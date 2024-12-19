17 декабря Владимир Зеленский на совещании во Львове с руководителями местного самоуправления, отбросив всякую дипломатичность, очень жестко и уничижительно высказался по поводу премьер-министра Венгрии и его миротворческих усилий, заявив, что не позволит Виктору Орбану стать посредником в переговорах о прекращении конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

«Премьер Орбан хочет как-то так… Не выйдет, я его не пущу и таких, как он. Нам нужны прямые отношения с США, мы сильная страна, мы это показали на поле боя. У кого-то в Европе есть такой пример современный? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит», — заявил Зеленский.

В тот же день украинский МИД позволил себе резкую оценку миротворческих инициатив Будапешта:

«Призываем венгерскую сторону прекратить аморальные манипуляции на тему мира и Рождества Христова, воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором, подрывающих совместные усилия по восстановлению справедливого мира».

Разнонаправленные усилия

Начнем с последнего. С момента победы Трампа на президентских выборах говорить о неких «совместных усилиях» Запада не приходится.

Белый дом сосредоточился на отправке максимально возможного пакета вооружений в рамках ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом. К слову сказать, согласно информации The New York Times, Пентагон не успеет передать Киеву вооружений на всю оставшуюся сумму в $5,6 млрд.

При этом государственный секретарь США Энтони Блинкен 18 декабря достаточно неожиданно допустил продуктивные контакты США с РФ по Украине при Дональде Трампе, посетовав, что якобы Россия не демонстрировала готовности к «серьезному обсуждению» вопроса с уходящей американской администрацией.

По другую сторону океана президент Франции Эммануэль Макрон сосредоточился на вопросах миротворческой миссии ЕС и НАТО на Украине уже по окончании военных действий, и целый ряд европейских стран втянулись в эту дискуссию, оставив за скобками сам вопрос мирного урегулирования.

Даже внутри «партии войны» появилась условная группа «оппортунистов», которые предлагают дождаться четко сформулированной официальной позиции Дональда Трампа после его инаугурации и первых контактов его будущего представителя по Украине Кита Келлога с Киевом и Москвой.

В такой ситуации единственным европейским лидером, выдвигающим мирные инициативы, к тому же неформально согласованные с избранным президентом США, является «невыносимый» Киевом и европейской бюрократией Виктор Орбан.

Всплеск активности Орбана

Согласованность действий Орбана и Трампа косвенно подтвердил в тот же день, 17 декабря, номинированный на пост советника президента США по национальной безопасности Майк Уолц в интервью телеканалу CBS.

Он сообщил, что в окружении Трампа хотят «внимательно изучить» предложения Орбана по прекращению огня на Украине: «Необходимо прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает».

По вполне понятной причине Уолц не стал отвечать на вопрос журналиста, обсуждалась ли эта инициатива на личной встрече двух политиков.

В Штатах с конца ХVIII века существует закон, запрещающий неофициальным лицам вести международные переговоры. De facto его не придерживаются, но публично никто не даст оснований подозревать в его нарушении еще не вступившего в должность президента.

В то же время всем понятно, почему новый всплеск миротворческой активности Орбана, включая предложение рождественского перемирия на Украине, произошел после его посещения поместья Трампа.

Уолц описал эту ситуацию обтекаемо: «Орбан регулярно общается с русскими, и у него явно хорошие отношения с президентом Трампом, и я надеюсь, что весь мир захочет увидеть какое-то прекращение бойни, которая происходит на востоке Украины».

То, что Орбан выступает в роли европейского конфидента Трампа, прекрасно понимают в Европе. Агентство Reuters еще 7 ноября писало, что венгерский лидер собирается стать «шептуном Трампа», комментируя его заявление о том, что с возвращением нового-старого президента Европе придется пересмотреть свою стратегию в отношении Украины.

Именно поэтому «своеволие» Орбана по принципиальным вопросам, ломающее консенсус внутри ЕС, уже не вызывают такой бурной реакции, как ранее.

Так, весьма буднично прошло вето на выделение более €6 млрд военной помощи Киеву и посылке на Украину миссии военных советников стран ЕС, наложенное 16 декабря главой МИД Венгрии Петером Сийярто во время совета глав МИД стран ЕС.

Плюс такие «мелочи», как блокирование Будапештом санкций ЕС против патриарха РПЦ Кирилла, постпреда РФ при ООН Василия Небензи и Олимпийского комитета России.

