Новогодние праздники для Украины были отмечены совершенно неожиданным откровением от того, от кого не ждали. 5 января командующий 3-й штурмовой бригадой ВСУ, «калиброванный» национал-радикал и основатель террористического «Азова»* Андрей Билецкий** в телеинтервью выступил в поддержку варианта заключения с Россией «перемирия на любых условиях».

Иван Шилов ИА Регнум

«Если будет перемирие… 20 января или когда-то, в этом нет ничего плохого, если мы займемся модернизацией страны и силового блока. Если будет перемирие, ничего катастрофического ровным счетом не произойдет», — заявил он, чем шокировал многих. Особенно на фоне рассуждений его коллеги, заместителя командира 3-й ОШБр, который обещает весной «технологическую революцию» в ВСУ и некие прорывы.

Более того, по словам Билецкого, многие украинские военные на фоне разговоров о мире предполагают, что им достаточно как-нибудь продержаться до конца января, и никто не хочет гибнуть «за пару недель до наступления мира».

И это, пожалуй, это наиболее яркий симптом того, что украинское общество завершает цикл принятия неизбежного, описанный знаменитой швейцарско-американской психиатром Элизабет Кюблер-Росс: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

Такая динамика напрямую связана с ситуацией на поле боя, которая ассоциируется у рядового украинца с неприемлемыми потерями, потерей территорий и страхом гибели воюющих родственников и мобилизации себя любимого.

Сюда же можно добавить катастрофическую экономическую ситуацию, отток населения и в том числе бегство за границу военнообязанных и развал энергетической системы в разгар зимы.

Особо стоит выделить тот факт, что главным негативным фактором за рамками боевых действий украинцы называют коррупцию в высших эшелонах власти, что также резко снижает мотивацию сражаться или просто страдать за киевский режим.

И эти тенденции уже без особого стеснения показывают социологические исследования Киевского международного института социологии (КМИС), который полностью финансируется западными грантами и имеет протекцию от американского посольства, а потому может позволить себе некоторую степень независимости.

Социологи говорят, что Билецкий такой не один — рост доли граждан, готовых к отказу от части территории страны ради скорейшего мира, существенно вырос. Минимум сторонников формулы «мир в обмен на территории» было в мае 2023 года — на волне неоправданно завышенных ожиданий от широко разрекламированного «контрнаступа» — 10%. В декабре 2023 года доля таковых уже составила 19%, а в декабре 2024-го — 38%.

«Растет доля людей, которые соглашаются на то, чтобы остановиться на нынешней линии фронта и начинать переговоры. Если тенденции будут сохраняться, как в последние два года, то мы можем в 2025-м получить больше тех, кто согласится на остановку [боевых действий]. Но все равно они не будут составлять большинство»,— утешает патриарх отрасли директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

Но иначе в такой ситуации и нельзя. Ведь важным фактором роста готовности украинцев к серьезным территориальным уступкам является усиливающееся ощущение того, что Запад устает от Украины, выделяет все меньше помощи и требует от Киева уступок России. В конце 2022 года, по данным КМИС, так считали всего 15% респондентов, в октябре 2023 — 30%. В феврале 2024 года число тех, кто полагал, что Запад устал от Украины, выросло до 44%.

Соответственно, доля оптимистов, считавших, что Запад продолжает поддерживать Украину по мере возможностей и желает завершения конфликта на выгодных для Киева условиях, впервые упало ниже половины — до 49%.

С тех пор КМИС осмотрительно не задавал этот вопрос. Но если экстраполировать график с учетом прочих украинских разочарований, то будет вполне правдоподобно предположить, что согласие с формулой Михаила Булгакова из «Белой гвардии» «Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, — не верь. Союзники — сволочи!» на начало 2025 года на Украине вполне может достигнуть отметки в 60%.

Особенно ярко готовность к «миру любой ценой» проявляется в надежде на то, что смена хозяина Белого дома с 20 января приблизит окончание боевых действий.

Относительное большинство (45%) считают, что избрание Трампа приближает окончание военных действий, в том числе 15% — «значительно приближает», 30% — «немного». Только 14% выбрали ответ «отдаляет». Еще 18% сочли, что «пересменка» в Белом доме никак не влияет на сроки завершения конфликта, а 22% затруднились ответить.

Социологи также поинтересовались у украинцев, на какой мирный договор они могут рассчитывать при участии нового президента США — «справедливый» (полностью или в целом на условиях Киева) или «несправедливый» (то есть на условиях Москвы).

