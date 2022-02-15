Тунис стал первой страной, где на волне «Арабской весны» произошёл государственный переворот. Фактически именно с «Жасминовой революции» 2010−2011 годов началась волна протестов во всём арабском мире, последствия которых ощущаются рядом стран до сих пор. На протяжении 23 лет страной руководил президент Зейн Эль-Абидин бен Али. За годы правления бен Али ряд его родственников заняли ключевые посты в правительстве, силовых структурах и руководстве государственными компаниями.

M.Rais Жасминовая революция в Тунисе

Народное недовольство политикой Бен Али привело к масштабным антиправительственным выступлениям, в результате которых президент был вынужден оставить свой пост и мигрировал в Швейцарию. В октябре 2011 года в стране прошли выборы в Учредительное собрание, победу на которых одержала партия «Ан-Нахда». Как и многие другие политические силы, пришедшие к власти на волне «Арабской весны», «Ан-Нахда» тесно связана с международным движением «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Приход к власти «Ан-Нахды» привёл к резкой смене курса внешней политики Туниса. Правительство страны установило прочные отношения с Турцией, а также другими силами «Арабской весны» в Египте, Ливии и ряде других мусульманских стран. Изменения произошли и во внутренней политике страны. Чтобы не допустить сосредоточения власти в руках одного человека, в конституцию Туниса был внесён ряд поправок, ограничивающих полномочия президента страны. Победивший на президентских выборах 2014 года Беджи-Каид Эс-Себси действительно был вынужден считаться с мнением парламента страны, большинство в котором долгое время удерживала «Ан-Нахда». Однако с его смертью ситуация в стране изменилась.

VOA Демонстрация протеста. Тунис

В июле 2019 года в стране прошли внеочередные президентские выборы, на которых неожиданно одержал победу независимый кандидат Кайс Сайед. По мнению ряда экспертов, Сайед был избран благодаря общей народной усталости от правительства «Ан-Нахды», которое не воплотило в жизнь реформ и изменений, с требованием которых народ выступил в ходе «Жасминовой революции».

С приходом к власти Сайед начал проводить политику на укрепление собственной власти. В первые годы своего правления он установил тесные отношения с командованием армии и полиции страны, а также постепенно изменил курс внешней политики страны, установив дружественные отношения с соседним Алжиром.

К лету 2021 года в руках президента оказалось достаточно власти для того, чтобы начать «наступление на парламент». Сайед также заручился поддержкой широких народных масс, вышедших на многочисленные митинги с требованием отставки правительства партии «Ан-Нахда». 25 июля Сайед отстранил от власти премьер-министра страны, ряд членов правительства, а также приостановил работу парламента. Попытавшиеся пройти в зал заседаний депутаты были остановлены военными.

Первоначально планировалось, что работа парламента будет приостановлена на один месяц. Однако к началу 2022 года законодательная и исполнительная власть в стране были полностью сосредоточены в руках Кайса Сайеда. В январе-феврале были арестованы десятки бывших членов правительства страны, которым так и не было предъявлено конкретное обвинение.

В феврале Сайед предпринял новый шаг, направленный на монополизацию власти. В воскресенье 6 февраля президент издал указ об упразднении Верховного судебного совета. Здание суда, как ранее здание парламента Туниса, было взято под охрану полицейским спецназом. 13 февраля Сайед подписал указ о реорганизации судебной системы. Количество членов Верховного судебного совета было сокращено с 48 до 21 человека, 9 из которых назначает лично президент. Также президент получил право отстранять судей по своему усмотрению.

Houcemmzoughi Кайс Сайед

Политические аресты, узурпация власти президентом и ряд других действий Сайеда были восприняты позитивно большинством населения страны. Фактически «Арабская весна», которая началась в Тунисе с требованием упразднения авторитарного режима, привела к созданию другого аналогичного, а точнее — более жёсткого режима. Попытки ряда оппозиционных партий организовать акции протеста были подавлены силами полиции и армии, лояльных президенту страны.

Однако арабские СМИ прогнозируют, что в ближайшее время действия президента приведут к росту народного недовольства. В стране назревает финансовый кризис, из-за которого власти зачастую не могут вовремя выплачивать зарплаты государственным служащим. Повышение налогов и падение доходов населения, связанные с эпидемиологической ситуации в стране, провоцируют финансовый кризис, для решения которого у правительства нет рычагов.

Поэтому конец «Арабской весны», может послужить первым шагом к её новой волне, которая, как и 11 лет назад, начнётся в Тунисе.