Президентские выборы в Ливии, которые, по мнению ООН и ряда мировых держав, должны положить конец кризису в стране, были вновь перенесены на неопределённый срок. Накануне выборов, 29 декабря 2021 года, на улицы Триполи вышли сотни вооружённых людей. На улицах города начали появляться баррикады, блокпосты. Некоторые трассы были перекрыты танками и бронетехникой.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Против проведения выборов выступили боевики ряда вооружённых группировок, получающих поддержку со стороны Турции и (опосредованно) США. В частности, против проведения выборов выступил так называемый «Военный совет Мисураты», который контролирует третий по численности населения город страны. В Триполи вошли подразделения так называемой «Бригады Тарик-бин-Зияд».

Эти вооружённые формирования известны своими тесными связями с движением «Рассвет Ливии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — ливийским филиалом террористической группировки «Братья мусульмане» (деятельность организации запрещена на территории РФ). Именно эти группировки выступили главной ударной силой в свержении режима Муаммара Каддафи в 2011 году. Однако, получив в свои руки власть, они решили от неё не отказываться.

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Очевидно, что проведение выборов в условиях, когда жители первого и третьего по численности населения городов страны не могут принять в них участие, опасаясь за свои жизни, невозможно. Поэтому ливийские власти предпочли пойти на поводу у радикалов и решили перенести дату выборов на неопределённый срок. Однако новая дата до сих пор не названа. Тем более что международно-признанное правительство Ливии в Триполи ситуация более чем устраивает, поскольку оно всё ещё остаётся у власти и имеет возможность заниматься контрабандой ливийской нефти.

Поэтому президентские выборы в стране могут и вовсе не состояться в ближайшие несколько лет. А отсутствие единой власти в Ливии может спровоцировать очередной кризис и очередной виток гражданской войны.

Своё решение ситуации предложил ведущий кандидат на президентских выборах — Сейф аль-Ислам Каддафи. В Сети было опубликовано официальное заявление Каддафи, который призвал отложить президентские выборы в стране и провести вместо них парламентские.

Предложение Каддафи действительно может решить ситуацию. Поскольку против проведения президентских выборов выступают группировки радикалов, единственной силой, которая сможет их обуздать, должно стать единое правительство страны. Радикалы должны быть разоружены или принуждены силой не препятствовать проведению выборов.

Предположить итог парламентских выборов довольно сложно. Если учитывать, что, по результатам ряда независимых соцопросов, лидирующих кандидатом на выборах, является Каддафи (сын ливийского лидера получил поддержку 60−80% респондентов), то, скорее всего, его сторонники могут взять большинство в новом парламенте. Такой вариант развития событий тоже вряд ли устраивает радикалов. Но здесь есть ряд нюансов.

Выступая против избрания нового президента страны, радикалы используют пропагандистский тезис о том, что приход к власти «Каддафи-младшего» грозит возвращением «диктатуры». Эти заявления поддерживают власти Турции, США и ряда других стран. Однако никакого предлога для срыва выборов парламента у исламистов нет (по крайней мере — пока). Поэтому предложение Каддафи звучит более чем разумно.

Цитата из видео «ترشح سيف الاسلام القذافي.. عبء جديد على مفوضية الانتخابات» пользователя AL24news — قناة الجزائر الدولية. youtube.com Сейф-аль-Ислам Каддафи

Однако скорее всего оно будет проигнорировано правительством в Триполи и его Западными партнёрами. А значит — США и Турция не будут использовать своё влияние на вооружённые группы из Триполи и Мисураты, чтобы те не вмешивались в избирательный процесс. И, следовательно, — наступление в Ливии долгожданного мира будет вновь отложено на неопределённый срок.

Ряд арабских СМИ отмечают, что каждый месяц промедления усугубляет кризис в стране, а значит — полномасштабные боевые действия могут возобновиться уже весной 2022 года. Гипотетически, ситуация может измениться в том случае, если оппозиционные правительству Ливии формирования (Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара) смогут выбить радикалов из Мисураты, а, может, даже и Триполи. Однако объединение страны «силой» также маловероятно, поскольку партнёры правительства в Триполи не дадут войскам Хафтара овладеть городом и в очередной раз попытаются «успокоить» ситуацию с помощью очередного недолговечного перемирия. Таким образом, блокируя мирные и «силовые» варианты решения ливийского кризиса, «Запад» успешно справляется со своей главной задачей в Ливии: поддержанием постоянной нестабильности.