Журналист Гленн Гринвальд из The Intercept описывает феномен фейковых новостей, опубликованных министерством внутренней безопасности США (эвфемистическое название операции «Большой брат», которая шпионит и за собственными гражданами в США), в рамках которых утверждается, что Россия «хакнула» 21 штат во время избирательной кампании и повлияла на исход выборов. Эти «новости» были мгновенно распространены по всему миру с помощью прессы. Пропагандистам, осуществляющим национальную безопасность, противоречили только правительства самих штатов, заставляя министерство отказываться от своих фейковых новостных заявлений и порою опровергать их.

Find-cat Утки

Не заданный / оставшийся без ответа вопрос заключается в том, почему министерство внутренней безопасности (Homeland Security) решило использовать лженовости (FAKE NEWS)?

Гринвальд объясняет, что почти все средства массовой информации США ангажированы и почему-то убеждены в истинности мнения национальной безопасности о том, что президент России Путин скрывается за всеми неприятностями, которые приключились с Америкой со времен выборов. Теперь эта вера — что-то вроде «религиозной догмы» и требования искать во всем мире следы русского вероломства. В результате Гринвальд говорит, что «все это невероятно безрассудно, когда дело касается обвинений России. Средства массовой информации будут публиковать буквально любое официальное утверждение как истину в последней инстанции — без малейших требований [и усилий] соблюдать стандарты и предоставлять доказательства».

Другими словами, Соединенные Штаты больше не имеют средств массовой информации. Существует министерство пропаганды для военно-охранного комплекса, неоконсерваторов и израильского лобби. А потребители продукта — рядовые американцы — сидят перед телевизором и поглощают эту пропаганду, читая New York Times и считая, что они в курсе того, что происходит на самом деле.

Homeland Security

Гринвальд не пишет о том, как фейковые новости о России, Китае, Иране и Северной Корее влияют на отношения между странами. Естественно, Россия знает, что Вашингтон знает, что обвинения против России ложны. Так почему Вашингтон продолжает публиковать все эти инсинуации против России?

Это серьезный вопрос не только для России, но и для всего мира. Все предыдущие ложные обвинения преступников режима Клинтона, преступников режима Буша и Чейни, преступников режима Обамы закончились митингами — когда абсолютно всем стало понятно, что их мишени были ложно демонизированы. Россия и Китай, Иран и Северная Корея точно так же были бы вправе задаться вопросом, является ли ложная новостная пропаганда нападением на них или прелюдией к военному нападению.

«Иран и Северная Корея не могут атаковать США и их европейских вассалов, но Россия и Китай могут… Вместо того чтобы успокоить россиян, что это не агрессия и не первый шаг к ней, Вашингтон начал продвигать фейковые новости и «Рашагейт» с ложными сообщениями о том, что Россия якобы взломала систему и вмешалась в выборы в 21 штате.

В чем смысл американских агентств безопасности, таких как Национальная Безопасность, ЦРУ, ФБР, Агентство национальной безопасности, постоянно набрасывающих на вентилятор пропагандистской машины?.. Россия знает, что бесполезно опровергать ложь, потому что на Западе существует только министерство пропандангы, но не существует СМИ. Россия знает, что Вашингтон лгал о талибах, Саддаме Хусейне, Каддафи, Асаде, Иране. Какие выводы делает Россия из постоянного потока лжи о своей стране, который вытекает из Вашингтона и преподносится как непреложная истина западными пресститутками?» — пишет издание Counterpunch.

Превалирующая логика тех немногих, кто еще обладает ею в США (независимо от политического лагеря) и все еще продолжает отслеживать новости, заключается в следующем: если бы только СМИ были менее «потрясены» придуманными ими же самими «шокирующими историями» о России, если бы была устранена предвзятость, результат и политическая ситуация в стране были бы другими. Переход президента был отмечен тем же отношением: если бы СМИ меньше отвлекали от смысла происходящего в самой стране, все было бы иначе.

Размышлять в сослагательном наклонении всегда довольно заманчиво. Но произошло то, что произошло. Средства массовой информации сделали именно то, что они должны были сделать, учитывая стимулы, которые их регулируют. Дело не в том, что сами средства массовой информации считают сенсацией, если они вообще еще способны иметь свое мнение по каким-либо вопросам; сама их бизнес-модель уже руководит ими полностью и ведет их в определенном направлении. Ангажированность в глазах смотрящего. Сами СМИ уже даже не осознают, что они несвободны.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ США

Все эти «поддельные новости о кибератаках» — это следствие, а не причина. Вопросы, стоящие перед нами, глубже и являются структурными. — Медиакомпании испытывают жесткую форму конкуренции и зависимости от этой конкуренции, которая пришла вместе с цифровыми технологиями: почти каждый сегодня — медиакомпания. И лучший продукт не всегда выигрывает в рейтингах, даже если он самый честный и достойный. Но теперь всему американскому обществу предстоит иметь дела с результатом этого медиапродукта.

«Если бы вы были российским правительством, разве вы не пришли бы к выводу, что ваша страна стала следующей, кто подвергнется военному нападению Вашингтона?.. Вашингтон/НАТО не может напасть на Россию иначе, чем с помощью неожиданного ядерного удара. Зная это, если бы вы были российским правительством, ожидали бы вы удара? Представьте себе, что российское правительство каждый день читает бесконечные и дикие, невероятные обвинения против России. Что должна делать Россия, кроме подготовки к ядерному нападению?» — задает неоднозначный вопрос журналист издания Counterpunch.

«Но ее правительство не станет похожим на Саддама Хусейна или Каддафи… Провоцирование ядерных держав, таких как Россия и Китай, является самой крайней формой безрассудства и безответственности.

Сумасшедшие придурки в Вашингтоне рискуют жизнью планеты. Кандидаты хуже, чем шлюхи. Они никогда не ставят под сомнение военный путь решения вопросов; они только педалируют его. Тяжелые, трусливые, ангажированные страны — от Вашингтона до Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Польши и остальной части идиотов из ЕС/НАТО, в сотрудничестве с Вашингтоном просят о собственном уничтожении.

Нигде на Западе нет признаков здравого смысла. Станет ли Вашингтон следовать глупому пути Адольфа Гитлера и идти на Россию?» — пишет Пол Крейг Робертс на страницах Counterpunch.