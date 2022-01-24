Сирийские правительственные войска освободили территорию провинции Дераа в результате серии наступательных операций летом 2018 года. Для сирийской армии территория провинции являлась стратегически важной целью, поскольку с самого начала гражданской войны Дераа стал одним из оплотов террористов в стране. С давних пор местное население промышляло контрабандой через границу с Иорданией и Израилем и находилось в натянутых отношениях с властями. Поэтому жители Дераа поддержали антиправительственные протесты 2011 года и позднее выступили против правительства в Дамаске с оружием в руках.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Радикалы сразу захватили часть государственной границы с соседними странами и наладили поставки оружия и военной техники. Также под их контроль перешла практически вся территория провинции, за исключением северной части города Дераа и трассы, соединяющей Дераа и Дамаск. В южной части города Дераа и других городах провинции был введён режим правления радикалов из ряда группировок, позднее объединившихся в так называемый «Южный фронт». На протяжении долгих лет им успешно удавалось отражать все попытки правительственных войск вернуть провинцию под контроль.

После вмешательства в конфликт России и освобождения ряда территорий в окрестностях Дамаска командование сирийской армии в июне 2018 года смогло высвободить достаточно сил для наступления на Дераа. Оборона боевиков не выдержала и начала сыпаться. Поэтому командование радикалов пошло на сделку: сдача территории в обмен на гарантии неприкосновенности и транспорт до Идлиба — оплота боевиков на севере Сирии. Тем, кто не захотел покинуть регион, правительство Сирии выставило условие: сложить оружие и «урегулировать» свой статус.

Министерство обороны Сирии Сирийский танк

Многие воспользовались такой возможностью, чтобы разорвать связи с радикалами и начать новую жизнь. Однако в числе тех, кто решил воспользоваться амнистией, осталось большое количество сторонников радикалов. Они передали правительственным войскам только часть оружия и затаились в ожидании новых приказов от руководства. После того, как большая часть войск была переброшена в другие районы страны, радикалы вновь начали сопротивление, но на этот раз — в партизанском формате.

Фактически в ряде населённых пунктов установилось двоевластие: днём действуют законы Сирии, вечером — законы боевиков. Ситуация достигла пика в конце июля 2021 года, когда многочисленные «спящие» ячейки неожиданно атаковали десятки блокпостов правительственных войск по всей территории провинции, захватив в свои руки оружие и боеприпасы. Фактически на 50% территории провинции Дераа в одночасье перестала действовать официальная власть Дамаска.

В командовании сирийской армии угрозу восприняли более чем серьёзно. В Дераа были переброшены элитные армейские соединения и только при активном участии российских посредников сторонам удалось достигнуть компромисса. Часть радикалов была выслана в Идлиб, а в Дераа вновь установился шаткий мир.

В начале зимы ситуация в регионе вновь начала обостряться. Из-за того, что правительство Сирии вынуждено держать войска в ряде регионов страны, в Дераа вновь подняли голову ячейки радикалов. В конце декабря 2021 года в результате теракта погиб мэр города Ан-Найма в провинции Дераа. 17 января террористы взорвали машину высокопоставленного командира правительственного ополчения, спустя двое суток на мине подорвался автобус с солдатами. Кроме того, боевики по ночам обстреливают блокпосты правительственных войск и терроризируют местное население, а также население соседних провинций, что нередко приводит к вооружённым столкновениям.

Ситуация осложняется тем, что боевики всё так же используют налаженные каналы поставок оружия с территории Израиля и Иордании, а также занимаются контрабандой наркотиков, таким образом зарабатывая деньги на военные расходы. Для местных жителей производство наркотиков и контрабанда являются едва ли не единственным средством к существованию.

Freedom House Сирийские боевики

Для сирийского правительства Дераа остаётся настоящей миной замедленного действия, поскольку любое обострение может привести к повторению событий 2011−2012 годов, когда провинция попала под контроль радикалов. Однако пока что правительственные войска и службы безопасности вынуждены прикрывать целый ряд направлений и не могут сосредоточиться на решении этой проблемы.

Поэтому очередное обострение ситуации в регионе остаётся только вопросом времени. До тех пор, пока официальный Дамаск не сможет наглухо перекрыть границу с Иорданией и не ликвидирует местных главарей террористических группировок.