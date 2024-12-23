Сначала богатейший человек мира Илон Маск привел в состояние оцепенения британскую политическую элиту обещанием вложить в следующую парламентскую кампанию национал-консервативной Партии Реформ во главе с личным другом Трампа Найджелом Фараджем колоссальные по британским меркам $100 млн. Теперь же бизнесмен, похоже, заинтересовался внутриполитическими раскладами в Германии.

ИА Регнум

Наиболее резонансными стали выпады Маска в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Комментируя в принадлежащей ему сети Х высказанное канцлером сочувствие жертвам кровавого теракта в Магдебурге, где выходец из Саудовской Аравии на авто врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки, Маск написал: «Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак».

Уточним, что правящая коалиция в Германии развалилась и Шольц исполняет обязанности канцлера до тех пор, пока по итогам досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля не будет сформировано новое правительство. И напомним, что 8 ноября Илон Маск отреагировал на публикацию о распаде правящей коалиции в ФРГ постом в Х на немецком языке: «Olaf ist ein Narr» — «Олаф дурак».

Но тогда это могло показаться случайным эксцессом на фоне эйфории команды Дональда Трампа после их блестящей победы тремя днями ранее. И Шольц в интервью телеканалу ARD весьма мягко прокомментировал оскорбление: «Это делает мне честь».

Теперь же, в силу близости Маска к избранному президенту США, можно предположить, что бизнесмен в емкой форме транслирует отношение самого Трампа к Шольцу, хотя последний несколько наивно предположил, что у него с 47-м президентом налаживается диалог…

Маск атакует

Наиболее знаковой на «немецком направлении» стала поддержка миллиардером национал-консервативной (согласно терминологии немецких политиков и СМИ — «ультраправой») партии Альтернатива для Германии. Комментируя в Х пост с критикой кандидата в канцлеры Фридриха Мерца из Христианско-демократического союза за нежелание формировать коалицию с АдГ, Маск написал, что «только АдГ может спасти Германию».

В ходе нынешней избирательной кампании АдГ в своей программе призвала к выходу ФРГ из Евросоюза, остановке помощи Украине и достижению мирного соглашения, выдворению мигрантов и возобновлению работы закрытых ранее АЭС.

Разумеется, реплика Маска вызвал бурный резонанс.

Так, пресс-секретарь правительства Кристиана Хоффманн заявила, что там «обеспокоены таким развитием событий». Министр здравоохранения Карл Лаутербах от СДПГ назвал это заявление «недостойным и весьма проблематичным» и предупредил о возможном вмешательстве Маска и его платформы Х в предстоящие выборы в ФРГ.

Эксперт по внешней политике Эльмар Брок из ХДС заявил: «Горстка богатейших людей в мире хочет перестроить глобальную политику в свою пользу и устранить все формы регулирования, чтобы привести наш мир в соответствие с Трампом».

Но дальше всех пошла популярная в Германии газета Tagesspiegel, использовавшая броский заголовок «Преступник из Магдебурга. Саудит — критик ислама, фанат Альтернативы для Германии и Илона Маска».

Но если Олаф Шольц в политическом плане «дохлый лев», публично «попинать» которого, возможно, и приятно, но не имеет особого смысла, то ситуация с АдГ намного сложнее и может означать начало долговременной политической интриги, в которой правое крыло республиканцев делает ставку на европейских национал-консерваторов в целом и на немецких в частности.

Хотя Илон Маск на сегодня — одна из самых влиятельный фигур в окружении избранного президента США, и он достаточно активно комментирует международную повестку (например, регулярно делает едкие замечания в адрес лидера киевского режима Владимира Зеленского), но очевидно, что его взгляды формируются во многом под влиянием как самого Трампа, так и нескольких «гуру» из его команды.

С того момента, как 45-й президент принял решение стать 47-м, его главным «стратегом» по международной политике стал Ричард Гренелл, который при «первом пришествии» Трампа был послом США в Германии (8 мая 2018 — 1 июня 2020), специальным представителем президента США по переговорам между Сербией и Косово (4 октября 2019 — 1 июня 2020, параллельно с дипломатической миссией в Берлине) и и. о. директора Национальной разведки США (20 февраля 2020 — 26 мая 2020).

На днях Трамп объявил о его назначении спецпосланником по особым поручениям в своей будущей администрации.

