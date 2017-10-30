Автоматизация, а также искусственный интеллект оказывают большое влияние на будущее занятости и понятие работы как таковой. Мы знаем, что роботы и автомобили без водителей не заберут рабочие места и саму нашу жизнь уже в следующем десятилетии. Но что произойдет через 30 лет?

Иван Шилов ИА REGNUM Медсестра

«Производство упадет. Позиции ритейла пошатнутся. Автоматизация будет делать медленные, но верные успехи. Богатые будут продолжать богатеть. И всё больше и больше все страны будут вынуждены заботиться о пожилых людях. Примерно так выглядит будущее рынка труда, согласно последнему 10-летнему прогнозу Бюро статистики труда (BLS)», — пишет издание The Atlantic.

Эти 10-летние прогнозы — продукт двухлетней работы 25 американских экономистов. В BLS-отчете содержится лучшая оценка правительством самых быстрых и самых медленно растущих рабочих мест в будущем. Согласно прогнозам, спад ожидает автоматизированную работу, такую как машинистки, и профессии, которым угрожает изменение поведения потребителей — например, кассирам магазина одежды, поскольку всё больше людей делают покупки в интернете.

Самые быстрорастущие рабочие места до 2026 года — это уход за людьми, компьютеры и чистая энергия. Но никакая профессия не прибавит столько работников, сколько помощники по уходу — персонал, который выполняет нелечебные обязанности для пожилых американцев — такие как, например, купание или приготовление пищи. По прогнозам, эти профессии в следующем десятилетии создадут 1,1 миллиона новых рабочих мест. Примечательно, что это 10% от общего количества — 11,5 миллионов рабочих мест прироста, которые BLS ожидает от экономики. Работники чистой энергии, такие как установщики солнечных панелей и ветровых турбин, — это единственные профессии, которые, как ожидается, удвоятся к 2026 году. Математики и социологи завершают список топ-10.

Эти прогнозы представляют интерес на только для аналитиков и журналистов, они также могут помочь студентам колледжей выбрать свой основной учебный предмет. Например, прогнозируемый рост спроса на статистиков предполагает спрос на математику и формально дает повод для дебатов о государственных расходах на образование вообще.

George Hodan George Hodan Медсестра

Несомненно также, что фриланс будет играть все более важную роль в трудовой жизни США. Более 57 миллионов американцев заняты во внештатной работе — это 36% от всей рабочей силы США, по сравнению с 53 млн в 2014 г. Четвертое ежегодное исследование «Фриланс в Америке», опубликованном в октябре Союзом фрилансеров и Upwork (компания, предлагающая глобальную площадку по поиску работы и ряд программных продуктов для работодателей, которые хотят сотрудничать с удаленными специалистами), предсказывает, что фрилансеры будут составлять большинство рабочей силы уже в течение десятилетия.

Но даже многие люди, которые хотят заниматься внештатными работами, терпят неудачу; не у всех есть навыки или темперамент, чтобы делать это хорошо. И это не говоря уже о тех людях, которые в принципе не хотят заниматься внештатными работами и вряд ли смогут изменить свое мнение. Но даже занятость в офисе в будущем будет предполагать лишь командную работу с традиционным наймом специалистов для определенного проекта, ориентированного на конкретный результат.

«Однако временами кажется, что никто на высшем уровне правительства не знает, что эти отчеты вообще существуют. Когда президент Дональд Трамп говорит о будущем экономики, он часто хвалит сталелитейщиков и производителей. Но это производство является единственной крупной отраслью, которая, согласно прогнозам, сократится уже в следующем десятилетии, а сталелитейщиков понадобится всего 9 000 на ближайшие 10 лет. Это примерно столько же, сколько и предполагаемое увеличение преподавателей по театральному искусству и музыке в частных колледжах», — констатирует издание The Atlantic.

Старение населения США — одно из важнейших экономических событий страны. Поэтому здравоохранение продолжит длительное поглощение экономики.

Например, старение объясняет, почему в следующем десятилетии прогнозируется медленный рост рабочих мест — на 50% медленнее, чем в период с 1996 по 2006 год. Это объясняет также, почему с середины 1990-х годов наблюдается рост доли рабочей силы пожилого возраста — более 55 лет. Она удвоится к середине 2020-х — с 12 до 25%. Это может также объяснить снижение производительности труда. И это объясняет, почему будущее экономики США — здравоохранение.

Согласно статистике, доминирование медицинской помощи, как развивающейся рабочей силы, просто ошеломляюще. Из 10 рабочих мест, которые, по прогнозам, будут расти быстрее всего на пять процентов, 5 будет занято в сфере здравоохранения и помощи пожилым людям. Пять профессий — помощники по уходу, помощники по дому, медсестры, медицинские помощники и помощники самих медсестер — составляют почти одну пятую новых рабочих мест, которые будут на пике к 2026 году. Поскольку автоматизировать (как и переводить средства в офшор) тактильная работа по уходу за хрупким пожилым человеком не позволит, эти рабочие места кажутся устойчивым сегментом даже к наиболее агрессивным последствиям внедрения ИИ и автоматизации рабочей силы.

