Киевский режим смотрит в наступающий 2025 год с оптимизмом, рассчитывая ещё повоевать и без американских вливаний. 10 декабря в интервью испанской El Pais министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что если вступающий в президентскую должность Дональд Трамп остановит помощь Украине, то у Киева хватит средств, чтобы воевать минимум до середины 2025 года.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я считаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять хотя бы на первое полугодие 2025 года. Мы предоставим достаточные бюджетные ассигнования для закупки необходимых боеприпасов и военной техники в 2025 году. Сейчас мы получаем необходимое вооружение из Соединённых Штатов. Это означает, что, по крайней мере, в первой половине года и в последующий период мы будем хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять этой агрессии»,— отметил он.

И это сообщение адресовано в первую очередь евроатлантической «партии войны»: остановка или угроза остановки помощи Украине от США не будет аргументом для Киева сесть за стол переговоров.

Второй месседж, содержащийся между строк, является призывом к этой «партии войны» принять эстафету последних недель администрации уходящего Джо Байдена, которая, согласно заявлению советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, пообещала до ухода предоставить своим подопечным сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, а также ввести новые масштабные санкции против России.

После 5 ноября Белый дом включился в спринтерскую гонку по «освоению» оставшихся в бюджете примерно $9 млрд на помощь Киеву. Так что стратегия «война до последнего украинца» получает весьма длительную подпитку.

Но здесь в первую очередь следует обратиться к госбюджету Украины на 2025 год, принятому Верховной радой и подписанному Владимиром Зеленским. Если пересчитать основные показатели по среднему курсу 45 грн за доллар, заложенному на следующий год, то доходы запланированы в размере 45 млрд долларов, а расходы — в целых 80 млрд долларов, в том числе «на оборону и безопасность» 49 млрд долларов.

Таким образом, дефицит бюджета составляет весомые $35 млрд.

Однако это не является большой проблемой, поскольку львиная часть военной помощи Киеву предоставляется бесплатно или в кредит, а потому «дефицит бюджета» — это, в первую очередь, вопрос финансовой помощи, а не военной. Из крупных «донатов» ожидается 15 млрд долларов от МВФ и часть от кредита в 50 млрд долларов, выделяемого G7 под доходы от замороженных активов РФ.

Последняя сумма будет разбита на три года, с 2025 по 2027-й, но можно предположить, что уже первым траншем отдадут значительно более трети, минимум 25 млрд долларов.

Так что финансовые концы с концами Киев как-то сведёт, в том числе за счет девальвации национальной валюты примерно на 10%. А ситуацию с военной помощью Запада необходимо рассматривать отдельно.

Что касается уже выделенных объёмов, то в качестве ориентира можно взять постоянно обновляемую статистику Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики. Она показывает, что с февраля 2022-го (хотя реально она началась с 2014-го) взнос различных стран в поддержку ВСУ оценивается в следующем порядке. От США в пересчете на евро получено 51,6 млрд и практически столько же от европейских стран. Чуть более 9 млрд евро выделила Япония и 7,2 млрд евро — Канада.

Итого 119,4 млрд евро, или примерно 128 млрд долларов, если взять по усреднённому курсу за 2022–2024 годы, в среднем 43 млрд долларов ежегодно.

Действительно, такую или сравнимую помощь Киеву в наступающем новом году без участия (либо при минимальном участии) США представить себе невозможно. Тем более, что кроме неопределённости позиции Штатов имеются проблемы и у других крупных спонсоров Киева.

Так, в Германии новая помощь упирается в ограничения для бюджетных заимствований, которые этим летом жёстко подтвердил своим решением Федеральный конституционный суд, а во Франции в условиях тотальной экономии такой вопрос стал просто политически неуместным. Именно поэтому ключевые страны Европы, входящие в G7, решили, что выделения кредита в 50 млрд долларов в счёт доходов замороженных активов РФ с них довольно.

При этом у западной «партии войны» имеется ещё ряд вариантов предоставления вооружений для ВСУ — кредит, «круговой обмен» и «альтернатива утилизации».

Так, именно в кредит предложила Киеву закупать у нее вооружения Варшава. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat сообщил, что правительство Дональда Туска уже сформировало соответствующее предложение, и поощрил Киев: «Когда восстановитесь, то расплатитесь».

«Льготность» или «кабальность» условий предоставления вооружений с точки зрения ситуации на театре военных действий не имеет значения, главное, что смертоносное оружие можно получить здесь и сейчас.

В свою очередь Британия выделяет Украине кредит на почти 3 млрд долларов для закупки оружия. Впрочем, тут имеется нюанс — согласно сообщению пресс-службы британского кабинета министров, кредит тоже будет обеспечен прибылью от замороженных российских активов — то есть это часть обещанного вклада в кредит G7 Украине, и вместо «живых денег» Лондон предлагает свои вооружения.

Некоторые другие страны G7 могут пойти таким же путём, усиливая военную составляющую этого кредита.

Формулу кругового обмена демонстрирует Хорватия, которая, согласно информации минобороны страны, приобретёт у Германии 50 танков Leopard 2A8, а 30 своих танков М-84 и 30 БМП М-80, включая запчасти и боеприпасы, отдаст Украине. Письмо о намерениях уже подписали министры обороны двух стран.

М-84 — югославские танки, выпускавшиеся в 1983–91 годах. БМП М-80 выпускались в Югославии в 1979–91 годах. Да, это не новые вооружения, но на полях сражений СВО обеими сторонами вполне успешно используется и более старая техника.

Аналогичный обмен собирается произвести Австралия, пообещавшая передать Киеву 49 подержанных танков M1A1 AIM Abrams, после того как в страну начали поступать модернизированные американские танки M1A2 SEPv3 Abrams для замены базовой модели.

Наиболее откровенно на эту тему высказался в начале года экс-командующий Сухопутными силами США в Европе, а ныне старший советник НАТО по логистике генерал Бен Ходжес, который заявил, что американское оружие, у которого истекает срок годности, вместо утилизации нужно передавать Украине.

Значительная часть британских поставок, как следует из отчётов тамошних аудиторов, как раз и является «альтернативой утилизации».

Таким образом, чем воевать весь 2025 год у Киева особых вопросов не вызывает, тем более что в следующем году на Украину поступит часть техники, профинансированной в нынешнем, включая самолёты F-16. В крайнем случае режим Зеленского может вполне перераспределить в рамках бюджета «социальные» деньги в пользу «военных».

Ведь принцип «война до последнего украинца» предполагает подход «пушки вместо масла». И смена фигуры в Белом доме, таким образом, ничего по волшебству не меняет — слишком долго Украину вели к этой войне, чтобы вот так просто взять и всё остановить.

Так что какими бы ни были политические намерения, ситуация будет в любом случае принципиально решаться на поле боя. Где единственное, что не может быть поставлено западными союзниками, — это живая сила, которая чем дальше, тем больше отказывается просто умирать на потеху иностранцам.