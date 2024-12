Краткая встреча Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа 7 декабря в Париже в присутствии их французского коллеги Эммануэля Макрона является лишь точкой на весьма замысловатой ниспадающей кривой взаимоотношений официального Киева с 45-м (и 47-м) президентом США.

И Трамп, и Зеленский прилетели в Париж на открытие восстановленного после пожара Собора Парижской Богоматери. После торжественного мероприятия Макрон пригласил обоих к себе в резиденцию и провел трехстороннюю встречу, длившуюся примерно 35 минут. Если отбросить время вступительного слова Макрона, дипломатических «вежливостей» и работы переводчиков, то у Трампа и Зеленского было максимум 15 минут на диалог «по существу». Совместных заявлений после встречи сделано не было, Зеленский лишь заявил журналистам, что на ней обсуждались «вопросы мира».

Первым высказался Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, где, посетовав на большие человеческие жертвы в конфликте и призвав к немедленному прекращению огня и переговорам, заявил, что «Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить этот безумный конфликт».

Возможно, в иной ситуации это было бы воспринято как сенсация, но все понимают, что в данном случае Трамп взял на себя роль той самой еврейской мамы, которая зовет сына домой и на вопрос «Мама, я что, замерз?», отвечает: «Нет, ты проголодался!»

По понятной причине Зеленский должен знать этот анекдот, и он не стал скандалить, опровергая тезис избранного американского президента. В то же время, вернувшись в Киев, он в своем официальном ТГ-канале прямо отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня, заявив, что «прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент».

При этом глава украинского режима вновь настаивал, что для него неприемлемы никакие мирные соглашения без гарантий безопасности, — «когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить, прежде всего, о действенных гарантиях мира».

На сегодняшний день в официальной риторике Киева «гарантии безопасности» = «членство в НАТО», что негативно воспринимается как самим Дональдом Трампом, так и ключевыми фигурами в его окружении, которые в той или иной степени «завязаны» на внешнюю политику и/или «украинский кейс».

Можно отметить, что Кремль принял «подачу» Трампа вполне дипломатично. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «внимательно изучил заявление Трампа по урегулированию на Украине» и уточнил: «Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить запрет переговоров с РФ и поручить вернуться к диалогу на основе «Стамбула» (проекта мирных договоренностей, достигнутых в апреле 2022 года в Стамбуле — прим. ред.).

О реальных итогах встречи в Париже вполне объективно можно судить по комментарию советника Трампа Роджера Стоуна, обнародованного консервативным изданием New York Post (не путать с либеральным The New York Times).

Стоун высказал мнение, что одежда президента Украины была «неуважительной к американскому народу», имея в виду «толстовку» и военные ботинки: «Он не может позволить себе костюм? Он был в костюме и галстуке на мероприятии Всемирного экономического форума, но не может надеть его, чтобы обратиться к сессии Конгресса или встретиться с избранным президентом Соединенных Штатов?

Необходимо понимать, что в атмосфере «повышенной лояльности», которая царит сегодня в команде избранного главы Белого дома, Стоун высказал не свое мнение, а транслировал недовольство шефа.

Кроме того, в психологическом плане встреча изначально была обречена на провал. Как пишет Axios, Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже, но его в последний момент переубедил Макрон. То есть, с точки зрения американского лидера, эта встреча была вынужденным одолжением французскому коллеге, с которым у Трампа еще со времен первого срока существует определенная «химия» отношений.

Но ничего, кроме «выслушать Зеленского», он обещать не мог, это обещание он честно и исполнил.

Отдельный момент — личное, мягко говоря, не особо теплое отношение Трампа к Зеленскому, которого он в период обсуждения в Конгрессе американской помощи Киеву регулярно называл «самым успешным продавцом», который «регулярно уезжает из Штатов с $50 млрд».

В какой-то момент эти нападки прекратились, но на «последних метрах» американской предвыборной дистанции киевский руководитель умудрился вновь обострить отношения с кандидатом от Республиканской партии.

Во время сентябрьского визита в США Зеленский неформально, но вполне показательно поддержал избирательную кампанию демократов в ключевом штате Пенсильвания, посетив родной город Байдена — Скрэнтон, где производятся снаряды 155-мм калибра для Украины, и увеличение заказов приводит к спросу на рабочую силу.

