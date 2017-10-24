Сейчас акцент делается на «стабилизации позиций США в Ираке и Сирии», а «битва» против Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кажется, постепенно будет перемещаться в другое место.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Все эти события наводят на мысль: а какие долгосрочные цели преследуют Соединенные Штаты, в то время как борются с боевиками по всему миру? Некоторые критики администрации находят нынешние обоснования этой борьбы недостаточными.

«У нас нет стратегии», — заявил недавно председатель комитета по вооруженным силам Сената республиканец Джон Маккейн.

Маккейн имел в виду Ирак, но критиковал подход Трампа и во всем мире — так же, как делал и во времена администрации Обамы.

Напомним, что сейчас Пентагон расследует обстоятельства, связанные с нападением на патруль США в Нигере, в результате которого погибли четыре солдата.

Атака привлекла внимание к малозаметным контртеррористическим операциям в Африке, что привело к возникновению в обществе вопросов о том, имеет ли США более масштабную стратегию.

Тем временем правительственные войска и ополченцы столкнулись с курдскими войсками в иракском городе Киркук. Эти бои спровоцировали уже и в Конгрессе вопросы о том, планируют ли Соединенные Штаты свернуть силы после «падения Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии».

Атака в Нигере, в частности, вызвала жаркие споры между законодателями и администрацией Трампа. Маккейн обвинил администрацию в том, что она не предоставила комитету достаточно информации. Маккейн также заявил, что желает ответов на вопрос: в чем заключается стратегия США? «Мы все хотим знать [это]», — сказал Маккейн, добавив, что стратегия — это «самое важное».

Джон Маккейн

Через день Маккейн встретился с министром обороны Джеймсом Маттисом и сказал, что он работает над получением этих ответов.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, член комитета по вооруженным силам и союзник Маккейна, также встретился с Маттисом 20 октября и выразил поддержку операций в Нигере, заявив, что «мы не хотим, чтобы следующий 9/11 был из Нигера». Но он также повторил, что Конгресс должен быть проинформирован о миссии.

«Американская общественность должна быть готова к большему количеству операций, а не к меньшему», — сказал Грэхем.

«Мы будем опираться на то, что сделал президент Обама в некоторых из этих стран. Вероятно, мы отправимся и в другие места, потому что туда нас ведет враг. Мы будем агрессивными. Это означает, что Конгресс должен быть более информированным, чтобы мы могли решить, будем ли мы «покупать» всё это».

После нападения Пентагон заявил, что в Чадском бассейне находятся около 1 000 военнослужащих США, около 800 из которых находятся непосредственно в Нигере.

Представители Пентагона понемногу проливают свет на происходящее: недавно они заявили, что миссия в Африке касается также подготовки партнеров по борьбе с терроризмом.

«На африканском континенте мы сотрудничаем с различными странами-партнерами, которые наращивают потенциал КТ [контртерроризма] — потенциал борьбы с терроризмом», — сказал на встрече с журналистами директор Генерального штаба генерал-лейтенант Кеннет Маккензи-младший.

«Нигер — отличный пример этого, у нас были длительные отношения с ними. Там множество стран, с которыми мы сотрудничаем. Наши миссии помогают друг другу и советуются. Мы не участвуем в боевых действиях».

«Представители Пентагона обвиняют в нападении образование, которое называют саморадикализованными боевиками, связанными с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это вызвало вопросы о распространении террористической группы, особенно в свете того, что так называемый халифат в Ираке и Сирии пал», — пишет издание The Hill.

«Мы признаем, что мы никогда не сможем полностью избавиться от этой проблемы. Это всегда будет кипеть понемногу, — сказал Маккензи. — Но мы хотим добиться того, чтобы местные народы (отличный пример тому — Нигер) могли справиться с этой проблемой без больших развертываний американских сил».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Напомним, что так называемые Сирийские демократические силы, курды, поддерживаемые Соединенными Штатами, заявили о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Ракка и подтвердили планы передать контроль над городом в так называемый Раккский гражданский совет, поддерживаемый США и группой местных жителей.

Отвечая на вопрос о планах после Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Маккейн сказал недавно, что «в Сирии нет стратегии, о которой я бы знал».

Сенатор-демократ Крис Мерфи, член Комитета по международным отношениям, сказал, что ему кажется, что в правительстве США не было разговоров о том, как будет выглядеть Ракка после падения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Кажется, у нас нет абсолютно никакого плана по поводу того, что произойдет после изгнания ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из городов», — сказал он.

«ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не собирается уходить. Они просто будут ждать, пока не восстановятся и… не смогут возродиться».

Мерфи также сказал, что Соединенные Штаты укрепили курдов, как в Сирии, так и в Ираке, не имея плана по поводу того, что неизбежно произойдет следующим этапом — их стремления к независимому государству.

«Недавно в Ираке курдские силы столкнулись с иракским правительством, когда проправительственные силы зашли на спорную территорию Киркук. Этот шаг был ответом на референдум прошлого месяца о независимости Курдистана», — пишет издание The Hill.

Богатая нефтью территория Киркук, которую контролируют курды с момента «разгона Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» в 2014 году, лежит в основе спора между курдами и центральным правительством Ирака.

Как сообщает The Hill, должностные лица США назвали перестрелку на этой неделе недоразумением и сказали, что иракские шаги были скоординированы с курдами заранее.

Но на Капитолийском холме это стало еще одним поводом поднять вопрос о том, в чем заключается стратегия США.

«Курды, иракцы, иранцы, шиитская милиция, это всё беспорядок, — говорит Маккейн. — Чтобы разобраться в этом, сказал он, США необходимо «разработать стратегию победы, которой у нас нет».

Напомним, что в июне Трамп заявил в письме Конгрессу, что в Нигере находятся «около 645 военнослужащих Соединенных Штатов» для проведения и поддержки контртеррористических операций в бассейне озера Чад.

Их миссия состоит в том, чтобы противостоять террористам по всему континенту, включая «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (подразделение Аль Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) в Сомали, групп Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе Сахель и «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нигерии.

Как сообщают официальные представители специального командования США (SOCOM) в Тампе, штат Флорида, из 8 000 персонала военных спецслужб, развернутых в мире в этом году, более 1 300 человек было отправлено в Африку.