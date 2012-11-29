Сахалинская область, 29 ноября, 2012, 12:14 — ИА Регнум. На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших санитарок ОГУ "Кировский дом-интернат для умственно отсталых детей" в связи со смертью воспитанницы интерната. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ (СК РФ).

Следственные органы СК РФ по Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении двух бывших санитарок областного госучреждения "Кировский дом-интернат для умственно отсталых детей" по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, подозреваемые, являясь палатными санитарками вышеуказанного учреждения, потребовали от 13-летней воспитанницы дома-интерната, страдающей олигофренией, умыться перед сном вместе с другими детьми. Девочка стала кричать, тогда злоумышленницы, решив ее успокоить, заставили выпить не установленный в ходе проверки алкогольный напиток, после употребления которого ребенок умер.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.