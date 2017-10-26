На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа объявила, что Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО. Критики предсказуемо атаковали Белый дом за это решение. Но они ошибаются. Этот шаг давно назрел.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

«ЮНЕСКО имеет мрачный послужной список. Оно продвигало повестку многочисленных диктатур, имело антиизраильские предубеждения. Соединенные Штаты неоднократно пытались реформировать ЮНЕСКО и потерпели неудачу. Поэтому решение президента Трампа было правильным», — безапелляционно заявляет Washington Post, хотя выглядит это скорее как израильская пропаганда.

Решение, немедленно последовавшее за израильской реакцией, — покинуть подразделение Организации Объединенных Наций — кажется странным. Зачем наказывать орган, который способствует распространению грамотности, чистой воды, сохранению культурного наследия и обеспечению прав женщин?

Утверждение Вашингтона о том, что ЮНЕСКО предвзято относится к Израилю, подразумевает, что организация совершила проступки в глазах Израиля. Казалось бы, при чем здесь США?

Que.es ЮНЕСКО

Во-первых, в 2011 году ЮНЕСКО стало первым агентством ООН, принявшим Палестину в качестве члена. Это немедленно повысило статус палестинцев в Генеральной Ассамблее. Следует напомнить, что еще в 1993 году, когда Израиль и палестинцы подписали соглашения в Осло (Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению), мир решил, что целью прогрессивной общественности является создание палестинского государства.

Но, похоже, большинство американских политиков так и не пришли к этой мысли. Под давлением мощных израильских лоббистов Конгресс США поспешил принять законодательство, которое скорее упреждает мирный процесс. И с 2011 года Соединенные Штаты приостанавливали финансирование любого органа ООН, который допускает участие палестинцев. В результате этого через шесть лет США получили задолженность в размере 550 млн долларов и лишение права голоса в ЮНЕСКО. Уход теперь, в принципе, — это не что иное, как простая формальность.

Второе «преступление» агентства связано с выбором объектов всемирного наследия. Эти решения также раздражали Израиль и соответственно США.

На «оккупированных территориях» — предположительном месте будущего палестинского государства — размещено действительно много культурных объектов. Эллинистические, римские, еврейские, христианские и мусульманские реликвии обещают не только экономические выгоды от туризма, но и возможность интерпретировать исторический нарратив в свою пользу.

«Израильские археологи — это фактически научное крыло оккупации — они заинтересованы в раскопках, сохранении и освещении «еврейских слоев Святой земли». Затем эта легенда была бы использована для оправдания вытеснения палестинцев и строительства еврейских поселений (в стиле: здесь всегда жили евреи)», — пишет издание The Counterpunch.

ЮНЕСКО же утверждает, что ценит все наследие региона и стремится защитить права живущих там палестинцев, а не просто руины давно умерших цивилизаций.

Наиболее сложное положение в оккупированном Хевроне, где десятки тысяч палестинцев живут под надзором нескольких сотен еврейских поселенцев и солдат. В июле ЮНЕСКО разгневало Израиль и США, заявив, что Хеврон — один из немногих объектов всемирного наследия, который находится в опасности. Израиль назвал резолюцию «фальшивой историей».

Третье преступление — это приоритет ЮНЕСКО палестинским названиям объектов наследия под оккупацией. Конечно, имена влияют на коллективную память, придавая местам определенный смысл и значение. Израильский историк Илан Паппе даже придумал термин «меморицид» для процесса уничтожения Израилем большинства следов прошлого палестинцев.

«Израиль не просто разрушил 500 палестинских городов и деревень. На их месте были основаны новые еврейские общины с новыми именами. Сафурия стала Ципори; Хиттин — Хиттимом; Муйядил превратился в Мигдаль. Аналогичный процесс, который Израиль называет «иудаизацией», ведется на оккупированных территориях. Ставки особенно высоки в Иерусалиме. Огромная часть Западной стены возле мечети Аль-Акса была построена после того, как в 1967-м более тысячи палестинцев выселили, а их квартал разрушили. Но миллионы посетителей каждый год пересекают площадь, не обращая на это внимания.

Поселенцы, которым помогает израильское государство, продолжают окружать христианские и мусульманские исторические места», — констатирует The Counterpunch.

Примерно таков контекст недавних докладов ЮНЕСКО, в которых освещаются угрозы Старому Иерусалиму, включая отказ в праве большинству палестинцев поклоняться в Аль-Аксе.

Израиль также лоббировал удаление Иерусалима из списка находящихся под угрозой исчезновения объектов наследия, ругая ЮНЕСКО за то, что оно не отдало предпочтение еврейским именам, используемым израильскими властями.

Однако ответственность ЮНЕСКО заключается не в том, чтобы защищать оккупацию, и не в том, чтобы способствовать усилиям Израиля по «иудаизации». Организация скорее призвана защищать международное право и предотвратить исчезновение палестинцев.

«Решение Трампа покинуть ЮНЕСКО не ново. Его предшественники боролись с агентством с 1970-х годов, часто также по поводу сопротивления Израилю. Теперь у Вашингтона есть дополнительная причина для наказания ЮНЕСКО за то, что оно разрешило Палестине стать членом. США необходимо привести пример, чтобы отговорить другие учреждения от подобных шагов», — считает The Counterpunch.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал шаг США, сказав: «Это смелое и моральное решение, потому что ЮНЕСКО превратилось в театр абсурда. Вместо того чтобы сохранять историю, оно искажает ее».

Kremlin. ru Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила свое «глубокое сожаление» по поводу решения США.

«Речь идет не только о всемирном наследии», — сказала она, описав выход как «проигрыш как для организации, так и для США».

«В то время, когда конфликты продолжают раздирать общества по всему миру, вызывает глубокое сожаление то, что Соединенные Штаты выходят из учреждения Организации Объединенных Наций, способствующего образованию в интересах мира и культуры, — цитирует директора издание The Guardian. — Это потеря для семьи Организации Объединенных Наций. Это потеря для многосторонности».

Объясняя решение правительства США, Государственный департамент также заявил, что будет стремиться «оставаться вовлеченным … в качестве государства-наблюдателя, не являющегося членом, с тем чтобы способствовать взглядам, перспективам и опыту США».

В заявлении также сказано: «Это решение принималось нелегко и отражает озабоченность США в связи с нарастающей задолженностью [США] в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальных реформ в организации и продолжением антиизраильского уклона».

Окончательный выход состоится 31 декабря 2018 года.

В 2011 году США отказались платить свой взнос в бюджет ЮНЕСКО в знак протеста против признания Палестины полноправным членом.