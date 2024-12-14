Последний блиц-вояж Эммануэля Макрона в Польшу многие эксперты описывали как неудачную попытку французского лидера заручиться согласием Варшавы на будущее размещение польского миротворческого контингента на Украине.

Zuma/TASS Фермеры протестуют против соглашения ЕС-МЕРКОСУР во время сельскохозяйственного совета ЕС в Брюсселе. 9 декабря 2024 г.

Но у этой истории есть совершенно другое измерение, в котором тема миротворцев может быть только прикрытием для куда более важной проблемы — внутри Евросоюза зреет заговор. И под предлогом встречи по другому поводу на самом деле Макрон и польский премьер-министр Дональд Туск обсуждали стратегию противодействия ратификации Соглашения о зоне свободной торговли ЕС — МЕРКОСУР, общего рынка Аргентины, Бразилии, Парагвая, Венесуэлы и Уругвая.

Этот торговый пакт в случае ратификации станет крупнейшим из когда-либо заключённых Брюсселем, а переговоры по его заключению шли почти четверть века. 6 декабря на саммите ЕС — МЕРКОСУР в Уругвае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добилась заключения торговой сделки — речь идет о создании интегрированного рынка на 780 млн потребителей.

Фон дер Ляйен назвала договор «амбициозным и сбалансированным», однако это верно лишь отчасти. Если представить ситуацию в упрощенном виде, то соглашение носит вполне «неоколониальный» характер, и его главными бенефициарами выступают европейские национальные и транснациональные промышленные корпорации, южноамериканские аграрные корпорации и трейдеры, а также крупные банки и страховые компании.

Европейцы отказываются от протекционистских мер в отношении южноамериканской сельхозпродукции — товаров с низкой добавленной стоимостью, латиноамериканцы открывают свои рынки для промышленной продукции — товаров с высокой добавленной стоимостью. Так что определение характера этих отношений было нами взято не для красного словца.

Таким образом характеристика фон дер Ляйен справедлива только на 50%, — соглашение действительно амбициозное, но никак не сбалансированное.

Из МЕРКОСУР будут допущены в ЕС по льготной налоговой ставке 99 тысяч тонн говядины и 180 тысяч тонн птицы; беспошлинный режим распространится на большой список товаров, в который входят рис, сахар и мед; предполагается поэтапное снижение или отмена пошлин на экспорт в ЕС ряда фруктов, апельсиновый сок и растворимый кофе.

Что касается экспорта в страны Южной Америки, то главными бенефициарами станут европейские производители автомобилей, с которых постепенно будет снята нынешняя пошлина в 35%. Также будут отменены высокие пошлины на такие промтовары, как автозапчасти, различные промышленные машины и механизмы, химикаты, одежда и текстиль.

Что касается упомянутых банков и страховых компаний, то они выиграют от роста трансатлантического товарооборота, который они обслуживают, то есть от «амбициозности» проекта интегрированных рынков.

Но если с бенефициарами и движущими силами Соглашения все более или менее понятно, то теперь поговорим о проигравших. А среди них в зеркальном отражении промышленный сектор Южной Америки и европейские аграрии.

С точки зрения евробюрократии Соглашение представляет собой очень перспективный экономический «гамбит»: жертвуя интересами малоценного для себя АПК, они планируют выиграть обширные южноамериканские рынки промтоваров. Но для французских, польских и испанских фермеров это недобросовестная конкуренция. Дело в том, что агропродукция из стран МЕРКОСУР, согласно Соглашению, не подпадает под действие достаточно жёстких европейских санитарных и экологических норм. А к этому нужно добавить фактор дешёвой рабочей силы в Южной Америке.

EPA/ТАСС Акции протеста фермеров во Франции против сделки ЕС и Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR)

Однако европейские аграрии не согласны с ролью жертвы.

9 декабря в Брюсселе десятки протестующих из Испании, Польши, Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов собрались на пикет у здания Европейского совета, где проходило заседание Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства и рыболовства.

Акция прошла под лозунгом «ЕС — МЕРКОСУР, кто оплатит счет?».

Но если в Брюсселе всё выглядело относительно благопристойно, то во Франции протестующие фермеры использовали свои традиционные методы.

