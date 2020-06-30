Ситуация с коронавирусом в России начинает понемногу стабилизироваться. Так, по данным оперативного штаба, несколько дней подряд в стране зарегистрировано менее 7 тыс. зараженных в сутки. Многие регионы уже перешли на первый и второй этапы снятия ограничений. В Москве с 9 июня отменен режим самоизоляции и электронные пропуска, постепенно возвращается к работе бизнес. Однако территория нашей страны огромна, в некоторых регионах и отдельных городах еще наблюдаются вспышки новых случаев заражения коронавирусом, вследствие чего главы субъектов пока не могут перейти на следующий этап отмены ограничительных мер.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Аналитический центр Туту.ру собрал информацию об ограничениях, действующих в городах России. За обновлениями можно следить на специальном сайте «Радар надежды». Так, по всей стране действует обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Россию из-за границы. Поскольку сейчас авиасообщение с другими государствами (для возврата граждан на родину) действует преимущественно в столице, прибывающие из-за рубежа и зарегистрированные не в Москве проходят карантин в обсерваторе. Москвичи могут пройти карантин дома.

Ситуация в российских регионах

Режим самоизоляции на 1 июля пока сохранен во многих субъектах. Например, в Вологодской области (до 1 июля включительно, возможно продление), в Республике Алтай, в Архангельской области (до 7 июля), в Белгородской области, в Дагестане, в Иркутской области (до 12 июля), в Калмыкии (до 12 июля), в Камчатском крае (до 15 июля), в Краснодарском крае (до 6 июля), в Красноярском крае (до 12 июля), в Курской области (до 5 июля), в Республике Марий Эл (до 17 июля), в Ненецком автономной округе (до 3 июля), в Нижегородской области (до особого распоряжения), в Орловской области (до 16 июля), в Пензенской области (до 12 июля), в Пермском крае (до 14 июля), в Приморском крае (до 14 июля), в Ростовской области (до особого распоряжения), в Якутии (до 10 июля), в Тамбовской области (до 2 июля), в Томской области (до 10 июля), в Ханты-Мансийском автономном округе (до 5 июля), в Ямало-Ненецком автономном округе (до 10 июля), в Ярославской области (рекомендательный характер), в Республике Адыгея (до особого распоряжения). В вышеперечисленных регионах самоизоляция действует для всех граждан.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски

Некоторые субъекты сохранили обязательный режим самоизоляции только для пожилых людей (старше 65 лет) и лиц с хроническими заболеваниями (группа риска), для всех остальных он носит рекомендательный характер. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Алтайском крае, в Амурской области, в Астраханской области (до распоряжения), в Башкирии (продлен до 15 июля), в Брянской области (до 12 июля включительно), во Владимирской области (до 12 июля), в Волгоградской области (до 14 июля), в Воронежской области (до 5 июля), в Забайкальском крае, в Ивановской области, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии (до 1 июля включительно), в Калининградской области, в Калужской области (до 14 июля), в Кемеровской области (до 5 июля), в Кировской области (до особого поручения), в Республике Коми (до 14 июля), в Курганской области (до особого распоряжения), в Липецкой области, в Магаданской области (до 6 июля), в Мордовии, в Мурманской области (до 12 июля), в Рязанской области (до 10 июля), в Новосибирской области (до 1 августа), в Саратовской области (до 15 июля), в Свердловской области (до 6 июля), в Северной Осетии (до 10 июля), в Ставропольском крае (до 1 июля включительно), в Татарии (до 12 июля), в Туве (до особого распоряжения), в Тюменской области (до 5 июля), в Ульяновской области (до особого поручения), в Подмосковье (до 12 июля), в Хабаровском крае (до 12 июля), в Республике Хакасия (до особого распоряжения), в Челябинской области (до 12 июля), в Чувашии (до 12 июля), в Чукотском автономном округе (до 6 июля), в Карачаево-Черкесии (до распоряжения). В Бурятии режим самоизоляции для лиц старше 65 и тех, кто находится в группе риска, продлен до 31 июля, однако они могут выйти на работу по согласованию с работодателем. В Карелии и в Смоленской области обязательна самоизоляция для лиц старше 60 лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

В Костромской области режим самоизоляции сохранился только в городе Буе (из-за сложной эпидемиологической ситуации). В Тверской, Новгородской и Самарской областях режим самоизоляции снят. В Псковской области 1 июля отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых людей и беременных женщин. В Омской области ее отменили 15 июня. В Тульской области режим самоизоляции полностью снят 30 июня. В Удмуртии самоизоляция для людей старше 65 лет закончилась 12 июня. Однако стоит отметить, что практически во всех субъектах обязательно ношение масок в общественных местах, в некоторых регионах — еще и перчаток.

Часть субъектов сохранили обязательный двухнедельный карантин для въезжающих из других областей. Например, режим действует в Республике Алтай. В Амурской области обязательная 14-дневная изоляция сохранена для вахтовых рабочих. В Воронежской области приезжающие из Москвы или Петербурга обязаны проинформировать о своем прибытии и пройти карантин. Те же правила присутствуют и в Дагестане. В Забайкальском крае обязательна обсервация на 14 дней для прибывающих из столицы, за самоизоляцией приезжающих из других регионов установлен контроль. В Калининградской области также действует обязательный карантин, однако его можно не проходить при условии подтвержденной брони в отеле не менее чем на две ночи или наличия собственной недвижимости/постоянной регистрации для арендаторов жилья в области. Для въезда в Камчатский край необходимо оформить цифровой пропуск и в дальнейшем пройти карантин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Измерение тепмературы перед входом на стадион

Обязательная самоизоляция для прибывающих из других регионов также присутствует в Кемеровской области, Республике Коми, Магаданской области, Ненецком автономном округе, Оренбургской области, Якутии, Северной Осетии, Томской области, Туве и других. В Ханты-Мансийском автономном округе самоизоляция сохранена для прибывающих из Башкирии, Дагестана и Якутии. Режим обсервации для въезжающих в Сахалинскую область планируют сохранить до создания вакцины.

Губернатор Липецкой области отменил самоизоляцию для въезжающих 22 июня. Прибывающим в Курганскую область необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, однако обязательный карантин для въезда в регион отменен. 30 июня был также отменен карантин для прибывающих из других субъектов в Чечню.

Дарья Антонова ИА REGNUM Летняя веранда кафе

Несмотря на то, что режим самоизоляции в некоторых регионах еще действует, местная власть начала поэтапно снимать ограничительные меры. Например, на Сахалине и Курилах разрешили проводить массовые мероприятия. В Ростовской области возобновлена работа летних веранд кафе, баз отдыха и курортных отелей. В Приморском крае разрешена работа музеев (экскурсии до 5 человек) и библиотек. Начало летней оздоровительной кампании в Карелии перенесли на 13 июля. В Белгородском регионе собираются открыть физкультурно-оздоровительные центры, аквапарки, ледовые арены, бассейны и фитнес-центры. Со 2 июля свою работу там начнут пришкольные и загородные лагеря (в виде закрытых смен). В Башкирии с 29 июня открылись спортивные учреждения, где разрешено проводить занятия. В Республике Алтай запуск работы туристических объектов пока отложили до 2 июля.

С 1 июля также начинается запуск туристического сезона в Крыму. Открытие полуострова для межрегионального туризма одобрено на федеральном уровне.