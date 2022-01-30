Карлос Галлардо стал двенадцатым уходящим министром Перу. 28 декабря президент Педро Кастильо привел к присяге его преемника Росендо Серна Романа. И хотя глава государства заверил, что планирует закончить перестановки в Совете министров к Рождеству, он всё еще думает, кого следует заменить. Неопределенности добавляет непонимание между Кастильо и главой Совета министров Миртой Васкес.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

За пять месяцев президентства Кастильо свои посты покинуло 12 министров. Некоторые из них подавали в отставку спустя месяц после вступления в должность. Другие не хотели уходить сами и были отстранены из-за внезапно всплывших скандалов с их участием.

Кастильо начал правительственные перестановки сразу же после вступления в должность 28 июля 2021 года. К 30 июля кабинет был набран. Гвидо Беллидо был выбран председателем нового Совета министров и продержался на своем посту до 6 октября. После того как Кастильо попросил Беллидо покинуть пост, новым председателем стала Мирта Васкес.

Presidencia de la República del Perú Мирта Васкес

Стабильность сохраняется в министерстве экономики и финансов: Педро Франке Вальве не дал ни единого повода усомниться в его приверженности политики Кастильо. Анибаль Торрес Васкес всё еще занимает пост министра юстиции, а Эрмано Севаллос Флорес — министра здравоохранения. Также перестановки пока не коснулись министерства внешней торговли и туризма, министерства транспорта и коммуникаций, министерства строительства и санитарии, министерства по делам женщин и уязвимых групп населения, министерства окружающей среды и министерства развития и социальной интеграции.

Министр иностранных дел Эктор Бежар Ривера продержался на своем посту меньше месяца и подал в отставку 17 августа после скандальной критики в адрес США. 20 августа его сменил Оскар Мауртуа де Романья.

Brindada Оскар Мауртуа де Романья

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15 ноября подал в отставку министр обороны Вальтер Айяла Гонсалес. Его обвинили в использовании служебных полномочий для повышения в должности «рекомендованных» офицеров армии. Хуан Карраско Мильонес, назначенный изначально министром внутренних дел, оставил прежний пост и заменил Гонсалеса.

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После перехода Мильонеса новым министром внутренних дел стал Луис Баррансуэла. Ему удалось удержаться в кресле почти месяц — с 6 октября по 2 ноября. Поводом для его отстранения послужила крупная вечеринка, устроенная Баррансуэлой у себя дома в разгар пандемии. Третьим за три месяца министром внутренних дел был назначен бывший верховный прокурор Авелино Гильен.

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Всё сложно и в министерстве образования. Хуан Кадильо Леон, который узнал о своей отставке через сообщение от президента в whatsapp, пробыл на посту до 6 октября. Его преемник Карлос Галлардо подал в отставку 21 декабря после скандала. Кастильо затянул с назначением нового министра, назначив Росендо Серну лишь 28 декабря.

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6 октября стало днем окончания полномочий еще для пяти министров: свои посты покинули министр труда Обер Марави Оларте, министр производства Иван Киспе Апаза, министр энергетики Иван Меррино Агирре и министр культура Чиро Гальвес Эррера. В общей сложности реорганизация кабинета коснулась 7 членов из 19.

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Преемнику Киспе Роджеру Инсио Санчесу не удалось остаться в обновленном кабинете: он покинул пост 17 ноября.

Gob.pe Педро Кастильо

Ситуацию с Советом министров Перу нельзя назвать однозначной. Кастильо пытается подобрать «удобных» для себя министров. Несогласные с его политикой пытаются поднять волну критики в адрес президента и по возможности выдвинуть вотум недоверия — об этом свидетельствует слишком частое «свидетельствование» Кастильо перед прокурорами. Скандал с отставкой министра образования Галлардо затронул и явно причастного к экзаменационным махинациям Кастильо. Не остаются без внимания и так называемые «частные встречи с бизнесменами в Бренья», после которых отдельные компании начали получать довольно прибыльные государственные заказы. Обвинения против президента были выдвинуты Хуаном Карраско 19 ноября, через три дня после того как бывший министр внутренних был «понижен» до министра обороны.

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Политолог Паула Тавара прокомментировала кабинетные перестановки и заявила, что «до тех пор, пока правительство не будет четко определять линию приоритетов и не начнет понимать, что значит проведение государственной политики, оно не сможет определиться с правильным составом министров». Тавара считает, что в Совете не должно было места «процветающему кумовству».