Дмитрий Лихтарик
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Последние публикации
Между торгом и принятием: всё больше украинцев согласны с «планом Путина»
Новогодние праздники для Украины были отмечены совершенно неожиданным откровением от того, от кого не ждали. 5 января командующий 3-й штурмовой бригадой ВСУ, «калиброванный» национал-радикал и основатель террористического «Азова»* Андрей Билецкий ** в телеинтервью выступил в поддержку варианта...
10 января 2025
Хроники пикирующего Макрона: галльское позёрство и крах Пятой республики
Подводя итоги 2024 года в Европе и выстраивая прогнозы на 2025-й, обозреватель Bloomberg Лионель Лоран дал весьма точную и лаконичную характеристику политическому пути, пройденному французским лидером, и его политическим перспективам: «Эммануэль Макрон во Франции прошел путь от хождения по воде до...
30 декабря 2024
«Олаф Дурак». Илон Маск предлагает немцам альтернативу
Сначала богатейший человек мира Илон Маск привел в состояние оцепенения британскую политическую элиту обещанием вложить в следующую парламентскую кампанию национал-консервативной Партии Реформ во главе с личным другом Трампа Найджелом Фараджем колоссальные по британским меркам $100 млн. Теперь же...
23 декабря 2024
«У Орбана есть такая армия?» Зеленский на ровном месте обидно уколол Трампа
17 декабря Владимир Зеленский на совещании во Львове с руководителями местного самоуправления, отбросив всякую дипломатичность, очень жестко и уничижительно высказался по поводу премьер-министра Венгрии и его миротворческих усилий, заявив, что не позволит Виктору Орбану стать посредником в...
19 декабря 2024
Кнут без пряника. Киев готовят к решениям, от которых лучше не отказываться
Выступая 16 декабря на первой после победы пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго, избранный президент США Дональд Трамп сделал очередные резонансные заявления, раскрывающие его позицию по украинскому кейсу. Например, он раскритиковал решение администрации Джо Байдена позволить Украине наносить...
17 декабря 2024
«На подсосе». Украине будет чем воевать в 2025 году, если останется кем
Киевский режим смотрит в наступающий 2025 год с оптимизмом, рассчитывая ещё повоевать и без американских вливаний. 10 декабря в интервью испанской El Pais министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что если вступающий в президентскую должность Дональд Трамп остановит помощь Украине, то у...
15 декабря 2024
Заговор в ЕС. Макрон и поляки прикрыли темой миротворцев борьбу с Брюсселем
Последний блиц-вояж Эммануэля Макрона в Польшу многие эксперты описывали как неудачную попытку французского лидера заручиться согласием Варшавы на будущее размещение польского миротворческого контингента на Украине. Но у этой истории есть совершенно другое измерение, в котором тема миротворцев...
14 декабря 2024
Перелом в сознании. Кандидат в канцлеры Мерц съездил в Киев и всё понял
Примечательный факт, что с разрывом всего в неделю — 2 и 9 декабря соответственно — в Киеве побывали нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ) и кандидат в канцлеры от крупнейшего оппозиционного блока Христианских демократов и Христианских социалистов (ХДС/ХСС)...
11 декабря 2024
Без костюма. Почему встреча Зеленского с Трампом была заведомо провальной
Краткая встреча Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа 7 декабря в Париже в присутствии их французского коллеги Эммануэля Макрона является лишь точкой на весьма замысловатой ниспадающей кривой взаимоотношений официального Киева с 45-м (и 47-м) президентом США. И Трамп, и...
9 декабря 2024