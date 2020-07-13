Поток жалоб от людей, оштрафованных за нарушение изоляции, не утихает. При этом люди уверены, что получили штрафы незаконно. Зачастую единственным способом доказать свою невиновность остается суд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Статья 20.6.1 КоАП РФ содержит полный перечень наказаний за нарушение режима самоизоляции.

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Герой материала ИА REGNUM Артем рассказал о том, как получил штраф и почему он его получил. Мужчина полагает, что, вероятнее всего, это связано со сбоями в приложении «Социальный мониторинг».

— Артем, за что вам был выписан штраф?

19 мая мы с подругой сели на карантин. 21 мая приехал врач, у нас взяли мазок, и уехал. На следующий день пришло сообщение о том, что необходимо установить приложение «Социальный мониторинг», что мы и сделали в течение 10 минут. Режим самоизоляции соблюдали, квартиру никто не покидал. Мы вызывали врача осознанно, понимали, что необходимо сидеть дома, чтобы не подвергать опасности окружающих. И вот совсем недавно пришло уведомление, что наложен штраф как раз за 22 число, когда мы и установили приложение. Соответственно, мы стали разбираться, как такое произошло. Направили в Главконтроль жалобу с просьбой отменить штраф, но пока ответа нет.

— В какой форме вас оповестили о назначении штрафа?

22 июня пришло извещение, что на почте заказное письмо, 23 июня мы это письмо забрали. Постановление о штрафе вынесено от 26 мая на основании того, что службы технического контроля Москвы, которые занимаются социальным мониторингом, направили 25 мая сообщение в Главконтроль, что 22 числа телефон находился в неположенном месте.

Вся печаль этой ситуации в том, что штраф выписан явно необоснованно, так как место самоизоляции мы не покидали, при этом доказывать невиновность приходится нам. А доказательств, по сути, нет. Как ты можешь доказать, что сидел дома, если рядом с тобой никого не было.

Что лично меня расстраивает во всей этой ситуации — указано, что есть некое сообщение, но не указано, во сколько человек покинул место самоизоляции, не указано, где он был. Нет также самого текста этого сообщения. Нам эти данные никто не предоставил. Возможно, ошибка была там. Это проверить никак нельзя. Нет также гарантий, что телефон правильно передал мое местонахождение по GPS. Ведь телефон не является специализированным устройством, он не проходил сертификацию в плане того, подходит ли для использования в приложении «Социальный мониторинг».

В связи с этим, непонятно, как защищаться в суде, потому что неизвестно время и неизвестно место правонарушения. То есть как мы можем доказать, что мы там не были, если мы не знаем, что нам предъявляют.

irkobl.ru Самоизоляция

— Вы уже направили заявление в суд по этому делу?

Да, успели уложиться в 10-дневный срок подачи жалобы. Заявление отвезли в суд 2 июля. И только 10 июля данные о нашем деле появились на сайте суда. На жалобу в Главконтроле до сих пор не ответили.

Знаю, что не только я столкнулся с подобной проблемой. Через «Пикабу» нашел чат в Telegram, где многие люди также пытаются обжаловать свой штраф. Там очень удобно представлены все шаблоны заявлений в суд. Они создали бота, к которому можно подключиться, он задает вопросы, например — по какой статье оштрафовали, а потом выдает шаблон жалобы.