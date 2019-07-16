Один из самых близкорасположенных к столице городов Подмосковья Реутов за последние годы сильно прибавил в численности населения и застройке. По предварительным оценкам Мособлстата на 1 января 2019 года на постоянной основе там проживает 106 990 человек всего на 8,89 кв. км территории. Плотность населения на один кв. км в подмосковном городе составляет около 12 тысяч человек. Это выше, чем в Нью-Йорке и Сингапуре, намного выше, чем в столице России. В китайском Шанхае, который в данном контексте стал нарицательным, всего-то 3,8 тыс. чел./кв. км. Хуже, чем в Реутове, ситуация разве что в Люберцах, где уровень приближается к 16 тысячам (почти Мумбаи). Вместе с тем активная застройка Подмосковья только продолжается. Чем может обернуться такая тенденция для жителей города в будущем и как живёт город-спутник Москвы, решил узнать корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Новостройки Реутова

Из столицы до подмосковного города можно добраться несколькими видами транспорта: на электричке, на маршрутке № 926К со станции «Выхино» и на метро (конечная станция «Новокосино» Калининской ветки). Маршрутка приезжает в северную часть Реутова, а метро располагается в южной — город поделен железной дорогой Горьковского направления МЖД, проехать из одной части в другую можно только через МКАД. Жителям Реутова их город нравится, даже несмотря на обилие новостроек — ведь «Москва — вот она, рядом».

«От железнодорожной станции «Реутово» до «Никольского» раньше из окна электрички можно было наблюдать поля и лес. Сейчас поля почти полностью застроили многоэтажками. Причём застройка очень плотная, это даже из окна поезда видно», — делится наблюдениями один из пользователей сайта «Отзовик».

В правдивости его слов гость города может убедиться моментально. Однако северная часть, «старый» Реутов, выглядит просторнее — там многоэтажки ещё соседствуют с малоэтажными жилыми домами, встречаются здания в три, четыре этажа, а на Советской улице и улице Гагарина располагаются преимущественно пятиэтажки, но и высокие новостройки также встречаются.

По-иному ситуация обстоит в южной части города, «новом» Реутове, — там территория застроена в основном жилыми многоэтажными домами, из малоэтажных зданий — магазины, школы и детские сады. С виду — типичный спальный район с высотками от девяти этажей и выше. Там же находится метро, торговые центры, горпарк и небольшая аллея, где стоят продуктовые палатки.

Небольшой по своей территории город поделен на микрорайоны. В одном из них, 10-м, жители записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить «бесчеловечную застройку». Видео опубликовано на публичной странице «Реутово» в социальной сети «ВКонтакте».

"Уважаемый Владимир Владимирович, мы сейчас стоим во дворе домов в 10-м микрорайоне города Реутов, в котором вы видите на заднем плане абсолютно бесчеловечную застройку. Дети вынуждены гулять в ужаснейших условиях, здесь только грязь, бетон и резина. Нет ни одного дерева и ни одного большого куста, ни одной даже птицы. Посмотрите, нет ничего. Вы видите недостроенные уже четыре года детский садик, школу и паркинг и в соседнем дворе — недостроенную больницу. Дефицит детских садов в 10 микрорайоне города Реутов — 60%», — сообщается в видео.

В тексте к видео также присутствует информация о постройке гостиницы и спортивного комплекса на месте дворов с зелёной зоной: «Мы, жители Реутова, обращаемся к президенту: остановите этот беспредел! Людям достаточно магазинов, людям не хватает воздуха!»

Студентка Лиза, живущая недалеко от реутовского городского парка, считает, что с инфраструктурой в городе проблем нет. Она рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что в больших многоэтажках жить вполне комфортно, рядом есть всё самое необходимое — продуктовые магазины, аптеки, спортклубы. Однако призналась, что ей не хватает зелёных зон:

«Парк за последние десять лет уменьшился в три-четыре раза, хотя и стал более опрятным и модным. Почти нет мест, где можно уединиться. То же касается зоны у пруда. Всё красиво, ухоженно, но для такого большого города зелени мало. Везде люди», — рассказала девушка.

Еще одна проблема города, по её мнению, — это газовые выхлопы с Кучинской свалки, которые при ветреной погоде ощущаются в воздухе. «Невозможно открыть окно», — уверяет девушка.

Константин, ожидавший транспорт на остановке в северной части города, рассказал корреспонденту ИА REGNUM о городских зонах отдыха. Например, местность за Домом культуры местные жители считают парком, хотя «никакого парка, просто детские площадки сделали». В этой же части города находится парк «Фабричный пруд», но и он небольшой по территории (по крайней мере, для такого густонаселенного города).

Зелёных зон, где можно погулять и подышать, в Реутове действительно не так много, однако в северной части города спасает растительность, которая на улицах рассажена вдоль проезжей части. Немало и детских площадок, на одной из которых отдыхала вместе с внуком Елена:

«Я лично очень люблю [город]. Москва — вот она, рядом. А здесь зелень, хоть ребёнка можно выпустить. А что Москва?» — считает женщина. На вопрос об устройстве внука в детский сад Елена отвечает, что всё решаемо: «Очереди были, но очередь пришла. Записывались, как всегда».

Екатерина Калаева ИА REGNUM Дворы заставлены автомобилями

Одна из самых больших видимых проблем города — нехватка парковочных мест. Дворы и обочины дорог в Реутове сплошь заставлены автотранспортом. Варвара, которая часто приезжает сюда к друзьям, поделилась с корреспондентом своим опытом:

«Парковаться негде. Во дворы заезжать вообще не вариант. Паркуюсь вдоль улицы какой-нибудь, причём катаюсь по кругу, жду, когда какая-нибудь машина будет выезжать, и только потом сразу же на её место встаю. Только так, причём в любое время дня: что утром, что днём, что вечером. Вечером вообще невозможно припарковаться», — рассказала девушка.

Она также сообщила, что съезд со МКАДа «всегда стоит», потому что «там очень короткий светофор, а машин много». Зато пробок в самом городе практически не бывает.

Местная жительница, стоявшая на остановке, пожаловалась, что льготный проезд в маршрутках Реутова не действует: «Есть карта подмосковного пенсионера. Но не оплачивается маршрутка, это другое дело». В целом, по её наблюдениям, общественный транспорт ходит достаточно часто.

В Реутове, рассказали жители, нет роддома. Важной транспортной проблемой является транспортное сообщение между двумя частями города, для которого, как уже упоминалось, требуется выезд на МКАД. Однако без этой связи не обойтись — на южной стороне, к примеру, нет травмпункта и отдела полиции.

Несмотря на все проблемы, жизнь в Реутове выглядит вполне благополучно, и явных признаков маргинализации, превращения в гетто, здесь нет. Однако очевидно, что активная и плотная застройка изменила город. Уже сейчас здесь не хватает мест для автомобилей, дефицит свежего воздуха и пространства. Жителям сложно реализовать досуговые потребности, а для решения многих вопросов они едут в Москву. Не стоит сомневаться, что в будущем эти проблемы станут ещё острее.