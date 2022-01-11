



Cancillería Ecuador Даниэль Ортега

Педро Чаморро, ярый противник диктатуры Анастасио Сомосы, публиковал острую критику коррупционного диктаторского режима и за свои политические позиции не раз попадал под арест. Его убийство 44 года назад спровоцировало массовые восстания по всей стране, привело к бегству диктатора и установлению Правительственной хунты национального освобождения, в состав которой входила вдова Чаморро, Виолета Барриос, а также молодой Даниэль Ортега. В 1980 году хунта объявила Педро Чаморро «мучеником национальных свобод», а в 2012 году правительство Ортеги даже присвоило ему звание Национального героя.

Cancillería Ecuador Даниэль Ортега

Двое детей и двое племянников Чаморро в настоящее время находятся в тюрьме по политическим статьям, третий сын бежал за границу, а помещения газеты La Prensa захвачены режимом. Тем не менее статья 148 конституции Никарагуа устанавливает 10 января датой инаугурации президента и вице-президента. Парадокс заключается в том, что Ортега начнет очередной президентский срок в годовщину гибели национального героя, чьих родственников, коллег и соратников действующий режим преследует и искореняет.

Кристиана Чаморро со 2 июня 2021 года находится под домашним арестом. Она была арестована после того, как заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах от оппозиции. Самый одобряемый кандидат была обвинена в отмывании активов через фонд Барриоса, который поддерживал обучение журналистов в Никарагуа.

Wikipedia.org Кристиана Чаморро.

По тем же обвинениям 28 июня был арестован старший сын Чаморро Хоакин Барриос. Незадолго до ареста он намекнул журналистам о желании участвовать в президентских выборах от своей партии.

Известный журналист Карлос Фернандо Чаморро в июне покинул страну из-за опасности быть схваченным. И действительно: в августе прокуратура обвинила его по тем же статьям, что и брата с сестрой.

Племянники национального героя Хуан Себастьян Чаморро и Хуан Лоренцо Чаморро не сумели избежать заключения. Первый оказался «виновным» в желании баллотироваться в президенты от оппозиции. Второй — за работу в газете покойного дяди. Прокуратура обвинила их в «измене родине» и «отмывании денег» — двух любимых приемах Ортеги для ареста политических оппонентов.

13 августа полиция ворвалась в помещения газеты La Prensa и арестовала не успевших бежать за границу руководителей и журналистов. С тех пор издание распространяет информацию подпольно, а на главной странице сайта издания висит баннер, отсчитывающий дни с начала заключения сотрудников: «150 дней с тех пор, как помещения la Prensa были захвачены, а генеральный директор Хуан Лоренцо Холманн арестован. ДИКТАТУРА НЕ СМОЖЕТ СКРЫТЬ ПРАВДУ».

Wikipedia.org Хуан Себастьян Чаморро.

«Пока есть пишущая машинка, лист бумаги и микрофон, мы будем продолжать работать, даже если придется делать это из тюремной камеры», — такую позицию завещал Педро Хоакин Чаморро своим последователям и борцам за свободу Никарагуа.

Даниэль Ортега был одним из лидеров революции 1979 года, свергнувшей режим Сомосы. Его судьба перекликается с биографией Чаморро: оппозиционная деятельность, аресты, тюремные заключения. В Правительственной хунте национальной реконструкции он работал рука об руку с вдовой Чаморро, пока в 1984 году не был избран президентом.

Пришедший к власти благодаря революции и свержению диктатуры, за 37 лет Ортега сам превратился в диктатора, уничтожающего бывших соратников и их близких. Проведение инаугурации в день памяти национального героя, боровшегося с диктатором Сомосой вместе с Ортегой, — это не дань памяти, а насмешка над ней.