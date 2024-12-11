Примечательный факт, что с разрывом всего в неделю — 2 и 9 декабря соответственно — в Киеве побывали нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ) и кандидат в канцлеры от крупнейшего оппозиционного блока Христианских демократов и Христианских социалистов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого социологи называют наиболее вероятным следующим канцлером Германии.

ИА Регнум

Но если для Шольца визит в Киев стал не более чем подтверждением самопровозглашенного статуса «миротворца», то естьпустой тратой времени, то для Мерца всё завершилось переломом в сознании. Возможно, до уровня катарсиса, хотя изначально, как говорится «ничто не предвещало».

А первой (и общей на двоих) причиной такого стремления срочно побывать в Киеве является тот факт, что конфликт на Украине серьезно влияет на общественное мнение в Германии. Раздуваемая в СМИ «военная угроза» привела к тому, что среди немецкой молодежи, согласно социсследованию компании Shell, угрозу «большой войны» в Европе назвали 81% опрошенных (в 2019-м таких было 46%), в то время как традиционную молодежную «фобию» — угрозу бедности — только 67%.

При этом «Альтернатива для Германии» на правом фланге и «Альянс Сары Вагенкнехт» на левом успешно играют на «пацифистском» поле, «Зеленые» — на «милитаристском».

Социология отлично показывает, как определенная риторика влияет на общество. Летом, во время жарких дебатов о поставках немецкого «дальнобоя» Taurus на Украину, согласно опросу YouGov, решение канцлера не отправлять ракеты поддержали 58% опрошенных, в том числе треть выступила против поставок любого немецкого оружия Киеву. И это в основном электорат АдГ и ССВ. За Taurus — 28%.

Что же касается возможных форматов мирного урегулирования, то свежий опрос телеканала ZDF показал такое соотношение мнений: Украина должна отказаться от территорий ради мира — 52%; должна отвоевывать территории — 34%; затруднились с ответом — 14%.

Соответственно, два главных оппонента на досрочных парламентских выборах — действующий канцлер и потенциальный — заняли контрастные позиции «голубя» и «ястреба». Так что если смотреть на ситуацию из Киева, то в психологическом плане Мерц намного более удобный собеседник для Зеленского, нежели Шольц, который в рамках своей предвыборной повестки глубоко вжился в роль «канцлера мира».

Анонсируя свой визит, уходящий немецкий лидер сообщил, что «попробует выяснить, на что готова пойти украинская сторона ради заключения перемирия». Посыл же Мерца был таков: «Если наша поддержка Украины будет последовательной, то этот конфликт закончится быстрее», а если Украина будет сильной, то президент Путин «будет готов к переговорам».

Понятно, что рамки переговоров, очерченные Шольцем, выглядели для украинской власти узкими и мрачными, хотя и конкретными, в то время как Мерц задал широкое и светлое пространство для смелых абстрактных рассуждений.

Кроме того, Зеленский по-прежнему не скрывает обиды на Шольца за его недавний звонок Путину. Даже на совместном брифинге лидер киевского режима продолжил критиковать этот звонок, заявив, что за ним может последовать новая волна разговоров с президентом России, поскольку европейские лидеры будут торопиться «перетянуть одеяло на себя».

А это, мол, приведет к «фактическому признанию Путина».

Кроме того, негативом для Зеленского является тот факт, что канцлер готов в поиске мирного урегулирования двигаться в фарватере идей Дональда Трампа, которые в Киеве сегодня считают неприемлемыми. «Я уверен, что мы сможем разработать совместную [со Штатами] стратегию для Украины», — заявлял Шольц.

Michael Kappeler/Global Look Press Фридрих Мерц прибыл на киевский вокзал. Украина. Киев. 9 декабря 2024

Лидер оппозиционной ХДС же, наоборот, выступает за скорейшую передачу Taurus и готов ставить ультиматумы Путину. Важно отметить, что вероятный будущий канцлер ФРГ представляет то крыло европейских политиков, которое выступает за выстраивание «оборонной самодостаточности» Европы, что означает сокращение зависимости от США в военно-политическом плане.

Такой подход из «варианта Б», на случай «если вдруг победит Трамп», стал сегодня «вариантом А» для значительной части европейских элит. И их уверенность в своей правоте была актуализирована свежим интервью Трампа NBC News, в котором он вновь угрожал, что США могут выйти из НАТО, если их союзники не будут «платить по счетам».

Применительно к Украине «оборонная самодостаточность» предполагает, что, в случае резкого сокращения помощи Киеву со стороны Трампа, европейцы должны значительно нарастить усилия по военной поддержке ВСУ.

Отдельно отметим тот факт, что евробюрократия объективно нуждается в противовесе Трампу вовне и Виктору Орбану с соратниками внутри ЕС, и заняться этим может только Мерц. Ну не Макрон же, крайне ослабленный внутриполитическим кризисом и готовый заискивать перед Трампом.