Кроме того, несмотря на отказ Зеленского даже выслушать в телефонном разговоре идею о рождественском перемирии, Орбан уполномочил Сийярто выступить с этой инициативой на совете глав МИД.

Как заявил Сийярто, «никто не высказался за. Только словацкий коллега поддержал сохранение на повестке дня дипломатического решения. Более того, многие высказались против прекращения огня».

Глава МИД Украины Андрей Сибига в присутствии министров стран ЕС предложение также решительно отверг.

Проигнорированный месседж

Впрочем, в Киеве прекрасно понимают тот факт, что инициативы Орбана во многом носят характер «пробных шаров» от команды Трампа. И, видимо, в логике «сгорел сарай — гори и хата» Зеленский, не ограничившись скандальным ответом венгерскому премьеру, решил дать отповедь и самому Дональду Трампу.

В тот же день, 17 декабря, вышло его интервью французскому журналу Le Parisien, в котором Зеленский сообщил, что не будет спешить с завершением конфликта, о чем он и поставил в известность избранного президента США:

«Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров ни хотели объявить о прекращении конфликта, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости».

По мнению Зеленского, впрочем, не особо аргументированному, планы «заморозки» боевых действий и быстрых договоренностей с Россией несут «опасность» для Украины, а потому сначала «мы должны поставить Путина на место».

При этом Зеленский, что называется, на ровном месте обидно уколол Трампа, заявив, что у того на данный момент нет доступа ко всей необходимой информации о военных действиях, в частности к данным разведки, Пентагона и дипломатических каналов: «Когда он будет там (в Белом доме. — Прим. ред.), мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации».

На самом деле избранный президент примерно с середины ноября еженедельно получает отчеты разведсообщества и Пентагона наравне с действующим президентом. Более того, Трамп уже заявлял, что он изучает доклады от спецслужб и иных ведомств по ситуации на Украине. Кроме того, уже состоялись консультации представителей переходной и действующей администраций Трампа по украинской проблематике.

Также необходимо напомнить, что Трамп на своей большой пресс-конференции 16 декабря заявил, что получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией, а Зеленский должен быть готов к переговорам. Так что, даже если Зеленский и предупреждал о своем желании «никуда не спешить», этот месседж был проигнорирован.

Цементирующий элемент

Кроме того, благодаря сенсационному интервью посла Венгрии в Ватикане Эдуарда Габсбурга-Лотарингского британскому изданию The Independent от 12 ноября мы знаем об «удивительном альянсе» Дональда Трампа, Виктора Орбана и папы Римского Франциска по вопросу урегулирования на Украине.

Посол Венгрии утверждал, что папа «сыграл решающую роль в попытках создать международную коалицию для поиска мирного соглашения с целью положить конец войне (…), которое, вероятно, позволит Трампу подтолкнуть Зеленского к передаче территорий России».

Габсбург-Лотарингский сообщил, что «в течение последних лет Венгрия ведет одинокую борьбу за немедленное прекращение огня и мир на Украине. Будучи непосредственным соседом и имея венгерское меньшинство на Украине, мы имеем очень четкое видение ситуации. Единственным нашим союзником был Святейший Отец Папа Франциск, который говорил в том же направлении и занимался мирной дипломатией».

Посол Венгрии заявил, что победа Трампа «наполняет надеждой», поскольку он «четко заявил, что хочет закончить войны».

С религиозной точки зрения налицо «экуменический альянс» главы католиков Франциска с кальвинистом Орбаном и идентифицирующим себя «христианином вне деноминаций» (до октября 2020 года — пресвитерианином) Трампом.

Но с точки зрения политики цементирующим элементом этого союза выступает все тот же Орбан, ибо в ходе нынешней избирательной кампании папа критиковал Трампа за его отношение к иммигрантам (справедливости ради отметим, что Франциск одновременно критиковал и Камалу Харрис за ее поддержку практически неограниченного права на аборт), а в 2020 году он был целиком на стороне номинального католика Джо Байдена.

Можно констатировать, что Виктор Орбан, сделав казавшуюся многим крайне рискованной ставку на победу Дональда Трампа, стал во многом его «агентом влияния» в Европе и центром притяжения консервативных сил, противостоящих либеральной евробюрократии. А потому некоторые его идеи, встретившие сегодня отрицание и гнев, могут вскоре перейти в стадию торга с последующим их принятием.