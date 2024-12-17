Выступая 16 декабря на первой после победы пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго, избранный президент США Дональд Трамп сделал очередные резонансные заявления, раскрывающие его позицию по украинскому кейсу.

Сергей Корсун ИА Регнум

Например, он раскритиковал решение администрации Джо Байдена позволить Украине наносить дальнобойные удары по территории России, подчеркнул, что на восстановление разрушенного может уйти столетие, и выразил убеждение в необходимости сделки, призванной положить конец почти трехлетней войне. А заодно признался, что не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию в январе.

Но прежде чем анализировать заявления по Украине, необходимо сделать ряд важных замечаний.

Первое — эта переговорная манера Трампа (видимо, заимствованная из его бизнес-опыта) предполагает, что он задает собственную рамку для тезисов партнера по переговорам и пытается в дальнейшем из этой рамки его уже не выпускать.

Поясним на конкретной ситуации: он сообщил о полученных из Киева сигналах о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией. Как мы понимаем, это не вполне корректная интерпретация как позиции Зеленского, высказанной им на встрече в сентябре, когда республиканец был еще кандидатом в президенты, так и месседжей делегации главы офиса президента Украины Андрея Ермака, недавно посетившей Вашингтон для встречи с ближайшим окружением Трампа.

Официальный Киев действительно просит помощи в «достижении справедливого мира» у «коллективного Запада» и у нового президента Штатов в частности. Но под «справедливым миром» ими понимается возврат к границам февраля 2022 года (еще недавно — к границам 1991 года), в качестве инструмента его достижения — военная и финансовая помощь, а механизмом гарантий постконфликтной безопасности — членство Киева в НАТО.

Трамп же ничтоже сумняшеся разделил киевские цели и средства, взявшись за первое, но с собственным инструментарием. И как избранный президент заявил на той самой пресс-конференции, что уже достиг «небольшого прогресса» по урегулированию и «усердно работает» над прекращением конфликта.

Второй важный момент — команда хозяина Белого дома сейчас является сплоченным коллективом абсолютно лояльных своему лидеру людей. Они действуют вполне согласованно (как минимум потому, что до 20 января 2025 года назначения на все посты, кроме главы аппарата Белого дома, носят характер de facto, а не de jure). И обнародование ряда нюансов позиции Трампа по тем или иным политическим причинам берут на себя его соратники.

Так, будущий советник президента по нацбезопасности Майкл Уолц в интервью CBS News повторил свой тезис времен обсуждения пакета помощи Украине в Конгрессе в начале нынешнего года о том, что «пустой чек (неограниченная помощь) — это не стратегия»

Global Look Press/Annabelle Gordon — CNP/Consolidated News Photos Майкл Уолц (на фото справа)

Кроме того, в этом же интервью он поставил чисто американский вопрос ребром: «Каким выглядит успех в соответствии с нашими интересами? Как мы заканчиваем конфликт?» Слово «мы» здесь ключевое — очевидно, «успех в соответствии с украинскими интересами» на повестке дня у команды Трампа вообще не стоит.

И третий момент. Команда Трампа, в данном случае действуя в рамках старой доброй американской политической традиции, обозначает свою позицию и/или запускает «пробные шары» через «сливы» в прессе.

В день пресс-конференции в Мар-а-Лаго американский военный эксперт Райан Менон в колонке для The New York Times высказал мнение, что Трамп вряд ли согласится предоставить Украине гарантии безопасности от США, а Киев не будет считать надежной любую коалицию без участия американцев.

Эксперт указывает, что избранный президент «стремится не только закончить конфликт, не давая никаких обещаний защитить Украину, но и сократить обязательства Америки по безопасности в Европе в целом». Также Менон считает нереалистичным прием Киева в НАТО

Global Look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Эксперт считает, что Штаты будут постепенно переключать свое внимание с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.

Что касается последнего тезиса, то его можно в прямой форме найти у ближайших соратников Трампа — избранного вице-президента Джея Ди Вэнса, номинантов на должности: главы Госдепартамента Марко Рубио, советника по нацбезопасности Майкла Уолца, старшего советника по вопросам торговли и промышленности Петера Наварро, посла США в Пекине Дэвида Пэрдью.

Ключевой момент переключения с Европы на Китай — закрытие «украинского кейса», причем максимально быстрое.

Таким образом, на момент выхода к прессе позиции Трампа по различным аспектам его видения урегулирования российско-украинского конфликта были уже достаточно четко обозначены и он внес в эту картину лишь несколько штрихов. Опять-таки действуя в своей привычной манере.

Самое важное: избранный президент США призвал Зеленского готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта. «Парным» к этому месседжу стало заявление Трампа о том, что он может пересмотреть решение действующего президента Джо Байдена, разрешившего удары дальнобойными ракетами вглубь России.

По его словам, Штаты не должны были разрешать Украине такие удары, решение вновь названо «плохим и глупым». И на днях Трамп в интервью журналу Time уже давал подобную оценку, уточнив, что это решение принял Зеленский с одобрения Байдена:

«Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, как я предполагаю, президента (Байдена. — Прим. ред.) начать обстреливать Россию ракетами. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение».

Как видим, Трамп демонстрирует готовность действовать в отношении Киева американским вариантом метода кнута и пряника, когда «пряником» является отсутствие «кнута». А самой многозначительной его реакцией стало отсутствие даже намека на положительный ответ на вопрос, должна ли Украина уступить России часть своей территории?

Трамп ответил, что даст об этом знать после своей первой встречи с лидерами России и Украины, однако добавил, что «там (на перешедших к РФ территориях. — Прим. ред.) нет ни одного [целого] здания, и люди не вернутся туда», а на восстановление разрушенных городов может уйти сто лет. В переводе на общепонятный язык это означает: пусть территории восстанавливает и содержит тот, кто ими реально владеет. То есть Россия.

Так удачно совпало, что именно 16 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сделал заявление о том, что, по мнению администрации Байдена, Зеленский должен сам определить условия переговоров по завершению конфликта. Но в Киеве прекрасно понимают: все, что они скажут о своих условиях участия в переговорах при Байдене, уже 20 января может быть использовано против них Трампом.

И в текущей ситуации один из наиболее адекватных украинских экспертов экономист Алексей Кущ рекомендует власти брать геополитический товар под названием «мир имени Трампа» даже на пять лет — то есть на период его каденции, после чего ситуация изменится.

«Именно сейчас формируется либо ключевой экзистенциальный риск существования Западной цивилизации XXI века, либо трек безопасного будущего на ближайшие 30 лет. В первом случае балто-черноморская дуга станет в прямом смысле «кровавыми землями», во втором — погрузится на 30 лет в геополитический сон. Сейчас идет и ключевая борьба за базовый евразийский вектор межцивилизационного движения товаров, услуг, инвестиций и технологий. Он пройдет либо южнее Чёрного моря, либо севернее. Этим объясняется и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке и в Украине», — отмечает эксперт.

В любом случае при мире Украина окажется в 2030 году в лучшей точке и лучшем состоянии, чем при войне. А какой выбор сделает киевская власть — будет понятно уже в ближайшие недели.