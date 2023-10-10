Дмитрий Баранов
Автор
Специалист по управлению финансами с двадцатилетним стажем. Область профессиональных интересов – борьба с мошенниками и перевод с «банковского» на русский.
Последние публикации
Три ситуации, в которых спасает самозапрет на кредиты
К долгам можно относиться по-разному: для кого-то это что-то запретное, страшное и зловещее, а кто-то живет взаймы, обитая в ипотечной квартире и разъезжая на кредитном автомобиле. Самые финансово продвинутые даже выжимают из кредитов дополнительную прибыль. Схема такая: в течение беспроцентного...
10 октября 2023
Когда умрет ипотека. Совет будущим заёмщикам
Иногда предсказания напоминают гадания. Обычно к новогодним праздникам экстрасенсы-астрологи предсказывают, что будет нам мешать жить дальше. В остальное время года отечественные братья прозорливых британских ученых стращают скорым по космическим меркам (всего-то через миллиард лет!) взрывом Солнца...
25 сентября 2023
Им не стыдно. Пора огородить участников СВО от махинаторов
У нас в стране на протяжении десятилетий не было принято говорить о том, что во время боевых действий военные получают зарплату. В советское время в открытых источниках не сообщалось, сколько получали защитники Родины во время Великой Отечественной войны. Наверное, считалось, что деньги бросают...
8 сентября 2023
Кормовая база рыночных хищников. Как быки и медведи надувают хомячков
Уоррен Баффет как-то сказал: «Если вы не найдете способ зарабатывать деньги, пока спите, вы будете работать, пока не умрете». Эта мысль плотно обосновалась в головах многих россиян, а истории финансового успеха простых работяг, то и дело всплывающие на просторах Сети, буквально кружат голову...
28 августа 2023
Не стать серийной жертвой. Как кредитные брокеры выманивают деньги
В Ростове-на-Дону накрыли компанию, которая обещала помочь потенциальным заемщикам оформить кредит в банках, брала за эту услугу деньги и благополучно ничего не делала. Схема эта не нова. Помнится, во времена, когда во все вузы сдавали экзамены, ушлые товарищи продавали мнимые связи в приемных...
16 августа 2023
Цифровой рубль: что нового узнает про россиян Большой Брат
Вы заметили, что с 1 августа мы начали жить в цифровом концлагере? Конкретная дата финансового апокалипсиса была назначена не случайно: именно с этого числа вступил в силу закон о цифровом рубле. А с ним должны были начаться принудительный перевод всех выплат на цифровой рубль, тотальный контроль...
3 августа 2023
«Я и новые деньги». Почему бумажные деньги долговечнее металлических
В России в массовый оборот вышли бумажные десяти — и пятирублевые купюры. 16 июля они стали поступать в расчетно-кассовые центры банков, а сотрудники крупных ритейлеров получают инструкции по внешнему виду банкнот. 17 июля их выпуск подтвердили в пресс-службе Центробанка России, о его планируемом...
17 июля 2023
«Дорогая дойная корова». Как лень поможет спасти накопления
Число людей, добровольно отдающих свои деньги голосам из телефона (хорошо, что еще не шумам в голове), растет темпами, которые ВВП страны никогда и не снились. А вот ВВП телефонных мошенников — увы и ах — взметнулся ввысь почти вертикально. Официально — до полутора миллиардов рублей в месяц. При...
3 июля 2023