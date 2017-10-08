За последние три года благодаря последовательным заявлениям в западных СМИ о китайском руководителе всем вдруг «стало понятно», что Си Цзинпин планирует остаться у руля еще лет на пять-десять после 2022 года. Вместе с этим Xi Forever все чаще высказываются предположения, что Цзинпин может прервать прецедент (в Китае члены руководства старше 68 лет отправляются в отставку). Как пишет издание The Diplomat, «Си пытается сохранить своего союзника Ван Цишаня [которому исполнилось 69] в Постоянном комитете Политбюро после XIX-ого Партийного съезда. Эти слухи росли в интенсивности, развиваясь в тандеме с легендой о силе Си, равной силе Мао Цзэдуна или Дэн Сяопина».

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Но все это Xi Forever основано не более, чем на слухах и сообщениях западной прессы, цитирующих анонимные источники. Проблема в том, что не совсем ясно, как эти источники могли узнать еще много лет назад о том, что именно Си захочет сделать в 2022 году. «Не похоже, чтобы Си ходил и рассказывал каждому знакомому, что он намеревается продлить свое правление. Это очень сомнительно. Читая газетные источники, мы сталкиваемся с «партийными инсайдерами», которые «близки к старшим должностным лицам», это не слова членов Политбюро, которые могут получить информацию из первых рук от Си. Все это «люди, которые знакомы с людьми» или что-то слышали», — пишет издание.

«Возможно, что Си признался в своих намерениях некоторым очень близким союзникам, но то, что эту информацию слили политики из политбюро чиновникам или знакомым более низкого уровня, которые могут быть использованы в качестве источников, такое трудно себе представить. Более вероятно, что эти источники не располагают информацией из первых рук от Си или его ближайших союзников, но они просто услышали слухи, которые распространяются как внутри, так и вне партии», — пишет The Diplomat.

О том, что Си Цзиньпин может намереваться править еще восемь лет в будущем, начали говорить еще в 2015 году, но очевидно, что реальной информацией никто не владеет. И всё это спекуляция.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Статьи о желании Си остаться после 2022-ого сплошь твердят о «знаках» этого намерения, потому что, в отличие от своих предшественников, якобы Си никак не проявил своей готовности уйти или готовить преемника. Но разве Ху Цзиньтао называл преемника уже в 2005 году?

«Предположим, что Си хочет продлить свое правление. Но как это желание проявляется внешне? Поскольку Си уже унаследовал двух политиков шестого поколения в Политбюро, которых взращивали задолго до него, он должен был попытаться изгнать их или, по крайней мере, саботировать их карьеру. Во-вторых, он бы не допустил возвышения любого другого лидера — представителя «поколения шестидесятников», который мог бы преуспеть на его месте.

В-третьих, он сделал бы все, чтобы нарушить прецедент выхода на пенсию в 68 лет, позволяя делать это другим как можно чаще. В-четвертых, была бы проведена общественная кампания по продвижению такого расширенного правила нормы выхода на пенсию. До этого в Китае проходила кампания по продвижению «лидерства» до официального получения Си этого титула. Точно так же была бы кампания, подчеркивающая, почему некоторые политики, такие как Ван Цишань, должны оставаться в строю независимо от возраста.

И, наконец, для того, чтобы возглавить партийное руководство с таким его планом, Си, вероятно, должен был бы очистить окружение от некоторых партийных лидеров и прояснить, что это только его место», — пишет издание.

(сс) N509FZ Штаб-квартира Дисциплинарного наблюдательного органа Коммунистической партии Китая

Восхождение Чен Миньера

Сначала в прессе пошли слухи, что Сунь Чжэнцай, партийный секретарь, член Политбюро ЦК КПК (с 2012 года), глава Чунцинского горкома КПК, родившийся в 1963 году и имеющий право быть переизбранным в 2027 году (что делает его лидером шестого поколения, который мог пойти на два срока в период между 2022—2032 годами), подвергся расследованию по обвинению в коррупции в июле 2017 года. Именно это побудило даже издание Economist Intelligence Unit, которое до этого избегало спекуляций в стиле Xi Forever, заявить, что Си может пойти на третий срок.

«Кто заменил Суня на месте партийного секретаря Чунцина? Из десятков потенциальных кандидатов и из полудюжины правомочных союзников Си был выбран Чен Миньер, единственный союзник «поколения шестидесятников» Си, которого можно было бы повысить до такой позиции (три других союзника Си, родившиеся в 1960-х годах, еще слишком молоды для продвижения в партийные начальники провинции Чунцин).

