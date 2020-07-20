С начала пандемии в Москве были введены ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируа, а со 2 апреля в столице начали действовать штрафы за нарушение режима повышенной готовности на территории города.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Для контроля пациентов с коронавирусом в городе запустили «Социальный мониторинг», однако уже в начале мая в СМИ появилась информация о том, что пользователи жалуются на сбои в приложении: так, кому-то не удавалось пройти регистрацию после установки приложения; кто-то не мог отправить через приложение свое фото, которое требовалось в качестве подтверждения того, что человек в конкретный момент находится в месте самоизоляции; кому-то поступали уведомления о необходимости сделать фото глубокой ночью и так далее. Некоторые пользователи сообщили, что из-за некорректной работы приложения им пришел штраф за нарушение самоизоляции.

ИА REGNUM публикует очередную историю пострадавшего. Герой материала по имени Борис получил два штрафа за неустановку приложения «Социальный мониторинг».

— Почему вам выписали штраф?

Началось всё с того, что 20 апреля я заболел, вызвал врача. По истечении 4-х дней по телефону мне сообщили, что есть заболевание. Предварительно, еще 20 апреля, я подписал постановление об изоляции. Так или иначе, выходить на работу я не планировал, режим не нарушал. Через несколько дней прибыл лаборант из медицинского учреждения, я подписал еще согласие на режим самоизоляции. Согласно этому документу, я обязывался установить и использовать приложение «Социальный мониторинг». Заранее предполагал, что могут возникнуть какие-то нюансы, из-за которых я могу пострадать, что, по сути, и произошло. Установить приложение так и не получилось, оно не прогружалось, всё постоянно висло. Я звонил на разные линии, но никто не отвечал. На тот момент дозвониться до кого-то было чудом. Когда мне звонили из Оперштаба, я указывал им на проблему с установкой соцмониторинга, но никто ничего так и не сделал. Уже потом, после прохождения самоизоляции я узнал, что у многих была подобная проблема. Решили ее ближе к середине или концу мая.

Факт в том, что на режиме самоизоляции я находился вплоть до 4 мая, так сказал мне участковый врач. Попросил меня прийти в больницу, забрать больничный. После этого я мог приступить к работе. Я приехал в эту больницу, прождал четыре часа в бешеной очереди. Как оказалось, мой больничный действительно поступил к ним, но был утерян. После 4-часового ожидания меня попросили прийти на следующий день. Я пришел, попал в ту же ситуацию, но только с итоговым решением о том, что мой больничный находится в другом помещении, и его автоматом от 4 мая продлили до 10. То есть еще на 6 дней. Логике вообще не поддавались действия нашего Министерства здравоохранения. Не понимаю, на каком основании мне его продлили еще на неделю, если последние тесты у меня были отрицательными.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

— Заранее кто-то предупреждал о продлении?

Нет, заранее никто о продлении не предупредил. Мой участковый врач еще 29 или 30 апреля сказала, что 4 мая я могу прийти за больничным, а 5 уже выйти на работу. Я на радостях и приехал 4. 10 мая я приехал в больницу, отстоял в очереди часа два в такой же толпе. Закрыть больничный на этот раз получилось.

— Когда вам пришел штраф?

О первом штрафе за нарушение самоизоляции я узнал на госуслугах. 15 мая пришло уведомление о том, что выписан штраф 10 мая. Но самого постановления по почте или каким-то другим образом я не получил. 24 мая пришло второе сообщение на госуслугах о Постановлении от 14 мая. То есть второй раз меня оштрафовали за нарушение самоизоляции. Ожидал, что постановления все же придут по почте, но этого так и не случилось. Написал письмо в Главконтроль с просьбой предоставить мне копии постановлений, решил поторопиться, чтобы успеть обжаловать. Ответ пришел, но конкретики не было. Лишь сказано, что я нарушил режим самоизоляции, но указаний о том, сколько раз меня оштрафовали, не было. Было лишь сказано, что копии постановлений отправлены Почтой России. Я обращался и туда, но ничего для меня не приходило.

Последний раз я приходил на почту 25 июня, мне сказали, что для меня ничего нет. А на следующий день, 26 июня, мне поступило письмо от Правительства Москвы и сразу же уведомление с почты. Заказное письмо я получил, но там было только одно постановление, а не два, как меня оштрафовали. То есть, по сути, они сами создают условия, из-за которых я не могу обжаловать их решения. Первый штраф выписали за то, что я не установил приложение «Социальный мониторинг».

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Здание правительства Москвы

— Как сейчас обстоят дела с вашей проблемой?

Я до сих пор ничего не знаю по второму постановлению. Написал уже второе обращение в Правительство Москвы, решения так и нет. По первому постановлению я написал жалобу в суд об обжаловании. Мне пришло уведомление, что суд ее получил, сведения зарегистрировал, но день слушания еще не назначил.

Хотелось бы придать этой проблеме огласку, потому что многие люди сейчас пишут жалобы в прокуратуру, суд, Мосгорсуд из-за подобных ситуаций, тем самым блокируют систему госуправления, и это создает препятствия нормальному функционированию госструктур. Вместо того, чтобы заниматься другими, более важными делами, эти чиновники и судьи вынуждены волей-неволей заниматься нашими обращениями, а причина всего этого — неправильная работа одного из департаментов, который не организовал должным образом работу, хотя заблаговременно знал, что будет такая ситуация. Они должны были предусмотреть и учесть все риски.