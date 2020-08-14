Екатерина Торгушина
Последние публикации
Как помочь ближнему: жизнь благотворительного фонда до и после пандемии
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно ударил по многим отраслям экономики, что впоследствии значительно усложнило работу благотворительных организаций — суммы пожертвований снизились, а количество обращений за помощью, напротив, возросло. В материале ИА REGNUM рассказываем о...
14 августа 2020
Скандалом вокруг Всероссийской олимпиады школьников занялась Генпрокуратура
Ситуацией с отменой заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников весной 2020 года занимается Генеральная прокуратура РФ. В расположении редакции ИА REGNUM имеется ответ Генпрокуратуры на обращение Григория Туринцева, отца десятиклассника, прошедшего на финальный этап олимпиады. Читайте...
23 июля 2020
Скандал вокруг Всероссийской олимпиады школьников дошёл до суда
В редакцию ИА REGNUM обратилась мама десятиклассницы, которая стала победителем ВсОШ на региональном уровне. Из-за ситуации с отменой заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников весной 2020 года школьница рвалась с плакатом на Красную площадь, чтобы привлечь внимание к сложившейся...
21 июля 2020
Стресс-тест системы образования во время пандемии в России
Российская система высшего образования смогла справиться со стресс-тестом во время пандемии коронавируса, однако были выявлены и проблемные области, следует из аналитического доклада «Уроки стресс-теста. Вузы в условиях пандемии и после нее». Об этом 16 июля в ходе круглого стола сообщил...
16 июля 2020
Новые правила и проблемы: москвичи не согласны со штрафами из-за COVID-19
Со 2 апреля в Москве начали действовать штрафы за нарушение режима повышенной готовности на территории города. Понести административную ответственность за нарушение режима самоизоляции граждане могли по нескольким причинам: нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты; поездки...
15 июля 2020
Как подставили москвичей: от самоизоляции до суда
С начала пандемии в Москве были введены ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируа, а со 2 апреля в столице начали действовать штрафы за нарушение режима повышенной готовности на территории города. Для контроля пациентов с коронавирусом в городе запустили «Социальный...
14 июля 2020
Оштрафованные за нарушение режима самоизоляции пошли в суды
Поток жалоб от людей, оштрафованных за нарушение изоляции, не утихает. При этом люди уверены, что получили штрафы незаконно. Зачастую единственным способом доказать свою невиновность остается суд. Статья 20.6.1 КоАП РФ содержит полный перечень наказаний за нарушение режима самоизоляции. Читайте...
13 июля 2020
Без вины виноватые. В Москве не отменяют штрафы за нарушение карантина
В период пандемии коронавируса в Москве были введены новые ограничения, за нарушение которых предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, с 30 марта в столице был введен режим обязательной самоизоляции, а 2 апреля мэр Сергей Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы...
10 июля 2020
Отдых в России: в каких регионах ждут туристов и отменили карантин
Непростая эпидемиологическая ситуация в мире пока не позволяет российским туристам путешествовать в другие страны. Россия полностью закрыла свои границы 27 марта, за это время осуществлялись только вывозные, грузовые, почтовые, гуманитарные и санитарные рейсы. Лишь в начале июня премьер-министр...
3 июля 2020
Для пожилых и не только: в каких регионах РФ продлили режим самоизоляции
Ситуация с коронавирусом в России начинает понемногу стабилизироваться. Так, по данным оперативного штаба, несколько дней подряд в стране зарегистрировано менее 7 тыс. зараженных в сутки. Многие регионы уже перешли на первый и второй этапы снятия ограничений. В Москве с 9 июня отменен режим...
1 июля 2020
В России стартовал ЕГЭ-2020: по каким правилам пройдут экзамены
29 июня начался основной период сдачи ЕГЭ-2020, который стартовал с проведения пробных экзаменов для проверки организационных и технических моментов. Уже 3 июля российские выпускники смогут сдать экзамены по географии, информатике и ИКТ, литературе. Основной период проведения Единого...
29 июня 2020
Реутов — ещё не гетто. Как живёт густонаселённый город из Подмосковья?
Один из самых близкорасположенных к столице городов Подмосковья Реутов за последние годы сильно прибавил в численности населения и застройке. По предварительным оценкам Мособлстата на 1 января 2019 года на постоянной основе там проживает 106 990 человек всего на 8,89 кв. км территории. Плотность...
16 июля 2019
Популярные московские рынки 1990-2000-х: тогда и сейчас
90-е годы, ознаменовавшиеся переходом к регулируемой рыночной экономике, стали действительно трудным временем для большинства россиян, временем тяжелых испытаний и попыток прокормить себя и семью. 29 января 1992 года Борис Ельцин подписал указ «О свободной торговле», который позволял гражданам...
13 июля 2019