Если бы Си хотел идти на второй срок, то не имело смысла заменять одного из двух подготовленных лидеров своим союзником «поколения шестидесятых». Он явно готовит Чен Миньера, родившегося в 1960 году (самого старшего из допустимого возраста), возглавить это поколение», — пишет The Diplomat.

В случае, если СМИ кажется, что это не подготовка Чена, а простое совпадение, можно отмотать немного назад. Чен работал под Си, когда последний был партийным секретарем провинции Чжэцзян, помогая Си писать еженедельные колонки для провинциальной партийной газеты. Чэнь стал вице-губернатором Чжэцзяна в мае 2007 года. Он томился на этой должности почти пять лет, и в конце концов стал заместителем партийного секретаря Гуйчжоу в январе 2012 года — в год, когда Си готовился взять бразды правления страной в свои руки. После XVIII-ого съезда партии в этом году Чен стал членом ЦК партии и был назначен уже губернатором Гуйчжоу…

Cntv.ru Сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета

В апреле 2017 года Си Цзиньпинь был избран делегатом XIX-ого партийного съезда. Си родился в Пекине, где прожил 10 лет. В течение 17 лет он служил в провинции Фуцзянь, где недавно был организован саммит БРИКС. В 2007 и 2012 годах он был избран делегатом от Шанхая. У Си особая связь с Шанхаем: его отправили в секретариат партии в марте 2007 года, всего за 7 месяцев до съезда партии, на котором с ним уже обращались как с будущим лидером Китая. Это продвижение тоже стало возможным благодаря коррупционному расследованию в отношении бывшего руководителя КПК в Шанхае, который также был членом Политбюро.

«Какая провинция будет представлять Си на XIX-ом партийном съезде? Конечно, это Гуйчжоу. Какова единственная связь Си с этой провинцией? — Чен Миньер, который был отправлен в одну из самых бедных провинций Китая, в то время как одна из основных целей Си — ликвидация крайней нищеты до 2020 года. У Си были союзники во многих других провинциях, однако он решил сообщить о своей поддержке Чена, своего единственного союзника, у которого есть все шансы «добиться успеха» в 2022 году.

Спустя три месяца после того, как Си публично заявил о своей поддержке Чена, в июле 2017 года Сунь Чжэнцай стал единственным членом нынешнего Политбюро, против которого развернули антикоррупционную кампанию. Кто был отправлен ему на смену? Чен Миньер, который снова занял место, освобожденное благодаря антикоррупционной кампании. — Это не совпадение, это уже стиль. Осторожные наблюдатели отмечали яркие перспективы Чена с 2015 года. Однако большая часть западной прессы очень медленно читает эти китайские предзнаменования», — пишет The Diplomat.

Чена называли «темной лошадкой» — кандидатом в Постоянный комитет Политбюро (ПКП). Но сначала продвижение Чена в Чунцине было прочитано как знак того, что его наверняка утвердят в Политбюро. Сегодня, похоже, есть соглашение, что Чен направляется в ПКП, но очень немногие в СМИ имеют смелость называть его следующим главой Китая.

По мнению издания The Diplomat: «В 2007 году, всего за семь месяцев до партийного конгресса, Си был назначен партийным секретарем Шанхая. На конгрессе он присоединился к ПКП, а затем был назначен вице-президентом Китая. Остальное уже история. Сегодня Чен назначен партийным секретарем Чунцина за три месяца до конгресса. Если это не напоминает Шанхай 2007 года, то что это тогда?.. Сняв [предшественника] Суна и заменив его Ченом, Си оставил только двух потенциальных преемников, упростив выбор: Ху Чуньхуа (продвиженец Ху Цзиньтао) и Чен».

AcidBomber Дом народных собраний КНР

Те СМИ, которые утверждают, что Си хочет идти на третий срок, должны объяснить, почему именно Чена неоднократно поощряли, когда Си мог продвигать любого другого союзника. Кроме того, почему Си не отстранил или не понизил в должности Ху Чуньхуа? Есть только пять провинциальных партийных руководителей, которые остались в том положении, которое они получили после XVIII-ого Конгресса, и Ху — один из них. Стоит вспомнить, что существует не так много мест, куда вы можете продвинуться, если вы партийный секретарь провинции Гуандун.

То, как сейчас обстоят дела, очень похоже на 2007 год. Два политика, достаточно молодые, чтобы возглавить китайское руководство следующего поколения, сейчас руководители провинциальных партий. Один из них оставался в одном и том же положении в течение нескольких лет (Ху Чуньхуа). Другой недавно получил важное продвижение благодаря коррупционному расследованию (как Си Цзиньпин в 2007 году, Чен Миньер сегодня). Но вместо того, чтобы говорить о Чене и Ху, вся дискуссия сосредоточена на «явном» желании Си остаться после 2022 года.