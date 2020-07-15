Со 2 апреля в Москве начали действовать штрафы за нарушение режима повышенной готовности на территории города. Понести административную ответственность за нарушение режима самоизоляции граждане могли по нескольким причинам: нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты; поездки без пропуска; несоблюдение социальной дистанции в общественном месте; нарушение условий карантина (для лиц с подтвержденным тестом на коронавирус, тех, кто с ними контактировал, и лиц с диагнозом ОРВИ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Для контроля пациентов, находящихся на карантине, в столице запустили приложение «Социальный мониторинг», однако в апреле и начале мая пользователи жаловались на некорректную работу программы. Из-за сбоев в работе приложения граждане получили штрафы за несоблюдение режима самоизоляции. ИА REGNUM продолжает публиковать истории людей, которые не согласны с тем, что допустили административное нарушение во время карантина.

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58-летний Александр Каменев — получил два штрафа за то, что не установил приложение «Социальный мониторинг», о котором даже не знал, и один штраф за то, что покинул квартиру в день выписки.

— Расскажите, как вы получили штраф?

С 28 апреля по 11 мая 2020 года я находился на самоизоляции по коронавирусу, ожидал результатов анализов из-за ОРВИ. 11 мая я закрыл больничный, так как коронавируса не обнаружили и срок карантина закончился, 12 мая я вышел на работу. После этого я получил три письма со штрафами: два штрафа за 5 мая и один за 11 мая. В штрафах за 5 мая указано время 13:00 и 23:59. В них указано, что эти два штрафа я получил за то, что не установил какую-то специальную программу «Социальный мониторинг», а штраф за 11 мая — за то, что покинул расположение квартиры.

— Вас предупредили о необходимости установки приложения?

Мне никто не звонил по поводу этой программы мониторинга, я даже не знаю, что это такое. Оказывается, мне прислали какое-то сообщение, где была эта программа, которую надо было установить. Я об этом не знал и этого сообщения даже не открывал. Когда получил штрафы, начал это проверять и нашел его. Мне никто не звонил и не объяснял ничего об этом приложении. И в любом случае у меня кнопочный телефон, я на него ничего такого установить не могу. О том, что есть возможность получить аппарат с установленным приложением, меня также не проинформировали.

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— За что вы получили третий штраф?

Штраф за 11 мая я получил за то, что пошел выписываться в больницу, так как мой срок карантина закончился. Я поэтому и покинул дом. Это как? Меня штрафуют за программу, о которой я ничего не знал и не смог бы пользоваться ей все равно, и штрафуют за то, что я, соблюдая закон, пошел за выпиской в поликлинику, как и было положено.

— Вы уже обращались с жалобой в Главконтроль или суд?

Написал и отправил жалобу в Главконтроль. Пока жду реакции от них. Обращаться в суд пока не планировал.

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