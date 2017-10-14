Эммануэль Макрон пришёл к власти в своей стране обещая начать процесс «активизиации» Европы, опередив свою соперницу Марин Ле Пен, которая наоборот призывала к проведению референдума по поводу членства в ЕС.

Флаг ЕС

Времени у еврооптимистов осталось немного. И если за год-два ЕС не покажет существенные успехи, на общем будущем ЕС можно будет поставить крест. В этом сходятся многие западные аналитики. Меркель победила последний раз, Макрон — первый; «всего впереди» у него может и не быть. Возможно, он и заменит Меркель у руля евроинтеграции, но только везти уже будет некого и некуда. Чем больше все это время евробюрократы показывали свою неспособность бороться с вызовами времени, или хотя бы проводить жизнеспособную политику, тем больше у крайне-правых и евроскептиков было поводов говорить о провале всего проекта и тем больше у них теперь голосов и поддержки населения.

26 сентября, спустя два дня после немецких выборов, в своем выступлении перед студентами Сорбонны президент Франции заявил, что Европейский Союз должен стать менее бюрократизированным, более демократическим и более суверенным, но, прежде всего, он должен стать новаторским и смелым.

Jérémy Barande Эммануэль Макрон

Макрон назвал Европу «нашей историей, самобытностью, нашим горизонтом, тем, что защищает нас и дает нам будущее». Французский президент вспомнил, как континент «восстал из пепла двух мировых войн». «Идеи восторжествовали, а стремление к братству было сильнее мстительности и ненависти», — сказал он.

Но в последние годы, однако, отметил Макрон, европейцы потеряли свои цели и стали самодовольными.

«Слишком долго ЕС был защищен, его безопасность была гарантирована Америкой, а экономическая политика заключалась в том, чтобы догнать Америку».

Макрон подчеркнул, что многие из вещей, которые защищали Европу, теперь исчезли. Он представил серию предложений, в которых содержится призыв к общим европейским силам обороны и бюджету, европейскому разведывательному агентству по борьбе с терроризмом, общеевропейской скоординированной политике по миграции и более сильным пограничным силам ЕС. Он также призвал взимать налоги с американских высокотехнологичных фирм-гигантов, которые извлекают огромные прибыли, пользуясь более низкими, чем в США, европейскими налогами.

Президент Франции сказал, что наибольшим активом Европы является ее общий рынок, который, по его словам, должен оставаться справедливым и защищенным. Он призвал к инвестициям в передовые исследования и большей раскованности, которая подразумевает и большую степень риска.

Макрон сказал, что в последнее время национализм, протекционизм и политика «самоидентичности» зажгли огонь конфликтов, эксплуатируя страх и цинизм простых людей, которых слишком долго игнорировали.

«Мы позволили дать сомневаться, — сказал Макрон, — мы позволили распространить идеи о том, что ЕС чрезмерно бюрократизирован. Вся Европа обвинила Брюссель в том, что «это не работает», забыв, что мы сами и есть Брюссель — и мы сами больше ничего не предлагали и не желали».

Французский президент сказал, что единственный способ для стран Европы противостоять вызовам сегодняшнего мира заключается в сотрудничестве. «Глобальное потепление, цифровая трансформация, миграция, терроризм… — страны не смогут справиться, если столкнутся с этими проблемами в одиночку», — сказал он.

«Посмотрите на нашу эпоху, — сказал он в конце своей речи, — у вас больше нет такого выбора — быть самодовольным, как бывшие поколения. Потому что националисты, которые ненавидят [единую] Европу, будут здесь через 5, 10 или 15 лет».

Макрон сказал, что есть только один выбор. «Мы должны хотеть эту [единую] Европу и идти на риск, это наша ответственность перед нашей молодежью, иначе мы передадим ее в руки националистов».

Президент Франции дал понять, что порох в пороховницах все еще есть. О Брексите Макрон сказал, что «в более простую, заново сформированную Европу Британия может вернуться и найти там свое место».

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

Макрон настаивает на продолжении франко-немецкого сотрудничества. Говоря о канцлере Германии Ангеле Меркель, Макрон сказал: «Мы разделяем одни и те же европейские амбиции, и я знаю какова ее приверженность Европе».

«Почему бы не поставить перед собой цель, чтобы к 2024 году полностью интегрировать наши рынки, применяя одни и те же правила к нашим компаниям — от корпоративного права до регулирования банкротства?» — сказал Макрон.

Реакция на эту речь по всей Европе была в основном положительной. В Германии, где Меркель должна вот-вот сформировать новую коалицию, чтобы продолжить управление крупнейшей экономикой Европы, политики в основном поддержали молодого президента, но сделали это осторожно.

Министр иностранных дел социал-демократ Зигмар Габриэль, сказал, что это смелый, страстный призыв против национализма и за Европу. «Мы должны использовать этот шанс для германо-французской инициативы, чтобы сделать Европу более демократичной, привлечь граждан и лучше подготовить ее к будущему… Макрон может рассчитывать на нас».

Но другой немецкий политик Ханс Мишельбах, который регулярно выступал против помощи Греции и другим членам Еврозоны, назвал предложения президента Франции, особенно те, которые требуют общего министра финансов и общего бюджета Еврозоны, «не подходящими для продвижения Европы вперед». Он предупредил, что это может привести только к «углублению раскола в ЕС».

Аналитик Тьерри Арно с французского телеканала BFM TV говорит по этому поводу: «Его речь была потрясающе амбициозной. Он явно понимает огромный политический риск, но он сделал множество конкретных предложений, и рассчитывает на франко-германское сотрудничество, которое должно быть намного теснее, чем сейчас».

После воскресных выборов, в которых партия Меркель потеряла много мест в парламенте, «неизвестно теперь, что произойдет», говорит Арно. «Мы не знаем, как Меркель ответит [Макрону] в перспективе, потому что ей приходится обсуждать условия создания своей собственной коалиции», — говорит Арно. «И некоторым из членов ее коалиции могут не понравиться планы французского президента».

Напомним, что не только «Альтернатива для Германии», но и левые Германии (Die Linke) являются твердыми евроскептиками, а также не одобряют холодные отношения с Россией. Они набрали 13,5% (94 места) и 9,5% (69 мест в Бундестаге). Также известно, что Ангела Меркель открыта для ведения переговоров о формировании правящей коалиции со всеми прошедшими в парламент партиями, за исключением «Альтернативы для Германии».