Электорат ХДС/ХСС в целом хорошо воспринимает риторику своего лидера — партия первой «села» на тему депортации сирийцев в связи «отсутствием угрозы со стороны диктатуры Асада» и последовательно, хотя и осторожно, выступает за эскалацию на украинском направлении. На выборах они борются не за абсолютное большинство, а за относительное в 33–35%, что позволит им создать правящую коалицию с СДПГ в качестве младшего партнера.

Имеется и солидный экономический «базис» под такую политическую надстройку.

Крупнейший немецкий военный концерн Rheinmetall имеет сверхприбыли именно на Украине. Например, компания получил от Киева заказ на строительство артиллерийского завода «под ключ». При этом с 2022-го акции Rheinmetall подорожали с 85 до 497 евро, а временами достигали отметки в 560 евро. Так что неудивительно, что в финансовом разделе Die Welt начинающим инвесторам советуют вкладываться в производителей смерти: в 2023-м мировые военные расходы выросли до $2,4 трлн., тогда как четыре года назад они составляли $1,9 трлн.

А ещё в марте Еврокомиссия вписала ВПК как отрасль «устойчивого развития», то есть экологически чистую, что позволяет включать акции военных предприятий в «зеленые» фондовые и инвестиционные портфели, что дает европейским оружейникам дополнительные льготы и преференции.

Неудивительно, что у Зеленского с Мерцем состоялся весьма откровенный диалог, о чем можно судить как по его открытой для журналистов части, так и по заявлениям обоих политиков по его завершении.

Так, глава киевского режима сообщил немецкому «ястребу», что Украина «может подумать» над предложением французского президента Эммануэля Макрона разместить западные войска в качестве гарантии безопасности. И это может стать временным решением до принятия Украины в НАТО, на котором настаивает Киев.

«Скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля. Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО? Но у нас должно быть до этого четкое понимание, когда Украина будет в ЕС, и когда Украина будет в НАТО», — весьма фамильярно называя главу Франции по имени, заявил Зеленский.

Отдельно он подтвердил, что на недавней встрече с Трампом и Макроном в Париже говорили «о замороженном конфликте» и гарантиях безопасности, но под такими гарантиями Киев упорно понимает только членство в НАТО.

Что касается немецкого гостя, то он в рамках собственных представлений о европейской «самодостаточности» предложил создать контактную группу, чтобы координировать дальнейшую помощь Украине. Немецкий политик предложил включить в нее Германию, Францию, Польшу и Великобританию, которые могли бы «обмениваться мнениями и таким образом развивать вместе с США общее видение».

При этом, как опытный политик, Мерц оставил «фигурой умолчания» необходимость дождаться комплексной официальной позиции Трампа уже в статусе действующего президента и быть готовым к его неблагоприятным — с точки зрения «партии войны» — решениям по «украинскому кейсу».

Зеленский мгновенно принял подачу и, явно импровизируя, предложил, во-первых, включить в эту группу Данию «как представителя нордик-команды», во-вторых, уже в декабре вынести на обсуждение этой группы вступление Украины в НАТО. Но уже здесь киевский мечтатель оказался «на грани политического фола», ибо продемонстрировал готовность обсуждать вопрос приглашения Киева в альянс без Вашингтона.

Однако на этом он не остановился и вновь проявил себя как весьма токсичный политик. «Я собираюсь поднять вопрос о приглашении в НАТО, потому что он [Джо Байден] сейчас является действующим президентом США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что — пока сегодня он еще не в Белом доме — от него не зависит», — грянул Зеленский.

Зачем поминать в столь уничижительном аспекте Дональда Трампа, который, как говорится, совсем не добр и обладает хорошей памятью, непонятно. Особенно в присутствии потенциального будущего лидера Германии, который и так будет иметь проблемы в отношениях с Трампом по многим принципиальным вопросам, к которым Мерцу совсем не хотелось бы добавлять еще и личный негатив.

Мы не можем точно сказать, просто ли на обратном пути в Германию прокручивал Мерц свои диалоги с Зеленским или сверх того ему был звонок от абонента с американским номером, но, добравшись до фатерлянда, Мерц внезапно для Киева заявил, что Германия не может сама принимать решение о передаче Украине ракет Taurus.

Немецкий телеканал NTV даже удивленно констатировал, что лидер ХДС впервые утверждал о готовности Берлина советоваться по такому вопросу со Штатами: «Решение должно приниматься не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой». И далее повторил расхожий аргумент противников передачи «дальнобоя» Киеву, выразив сомнение, что эти ракеты способны существенно изменить ход боевых действий.

Так как Мерц сможет стать канцлером не ранее середины марта 2025 года, то советоваться он всё же планирует с Трампом, от которого тогда уже будет зависеть всё. Так что очевидно: вопрос с Taurus — лакмусовая бумажка, свидетельствующая о том, что конкретный принцип «не злить Трампа» для будущего немецкого лидера оказался более важным, нежели абстрактная «оборонная самодостаточность» Европы.