Например, в Дижоне и в крупнейшем городе Бургундии — Франш-Конте они вывалили тонны навоза, сена и покрышек возле административных зданий в знак протеста против соглашения о свободной торговле.

12 декабря французские аграрии возвели «стену дураков» из стогов сена, перекрыв движение по шоссе RN124 на юго-западе страны. Стена из 577 стогов символизировала 577 депутатов Национальной ассамблеи; также по одному стогу досталось президенту Франции и главе Еврокомиссии.

В Польше массовые акции протеста прошли в ряде городов немного раньше — 3 декабря. И то, что лидерами протестов являются французы и поляки, — совершенно неудивительно. Франция имеет самую большую долю в аграрном секторе Евросоюза — 18%, а в Польше АПК выступает самым крупным работодателем.

При этом фермеры обеих стран имеют наиболее организованные и «боевые» ассоциации аграриев с большим опытом протестных акций.

На третьем месте по готовности к протестам и организованности фермеров стоят испанцы. Но здесь не всё так однозначно, ибо Соглашение открывает рынок МЕРКОСУР для оливкового масла, крупнейшим производителем которого в Европе является Испания.

И протест их отнюдь не выплеск недовольства. Важно отметить, что на сегодня Соглашение ЕС — МЕРКОСУР не имеет обязательной юридической силы, оно должно быть ратифицировано странами — членами ЕС, а этот процесс рискует затянуться на годы.

Hatim Kaghat/Global Look Press Фермеры протестуют против соглашения ЕС-МЕРКОСУР во время сельскохозяйственного совета ЕС в Брюсселе. 9 декабря 2024 г.

Условия таковы, что для принятия Соглашения необходима поддержка не менее 15 стран ЕС, представляющих 65% населения, и если оно получит поддержку, то его должен будет одобрить Европарламент. При этом для блокирования требуется не менее четырех стран с населением не менее 35% ЕС. Кроме того, те пункты Соглашения, которые выходят за рамки компетенции ЕС, потребуют ратификации каждым государством-членом, в отдельных случаях — региональными парламентами.

Таким образом, на наших глазах складывается боевая коалиция.

Центром сопротивления на сегодня является Париж, где против инициатив Еврокомиссии выступают не только фермеры, — здесь вполне можно говорить о консенсусе политических элит во главе с президентом Макроном.

Последний лично неоднократно заявлял о неприемлемости для Франции условий Соглашения. Официальный Париж еще до подписания документа начал активно искать партнёров среди стран ЕС, чтобы собрать блокирующее меньшинство.

Нынешние польские власти во главе с премьер-министром Туском также вынуждены встать на сторону фермеров, ибо весной 2025 года в стране пройдут президентские выборы, а аграрии серьезно расколоты между провластной либеральной коалицией и национал-консервативной оппозицией.

Туск заявил, что его правительство выступит против Соглашения.

Телеканал Euronews также утверждает, что «к аргументам Парижа прислушиваются в Австрии, Нидерландах, Ирландии. Обеспокоенность перспективами итальянских фермеров выразил и официальный Рим».

Противоположный фланг — группу стран, добивавшихся создания зоны свободной торговли с Южной Америкой, возглавляет Германия, где вполне естественно собираются «подогреть» национальную экономику за счёт роста беспошлинного экспорта, в том числе автомобильного, в страны МЕРКОСУР. Активно поддерживают позицию Берлина официальные Мадрид и Лиссабон.

Министр финансов Нидерландов Элко Хайнен сообщил Bloomberg, что правительство Нидерландов пока не определилось с позицией.

В целом же на сегодня нельзя исключать варианта, что четверть века обсуждения Соглашения о зоне свободной торговли ЕС — МЕРКОСУР были лишь половиной пути к его вступлению в силу. Ведь только Франция с Польшей дают в сумме 23,5% населения ЕС, а это значит, что для блокирующего меньшинства нужно ещё набрать сторонников с общей численностью в 11,5% от народонаселения Евросоюза. И совсем не факт, что стратегические задумки брюссельских бюрократов будут опрокинуты коллективной волей народов Европы.