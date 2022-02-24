Джон Доу
Автор
Регулярный читатель западных СМИ, предпочитает искать взвешенные позиции по горячим темами.
Последние публикации
Взгляд из-за океана: как на украинский конфликт смотрят в Эквадоре
«Мы не можем не прокомментировать международное противостояние западного мира и России вокруг Украины, опасно обострившееся в последние дни. И хотя этот конфликт далек от нас и мы совсем не можем на него повлиять, происходящие события так или иначе влияют на нас. Конфликт приводит к изменениям цен...
24 февраля 2022
Как США превращают Восточную Сирию в свою колонию
США активизировали процесс отделения Восточной Сирии от остальной территории страны. В провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор создаются альтернативные органы местной власти, де-факто подчиняющиеся командованию американского оккупационного контингента, нелегально находящегося на сирийской территории...
16 февраля 2022
В Тунисе замечены предвестники новой «арабской весны»
Тунис стал первой страной, где на волне «Арабской весны» произошёл государственный переворот. Фактически именно с «Жасминовой революции» 2010−2011 годов началась волна протестов во всём арабском мире, последствия которых ощущаются рядом стран до сих пор. На протяжении 23 лет страной руководил...
15 февраля 2022
Сын Каддафи предложил план спасения Ливии
Президентские выборы в Ливии, которые, по мнению ООН и ряда мировых держав, должны положить конец кризису в стране, были вновь перенесены на неопределённый срок. Накануне выборов, 29 декабря 2021 года, на улицы Триполи вышли сотни вооружённых людей. На улицах города начали появляться баррикады...
31 января 2022
«Теневая империя»: ОАЭ берут под контроль территорию Южного Йемена
В середине декабря 2021 года ряд арабоязычных СМИ опубликовал неожиданную новость. Согласно появившимся в Сети данным, вооружённые силы Объединённых Арабских Эмиратов начали строительство военного аэродрома на острове Абд-аль-Кури, расположенном в стратегически важном Баб-эль-Мандебском проливе...
31 января 2022
ИГ*: неудачная попытка вернуться
В ночь со среды на четверг, 20 января, группа боевиков так называемого Исламского Государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковала здание тюрьмы «Гвейран» на севере сирийского города Хасака. По данным «Сирийских демократических сил» — проамериканского курдского ополчения, в...
28 января 2022
Сирийским беженцам грозит смерть от холода
Зима 2021−2022 годов стала одной из самых холодных на Ближнем Востоке за как минимум последние 30−40 лет. Исторические температурные показатели были зафиксированы в Саудовской Аравии, Египте и Иордании. Вместе с морозами в регион пришли рекордные осадки. На севере Ирака и в Палестине аномальные...
26 января 2022
Финансовая каббала для Ливана
В ноябре 2021 года в арабском мире разразился очередной дипломатический скандал. Министр информации Ливана Джордж Кардахи в одном из своих интервью позволил себе раскритиковать власти Саудовской Аравии и ОАЭ. Кардахи заявил, что арабские монархии несут ответственность за жертвы среди мирного...
25 января 2022
Юг Сирии не хочет мира
Сирийские правительственные войска освободили территорию провинции Дераа в результате серии наступательных операций летом 2018 года. Для сирийской армии территория провинции являлась стратегически важной целью, поскольку с самого начала гражданской войны Дераа стал одним из оплотов террористов в...
24 января 2022
В чём проблемы политики Ирана на Ближнем Востоке?
С начала интервенции США на Ближний Восток в начале 2000-х годов отряды мусульман-шиитов стали одной из главных антиамериканских сил во всём регионе. В то время как отряды ливанской «Хезболлы» успешно противостояли Израилю (а в 2006 году смогли выдержать прямую израильскую интервенцию в Ливан)...
20 января 2022
Атака на Абу-Даби: вопросы и факты
Операция «Шторм Йемена» стала очередной успешной демонстрацией военной мощи йеменского военизированного движения хуситов. После того, как в феврале 2015 года Саудовская Аравия и её союзники начали полномасштабную военную операцию в Йемене, хуситы регулярно наносят ответные удары по территории...
19 января 2022
США в Ираке: уйти нельзя остаться
В конце декабря 2021 года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими официально заявил о том, что миссия армии США в стране завершена. Официально было заявлено о том, что американские военные покинули военные базы «Харир», «Айн-аль-Асад» и «Аль-Каим», а также ряд других объектов по всей территории...
18 января 2022
Хуситы теряют центральный Йемен
Тысячи человек с обеих сторон погибли в боях за йеменскую провинцию Шабва. Начавшаяся в конце декабря военная операция армии Йемена и её союзников из ОАЭ и Саудовской Аравии успешно развивается на протяжении последних двух недель. За это время йеменские повстанцы-хуситы оставили ряд районов по всей...
13 января 2022
Насмешка Ортеги: инаугурация в годовщину убийства борца с диктатурой
«Пока есть пишущая машинка, лист бумаги и микрофон, мы будем продолжать работать, даже если придется делать это из тюремной камеры», — такую позицию завещал Педро Хоакин Чаморро своим последователям и борцам за свободу Никарагуа. Даниэль Ортега был одним из лидеров революции 1979 года, свергнувшей...
11 января 2022
Кадровые перестановки в Совете министров Перу затянулись
Карлос Галлардо стал двенадцатым уходящим министром Перу. 28 декабря президент Педро Кастильо привел к присяге его преемника Росендо Серна Романа. И хотя глава государства заверил, что планирует закончить перестановки в Совете министров к Рождеству, он всё еще думает, кого следует заменить...
29 декабря 2021
Сахара раздора: армии Алжира и Марокко
Вооружённые силы Марокко и Алжира традиционно считаются сильнейшими в Магрибе и в целом — одними из сильнейших во всей Африке. На протяжении последних нескольких десятков лет обе страны активно закупают современную военную технику, высокотехнологичные вооружения и постоянно наращивают свой...
27 декабря 2021
Каким будет новое правительство Ирака
30 ноября Избирательная комиссия Ирака объявила финальные результаты выборов в Национальное собрание страны, которые прошли 10 октября. Несмотря на многочисленные апелляции, комиссия подтвердила, что на выборах победил политический блок во главе с духовным лидером мусульман-шиитов Муктадой...
22 декабря 2021
Рабочая партия Курдистана: на грани краха
В середине декабря 2021 года Демократическая партия Курдистана — главная политическая сила в курдской автономии северного Ирака — приняла решение о закрытии единственного КПП на границе с Сирией, в районе города Файш Кабур. Закрытие границы привело к прекращению сообщения между курдскими...
21 декабря 2021
Судан меняет военную хунту на диктатуру
В воскресенье, 19 декабря, по всей территории Судана прошли многочисленные демонстрации. Десятки (а по некоторым данным — сотни) тысяч человек отмечали годовщину революции 2019 года, в ходе которой был свергнут президент Омар аль-Башир, находившийся у власти с 1993 года. Однако демонстранты вышли...
21 декабря 2021
Сахара раздора: политический кризис в Алжире и Марокко
Глобальный экономический кризис и падение мировых цен на нефть и энергоносители серьёзно ударили по региону Ближнего Востока и Северной Африки, поскольку экспорт нефти традиционно является главной статьёй дохода для большей части стран региона. Вторым вызовом для экономики региона стала пандемия...
20 декабря 2021