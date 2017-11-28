Майк Помпео — директор ЦРУ. Ему 53 года. Он выпускник Вест-Пойнта — юрист из Гарварда. Помпео родился в Калифорнии в итальянской семье. Послужной список и личные качества вполне дают ему возможность заменить госсекретаря Рекса Тиллерсона, если главу ExxonMobil всё-таки отправят в отставку в новом году.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Это замечательная карьера для политика, который раньше не имел абсолютно никакого отношения к Трампу и Trumpworld — до прошлого года, пока ему не дали неожиданно возглавить Лэнгли (ЦРУ).

Во время расследования «российского дела» Помпео заявил, что разведывательное сообщество считает, что вмешательство России, которое якобы имело место, не повлияло на результаты выборов 2016 года. Многие мейнстримские СМИ охарактеризовали это замечание как «ложное» и «неточное».

"Я думаю, что он самый политически мотивированный директор ЦРУ, какой только может быть, как Уильям Кейси», — говорит Стивен Уолт из Гарварда в интервью National Interest. «В том смысле, что он, похоже, готов пожертвовать доверием агентства во имя продвижения своих собственных внешнеполитических предпочтений».

Публичная поддержка президента, когда тот заявил, что «бывший президент Барак Обама прослушивал кандидата Трампа» действительно вызвала удивление в американском обществе.

В СМИ США также широко распространены разговоры о том, что Помпео — лицо, ответственное за утечку разведывательных данных, которые могут быть использованы для преувеличения связей Ирана с Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Это не вполне похоже на действия того, кто интересуется дипломатией», — говорит Скотт Макконнелл, редактор The American Conservative.

FDD решительно избегал характеристики «утечка», заявив, что запрашивал эти документы с 2012 года.

«ЦРУ предоставило журналу Long War Journal, [который принадлежит FDD] копии многих файлов после того, как было определено, что они будут опубликованы, потому что мы были единственным журналом, призывающим к тому, чтобы они были доступны», — говорит в интервью National Interest директор по связям из FDD Джо Догерти.

Помпео широко известен как главный «иранский» ястреб. И те, кто выступает за продление ядерного договора Обамы с Ираном, утверждают, что все пребывание Помпео на его нынешнем посту в Лэнгли было «крайне бесполезно для национальных интересов США» и что «тип полицейской деятельности, которую мы наблюдали последние месяцы, был очень опасным».

Считается, что если Помпео возглавит Госдепартамент, это будет означать новые значительные преимущества для президента: он сможет убедить и объединить большинство консерваторов Конгресса, которые в основном и так являются «иранскими» ястребами. Также его выдвижение будет сопровождаться созданием смежной области — между двумя воюющими группировками: последователями Стива Бэннона и неоконсерваторами эпохи Буша.

Бэннон и его приближенные часто ссылаются на необходимость джексоновского внешнеполитического курса… Джексон — кандидат в президенты от демократической партии в 1972 и 1976 годах. Он вел активную антисоветскую борьбу — именно это сделало его «неизбираемым» от демократов. Джексон был противником политики разрядки и считал, что Соединенные Штаты должны активно выступать на международной арене.

Alsaa.net Майк Помпео

Источник, близкий к Бэннону, с энтузиазмом говорит, что Помпео — «вылитый Джексон». Также в августе 2017 года источник сказал, что проблема с Тиллерсоном заключается в том, что он не уважает президента. Недавно NBC обнародовал информацию о том, что госсекретарь назвал Трампа «придурком» при людях — после июльского совещания, что Тиллерсон прямо и не отрицает.

Себастьян Горка, бывший заместитель Бэннона в Белом доме, сказал, что «Помпео прекрасен [как кандидат]». Горка — аналитик по военным вопросам и разведке. Он ушел в отставку, поскольку чиновники Белого дома свели на нет всю платформу Make America Great Again.

Уильям Кристол, редактор The Weekly Standard и знаменосец неоконсервативного движения, который, мягко говоря, не является поклонником Трампа и трампизма, тоже говорит: «Я поклонник Помпео. Помпео — Хейли в 2020 году!»

Посол США в ООН Никки Хейли также рассматривается как возможная замена Тиллерсона в штате, но ее шансы на эту роль уменьшились в последние месяцы.

Всё это плохие новости для тех умов, которые работали на рост Трампа, в том числе для Дэниэла Маккарти, главного редактора издания The American Conservative.

«Помпео будет шагом назад: он является идеальным представителем установок Агенства национальной безопасности среди республиканцев. Дональд Трамп не может не понимать, к чему это ведет; в прошлом году он выиграл Белый дом, борясь именно против этого», — говорит Маккарти.

Помпео, как и Хейли, был избран в Конгресс на консервативной волне (роста влияния чайной партии) 2010 года, когда многие справа, в том числе и Бэннон, с энтузиазмом воспринимали отказ от политики Обамы и Буша.

Помпео — консерватор, которого многие справа и во вселенной Breitbart считают предупреждающим знаком для страны.

Как говорит неназванный источник — оборонный разведчик США в интервью The National Interest: «Ирония заключается в том, что он был избран в 2010 году на волне желания привлечь правительство к ответственности и уменьшить его размер, а он, в конечном итоге, расширил и консолидировал силы самой необъяснимой и темной стороны».