Именно Гренелл 3 июня 2018 года, менее чем через месяц после начала своей дипломатической миссии в ФРГ, в интервью наиболее влиятельному среди американских консерваторов сайту Breitbart внезапно пообещал, что будет оказывать поддержку консервативным политикам. Причем в такой тональности, что уже 4 июня МИД Германии обратился к Госдепу США с просьбой прояснить слова Гренелла, которые «оставляют простор для интерпретаций».

Сам он тогда заявил: «Многие европейские консерваторы, которые связывались со мной, говорили, что они чувствуют возрождение консервативного движения. Я совершенно точно хочу ободрить и придать силы другим консерваторам по всей Европе и их лидерам».

Напрямую американский политик не говорил о Германии, а в качестве позитивного примера привел деятельность канцлера Австрии Себастьяна Курца (18 декабря 2017 — 27 мая 2019 и 7 января 2020 — 9 октября 2021).

Но намек был прозрачным. Дело в том, что Курц был жестким идеологическим противником тогдашнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросам миграции. Более того, Курц создал правящую коалицию с национал-консервативной («крайне правой») Партией Свободы и все восприняли одобрительные слова американского посла в Германии, включая фразу «я его большой фанат», как моральную поддержку в том числе состава коалиции.

Правда, Гренелл в том же интервью заявил, что не поддерживает «Альтернативу для Германии», которая в 2017 году впервые прошла в Бундестаг (12,6% — 3-е место и 94 места из 709).

Антимеркель

Хотя блок партий Христианско-демократический Союз и Христианско-социальный Союз (ХДС/ХСС) формально считается «консервативным», Меркель на посту канцлера вела чисто либеральную политику в социально-культурной и экологической сферах, а в экономике стояла на центристских позициях.

Нынешний лидер ХДС Фридрих Мерц, который почти наверняка станет после внеочередных выборов в Бундестаг 23 февраля канцлером ФРГ, является консерватором в социально-культурной и экологических сферах и либералом в экономике.

Европейская редакция издания Politico, которая в своем традиционном предновогоднем рейтинге «Самые влиятельные люди Европы» отвела Мерцу 1-е место в номинации «Разрушители» (имеется в виду, что он «разрушает» идейные основы ХДС, доставшиеся «в наследство» от Меркель), так описывает его политические ориентиры.

Мерц считает глубоко ошибочным закрытие АЭС и принятие ближневосточных беженцев, инициированные Меркель. Именно её политика спровоцировала рост популярности «крайне правых сил, таких как АдГ. Мерц также планирует ужесточить критерии для получателей социальной поддержки, переориентировавшись на поддержку бизнеса, упростить для него бюрократические процедуры, в том числе «зелёное регулирование».

«Он страстно защищает легендарную автомобильную промышленность страны и ставит под сомнение предписанный ЕС поэтапный отказ от автомобилей на ископаемом топливе, который поддерживала Меркель», — отмечает Politico.

Однако блок ХДС/ХСС пока что, согласно социологическим замерам, может претендовать на 30-35% голосов, что делает неизбежным создание коалиции, в которой их почти неизбежным партнером станет все та же СДПГ. А это значительно ослабит возможности Мерца по серьезному реформированию государственных институтов, экономики и социально-культурной сферы.

Поддержку своих намерений Мерц мог бы найти у АдГ, которая претендует на 20% голосов, но сегодня среди немецких партий существует консенсус о «нерукоподаваемости» национал-консерваторов. К примеру, первое место АдГ на сентябрьских выборах в Ландтаг Тюрингии ведущими немецкими СМИ комментировалось в терминах «впервые с 1945 года в немецкой земле большинство голосов получила крайне правая партия».

Разумеется, команда Трампа, позицию которой регулярно озвучивает Маск, хотела бы видеть в Германии альянс ХДС/ХСС — АдГ, но, как говорится, «не в этом избирательном цикле».

Влиятельным заокеанским союзникам немецких национал-консерваторов придётся потратить немало усилий для того, чтобы довести политическую систему Германии до того состояния, когда она будет готова принять «альтернативных» политиков в свои ряды. С другой стороны, получив доступ к ресурсам Маска, и сама АдГ неизбежно будет из контрсистемной альтернативы смещаться в сторону мейнстрима.

Вопрос только в том, какими идейными установками ради этого придётся пожертвовать.