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Американские аналитики прогнозируют также конец розничной торговли. А ведь это был самый надежный двигатель роста бизнеса в США. Во второй половине XX века американские магазины заменили фабрики по показателям роста рабочих мест. Рабочая сила, занятая в розничной торговле, утроилась в период с 1940 по 2000 год. Кассиры и розничные продавцы — два из наиболее распространенных рабочих мест в стране. Но в последние несколько лет, когда розничная торговля в Интернете выросла, рознице пришлось туго, а универмаги стали объявлять о банкротстве.

Согласно BLS, пора расцвета розничной торговли закончилась. По мере роста электронной коммерции и автоматических машин (без водителей) для выездов, количество кассиров немного снизится в ближайшие 10 лет, примерно на 30 000 рабочих мест. Это не катастрофично — падение всего на 0,8% — но это показатель того, что экономисты думают о влиянии технологии и изменении потребительских вкусов. Кассир следует по пути рабочего, профессия находится в структурном упадке.

Экономисты прогнозируют, что рабочие места в магазинах одежды и универмагах сократятся примерно на 150 000 в ближайшие десять лет. Это довольно неплохо. Но за последние два года экономика уже потеряла 120 000 рабочих мест. Некоторые из этих рабочих мест перейдут на склады — для выполнения онлайн-заказов. Но не все, как говорит Фрэнки Велес, экономист из BLS. «Многие технологии уже используются центрами заказов, которые перемещают и сортируют товары без помощи человека», — говорит он. Несмотря на то, что эти рабочие места были ярким пятном за последние несколько лет, BLS считает, что складские профессии не будут расти намного быстрее, чем остальная часть рынка труда в следующем десятилетии.

А вот неравенство — и по доходам, и по образованию, и по географии — будет продолжать расти. Сегодня процветают богатые, образованные американцы, живущие в крупнейших городах. Более бедные, менее образованные, живущие в сельской местности, падают еще глубже. Между тем средний класс, когда-то состоявший из людей, не закончивших колледж, работающих в сфере производства и строительства, вытесняется глобализацией и технологиями.

Одним словом, следующие 10 лет могут усугубить неравенство по доходам и географии. Предполагается, что работа для людей со степенью бакалавра будет расти в два раза быстрее, чем рабочие места для людей, просто закончивших школу.

Между тем не будет недостатка как в крайне низкооплачиваемой работе, так и в высокооплачиваемой. Однако ожидается, что рост рабочих мест (30 000—50 000 долл.) будет расти медленно.

Работы следующего десятилетия также будут разнится по географии, говорит экономист Джед Колько в своем анализе BLS. По прогнозам, работа в больших городах и пригородах будет расти быстрее, чем в сельской местности.

«Между тем на участке земли, простирающемся от реки Миссисипи до гор Голубого хребта, и от Мичигана до Луизианы, большая часть американцев работает на работах, которые, по прогнозам, значительно сократятся — и многие из них как раз заняты в производстве. Это как раз те области, которые склонны голосовать за Трампа», — пишет Atlantic.

О запуске автомобилей без водителей уже говорят в Силиконовой долине и на автопроизводствах. Но BLS не видит их влияния на рынке труда до 2026 года. Согласно прогнозам, дальнобойщики в следующем десятилетии прибавят 114 000 новых рабочих мест. Предполагается, что профессия водителя службы доставки будут расти быстрее рабочей.

Почта СССР, 1978 Марка «Космическая биология и медицина»

Почему эти экономисты не считают, что автономные транспортные средства заменят водителей грузовиков?

«Мы считаем, что автономные грузовые автомобили будут немного позже по нашим прогнозам», — говорит Тери Мориси, глава отделения отдела по вопросам профессиональной занятости.

«Технологические достижения… приведут к тому, что управление грузовиками станет более безопасным и более энергоэффективным, но они не должны изменять спрос на вождение грузовика».

Это ставит более широкий вопрос: как хорошо правительство осведомлено о будущем? Также, по прогнозам BLS, в начале века и следующем десятилетии не ожидается Великой рецессии, которая бы затормозила общий рост рабочих мест, ни спада строительства, ни сланцевой революции, которая бы спровоцировала бум горнодобывающей промышленности. С другой стороны, они фиксируют уровень роста образования и здравоохранения с точностью до процента.

«BLS хорошо сочетает в себе общедоступную информацию и основные экономические соображения, чтобы спрогнозировать рост рабочей силы для правительства, от которого зависит значительная часть работы в области образования и здравоохранения. Но очень немногие организации могут точно предсказать грядущие события. Экономические и технологические открытия непредсказуемы по своей сути. Чтобы принять этот доклад в качестве Евангелия, нужно верить, что следующее десятилетие будет значительно менее богато на открытия (и, возможно, значительно более скучным), чем предыдущее. Можно за это молиться», — пишет Atlantic.