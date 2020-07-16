Российская система высшего образования смогла справиться со стресс-тестом во время пандемии коронавируса, однако были выявлены и проблемные области, следует из аналитического доклада «Уроки стресс-теста. Вузы в условиях пандемии и после нее». Об этом 16 июля в ходе круглого стола сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, передает корреспондент ИА REGNUM. Доклад был подготовлен группой инициативных вузов при поддержке Общественного совета при Минобрнауки и ученых Российской академии образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Студент

Из доклада следует, что стресс-тест выявил у многих организаций высшего образования недостаточную техническую базу цифрового образования. «Это, естественно, ставит нам задачу каким-то способом постепенно в течение ряда лет провести цифровую трансформацию до того уровня, который обеспечит бесперебойную работу вуза даже в таких стрессовых чрезвычайных условиях. Это большая затратная работа. Вместе с тем есть определенные решения, которые мы прорабатываем вместе с Министерством цифрового развития», — прокомментировал Афанасьев.

Он также отметил необходимость проведения «мощной методической работы». По его мнению, стандартами высшего образования закреплено, что при реализации образовательных программ могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Таким образом, подход к гибридному обучению уже содержится в российских нормативных документах.

«Но возникает вопрос методический, в значительной степени который наши коллеги из вузов определяют как задачу создания цифровой дидактики, уместности технологий в тех или иных направлениях подготовки, преподавании тех или иных дисциплин», — рассказал Афанасьев. Он считает, что, помимо технологической, необходима методическая трансформация, основанная на серьёзной исследовательской методической работе.

Edu.gov.ru Ноутбук для дистанционного обучения

Афанасьев также отметил необходимость научно-педагогических исследований, которые характеризовали бы не только эффективность или неэффективность дистанционных форматов образования, но и психологические аспекты и аспекты здоровья. «Массовый переход к дистанционным технологиям вызвал ряд психологических проблем. Это вопросы адаптации к удаленной, индивидуальной работе без погружения в коллективную среду, без традиционных элементов социализации, потребности в психической помощи, потребность быстрого обучения себя и друг друга», — сообщил замминистра.

Из аналитического доклада также следует, что еще одной проблемной областью стала компетентностная составляющая как педагогических кадров, профессорско-преподавательского состава, так и самих студентов. «Мы часто употребляем термин цифрового поколения, подразумевая, что наши студенты очень хорошо владеют современными гаджетами, ориентируются в интернете, но, как оказалось, этого недостаточно, чтобы свободно учиться с использованием дистанционного формата», — рассказал Афанасьев. Он отметил, что у обучающих присутствует дефицит компетенций не только технических, но и другого рода, например навыков самоорганизации и самообучения без тотального контроля.

(сс) nikolayhg Лекция

Несмотря на то, что вузами были приняты «экстраординарные методы» и массово прошло обучение в рамках стресс-теста, что увеличило возможности профессорско-преподавательского состава, переход на дистанционное обучение стал своего рода эмоциональным шоком для преподавателей. «Это говорит о недостаточной предварительной готовности к такого рода работе. Поэтому здесь возникают вопросы и прямого обучения цифровым компетенциям, а также формирования широкого рода компетенций педагогических в рамках цифровой дидактики для эффективного управления смешанным образовательным процессом», — прокомментировал Афанасьев.