Кроме того, в этом штате живет самая «весомая» в процентах от общего населения украинская диаспора, традиционно голосующая за республиканцев, но которую демократы весьма активно пытались перетянуть на свою сторону.

И, самое главное, — в своём сентябрьском интервью изданию The New Yorker Зеленский крайне нелицеприятно отозвался о мирном плане кандидата в вице-президенты Джея Ди Вэнса, который предлагал закончить военные действия «по линии фронта» и, при этом, отказать Украине в приеме в НАТО. «Это была бы ужасная идея, если бы кто-то действительно собирался ее осуществить, — заставить Украину взять на себя расходы по прекращению конфликта, отказавшись от своих территорий. Но это, безусловно, никогда не могло бы произойти (…) Для нас это опасные сигналы, исходящие от потенциального вице-президента (…) Я не воспринимаю слова Вэнса всерьез»,— заявил он.

В отношении первого лица Зеленский в том же интервью сделал несколько нейтральных и примирительных замечаний, но все же не удержался от утверждения, что республиканец «на самом деле не знает, как остановить войну».

Кроме жестких протестов республиканцев по поводу визита украинского гостя в Пенсильванию, мнение о его заявлениях вThe New Yorker высказал Дональд Трамп-младший, — несомненно, с подачи отца.

«Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приезжает в нашу страну и имеет наглость нападать на кандидата от Республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Позор!» — грянул молодой человек, имея в виду вторую попытку покушения на Трампа 15 сентября со стороны Райана Раута, который, в числе прочего, действительно собирал «донаты» и пытался вербовать наемников для ВСУ.

Обратим внимание на еще один важный момент, формирующий наше мнение об итогах встречи в Париже. Дело в том, что свою позицию о дальнейшей помощи Украине избранный президент США высказал непосредственно перед визитом в своем большом «программном» интервью NBC News, но вышло оно уже после парижской беседы «на троих».

На вопрос ведущей телеканала, уменьшит ли его администрация военную помощь Украине, Трамп, согласно обнародованной стенограмме, ответил «Да… Наверное… Конечно!»

При этом он повторил свой ключевой тезис, так пугающий европейских союзников Украины: “Мы вкладываем $350 млрд. А Европа — $100 млрд. Почему Европа не вносит столько же, сколько мы? Вот что должно произойти: Европа должна сравняться с нами (…) Европа вносит лишь малую часть. А война с Россией для Европы важнее, чем для нас. Это важно для всех, но для Европы это важнее, чем для нас. У нас есть одна небольшая вещь — океан между нами».

Но то, что негативный «выхлоп» от встречи Зеленского с Трампом был не случайностью и не следствием «волюнтаризма» или «иррациональности» американского лидера, можно судить по малоэффективному турне главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Штаты накануне парижского визита своего шефа.

Украинское издание «Новое время» — NV, созданное чешским бизнесменом Томашем Фиалой, близким соратником Джорджа Сороса, и имеющее неплохие информационные источники в Вашингтоне, дало интересную инсайдерскую информацию о поездке в США украинской делегации во главе с Ермаком, который «представил себя как посланник от президента Зеленского, чтобы познакомиться».

По информации NV, встречи в Вашингтоне «длились достаточно недолго», потому что у советников Трампа «просто куча встреч сейчас происходит». Кроме того, был отмечен важный нюанс: «Трамп хочет сам непосредственно общаться с первыми лицами, ему не нужны посредники».

Однако американцы были хорошо готовы к встрече с Ермаком, тем более что президент США и его ближайшие соратники уже получили доступ к разведывательной информации, а потому “американская сторона была не совсем довольна той информацией, которую получила от Ермака о текущей ситуации на фронте. У них есть реальная ситуация, а им рассказывают немножко такую, приукрашенную».

Из других моментов NV отмечает, что Ермак говорил только о границах 2022 года, а не 1991-го, а идея о вступлении Украины в НАТО «в целом встречается трампистами очень прохладно, очень негативно». Что интересно, согласно информации издания, уходящие Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан также «негативно настроены в отношении Украины в НАТО».

Подводя итоги, можно поставить весьма печальный для Киева диагноз — Дональд Трамп не воспринимает Владимира Зеленского как партнера по переговорам. Подход избранного президента США к Украине описывается старым добрым мемом: «Компромисс — это когда мы говорим, а вы — соглашаетесь!»