Так вот, оптимистов, верящих в первый вариант, оказалось 23%, а реалистов, понимающих, что мир будет «несправедлив» по отношению к амбициям Украины, — 31%. Суммарно же 60% украинцев понимают, что для достижения мира необходимо пойти на значительные уступки.

Справедливо отметить, что приведенные результаты сродни пресловутой «средней температуре по больнице». Тем не менее в наличии имеются свежие опросы, более глубоко зондирующие украинское общественное мнение.

Так, исследование, проведенное украинской НГО «Передовые Правовые Инициативы» (ППИ) перед Новым годом, показало, что только 27% респондентов выбирают «войну до победного конца» — до выхода на границы 1991 года (а по сути, «до последнего украинца»). Немедленные мирные переговоры с выходом на компромиссный вариант же предпочли 73%.

При этом даже на западе Украины «голуби» уже перевесили «ястребов» — 54% против 46%, а на юге, востоке и среди беженцев, проживающих за границей, соотношение катастрофическое для власти — 91% против девяти.

ИА Регнум

К слову, в этом опросе доля украинцев, проживающих за рубежом, оценена в 16%. А это весьма заниженная оценка, ибо украинские демографы, старающиеся найти компромисс между «патриотизмом» и фактами, насчитывают 28-30 млн украинцев на подконтрольных территориях, из которых около 7 млн находятся за рубежом, то есть порядка четверти.

Тем временем упомянутый выше путь от отрицания к принятию постепенно проходит и киевский режим, только намного медленнее украинского общества.

Так, в 2024 год Зеленский входил с тезисом «границы 1991 года как предварительное условие», затем отступил к позиции «разграничительная линия на 22.02.2022». Сейчас он уже исходит из логики «Ни шагу назад!» с позиции «территории в обмен на членство в НАТО». И это при том, что даже администрация Байдена была против принятия Украины в Альянс, не говоря уже о резко отрицательной позиции избранного Трампа и целого ряда европейских стран.

Само собой, мнения украинцев социологи узнали и по этому поводу — в предновогоднем исследовании КМИС. Из сценариев, предложенных респондентам на выбор, выделим два.

Первый близок к позиции Зеленского и определяет, что «Россия сохраняет контроль над занятыми территориями Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Крыма; Украина становится членом НАТО и получает реальные гарантии безопасности; Украина становится членом Европейского союза и получает от Запада всё необходимое финансирование для восстановления».

Полностью неприемлемым такой сценарий назвал 21% опрошенных, еще 15% затруднились с ответом, а подавляющее большинство граждан в той или иной степени с ним согласны.

Второй сценарий, на который Зеленский пока не согласен и сам, близок позиции будущей администрации Трампа, а именно — сохранение контроля России над всеми занятыми территориями, «Украина отказывается от вступления в НАТО, становится членом ЕС и получает от Запада всё необходимое финансирование для восстановления».

Но даже здесь те, кто считает вариант неприемлемым, составляют лишь относительное большинство — 47%, 12% затруднились с ответом, а остальные вполне согласны пожить без НАТО и с переходом в состав России Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в нынешних административных границах. То есть фактически в сценарии мирного урегулирования, озвученном Владимиром Путиным.

Так что если киевский режим в отношении российского сценария мирного урегулирования находится по шкале Кюблер-Росс между «гневом» и «торгом», то украинское общество — между «торгом» и «депрессией» с элементами «принятия». В упомянутом выше исследовании ППИ уже 28% опрошенных выбрали опцию «мир любой ценой», и их явно не очень беспокоит тот факт, что избранный президент США 9 января заявил, что российский лидер изъявил желание встретиться с ним, и стороны ведут подготовку к такой встрече.

А ведь еще несколько дней назад Зеленский в интервью известному американскому видеоблогеру Лексу Фридману отверг идею последнего проводить переговоры с Трампом и Путиным «сразу втроем»: «Сперва мы с ним [Трампом] договариваемся, как мы можем остановить войну, остановить Путина. Нам важно сесть с ним… Для нас важно, чтобы и Европа имела голос (…) Европа будет поддерживать позицию Украины. Я уверен, он вместе с Европой может предложить сильные гарантии безопасности Украины. А потом разговор с русскими».

Как видим, разговора «втроем» действительно не будет, как не будет его и у киевской власти со своим обществом. Очевидно, что в нынешних условиях она уже выпала из актуальной повестки, где мнения всех сторон относительно проблемы окончания войны совпали и не нуждаются в согласовании с Зеленским и его товарищами.

*Организация, деятельность которой запрещена в РФ

**Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов