorker, — все они охотно за него проголосуют. Например, недавно на одном...
17 ноября 2017
Компания Apple: крупнейший налоговый неплательщик бьет рекорды прибыли
Apple была оценена в более чем 900 миллиардов долларов после закрытия рынков вечером 8 ноября. Следующая за ней компания — холдинг Alphabet Google — оценивается в 728 миллиардов долларов. Акции Apple выросли в 2017 году на 52,6%. Самая дорогая компания в мире побила новый рекорд. Это первый раз...
11 ноября 2017
Дом, который построил Китай: сообщество общей судьбы для всех народов
Многие аналитики писали о «Новой эре» в Китае. Меньше писали о внешней политике, как будто не замечая важность этой ключевой фразы — «сообщество общих судеб». В марте 2013 года Си впервые предложил эту идею в Московском государственном институте международных отношений. В январе 2017 года он...
9 ноября 2017
Против революции снизу: упущенный шанс Столыпина
«Много ли человеку земли нужно?» — так называется рассказ Льва Толстого 1886 года. «А будь земли вволю, так я никого, и самого чёрта, не боюсь!» — в запальчивости похваляется главный герой рассказа мужик Пахом. Пахом идет к башкирам, которые обещают, что за тысячу продадут ему столько земли...
9 ноября 2017
Конгресс США обвиняет социальные сети во влиянии на выборы
1 ноября Google, Facebook и Twitter предстали перед комитетами разведки Сената и Палаты представителей США, поведав о своей роли и потенциальной способности предоставить России возможность вмешаться в выборы в США в 2016 году. «Вы видите разницу между Центральным разведывательным агентством [США] и...
3 ноября 2017
США: самая популярная работа будущего — медсестра
Автоматизация, а также искусственный интеллект оказывают большое влияние на будущее занятости и понятие работы как таковой. Мы знаем, что роботы и автомобили без водителей не заберут рабочие места и саму нашу жизнь уже в следующем десятилетии. Но что произойдет через 30 лет? «Производство упадет...
30 октября 2017
Почему на самом деле США и Израиль выходят из ЮНЕСКО?
На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа объявила, что Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО. Критики предсказуемо атаковали Белый дом за это решение. Но они ошибаются. Этот шаг давно назрел. «ЮНЕСКО имеет мрачный послужной список. Оно продвигало повестку многочисленных диктатур...
26 октября 2017
США в Нигере: В чём состоит антитеррористическая стратегия?
Сейчас акцент делается на «стабилизации позиций США в Ираке и Сирии», а «битва» против Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кажется, постепенно будет перемещаться в другое место. Все эти события наводят на мысль: а какие долгосрочные цели преследуют Соединенные...
24 октября 2017
Искусственный интеллект и универсальный базовый доход для всех
В мае 2017 года группа исследователей из Оксфордского университета опубликовала результаты исследования перспектив искусственного интеллекта в мире, которые показали, что существует 50% шансов того, что ИИ превзойдет людей в решении всех производственных задачах уже в течение 45 лет. А через 120...
22 октября 2017
Проникновение коммунистов в Голливуд
В этот день — 20 октября — в 1947 году члены Комиссии по антиамериканской деятельности Палаты представителей Конгресса США начали расследование предполагаемых коммунистических влияний на киноиндустрию. Годом ранее в июле 1946 года Уильям Уилкерсон, издатель и основатель The Hollywood Reporter...
20 октября 2017
Как американцы полюбили антитеррористические войны
Используя прокси-войны и разнообразных «подрядчиков», и в значительной степени полагаясь на авиацию, американские военные менеджеры смогли сохранить уровень количества убитых и раненых американских солдат на минимуме. Например, за весь 2017 год в Афганистане, в общей сложности, было убито 11...
19 октября 2017
США в ООН: «Совет занял глупую позицию по поводу агрессии Ирана»
Никки Хейли, представитель США в ООН, стремится сосредоточить внимание всего мира на действиях Ирана на Ближнем Востоке. Учитывая, что ужесточение позиции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана отпугивает союзников и практически выводит США в зону изоляции на международном уровне, от...
18 октября 2017
Лауреат Нобелевской премии по экономике: тратить иррационально
Ученый известен тем, что использовал данные, наблюдал и прогнозировал, как люди ведут себя в реальном мире. Его карьера стала долгой войной с Homo economicus — мифическим видом чисто рациональных гоминид. По мнению некоторых экономистов, исключительно этот вид населяет модели классической...
13 октября 2017
Пойдет ли Вашингтон по пути Гитлера?
Журналист Гленн Гринвальд из The Intercept описывает феномен фейковых новостей, опубликованных министерством внутренней безопасности США (эвфемистическое название операции «Большой брат», которая шпионит и за собственными гражданами в США), в рамках которых утверждается, что Россия «хакнула» 21...
12 октября 2017
Кто будет следующим председателем КНР?
За последние три года благодаря последовательным заявлениям в западных СМИ о китайском руководителе всем вдруг «стало понятно», что Си Цзинпин планирует остаться у руля еще лет на пять-десять после 2022 года. Вместе с этим Xi Forever все чаще высказываются предположения, что Цзинпин может прервать...
8 октября 2017
О закрой свои бледные ноги! Макрон решил взять европейский руль в свои руки
Эммануэль Макрон пришёл к власти в своей стране обещая начать процесс «активизиации» Европы, опередив свою соперницу Марин Ле Пен, которая наоборот призывала к проведению референдума по поводу членства в ЕС. Времени у еврооптимистов осталось немного. И если за год-два ЕС не покажет существенные...
30 сентября 2017