Специалист по управлению финансами с двадцатилетним стажем. Область профессиональных интересов – борьба с мошенниками и перевод с «банковского» на русский.

В России в массовый оборот вышли бумажные десяти — и пятирублевые купюры. 16 июля они стали поступать в расчетно-кассовые центры банков, а сотрудники крупных ритейлеров получают инструкции по внешнему виду банкнот. 17 июля их выпуск подтвердили в пресс-службе Центробанка России, о его планируемом возобновлении сообщалось еще год назад. Тысячи людей уже подержали в руках диковинку и не преминули отметить это событие в социальных сетях.

Иван Шилов ИА Регнум

Сам собой завирусился фото-флэшмоб «Я и новые деньги». Кого-то история с деньгами напугала: на просторах интернета нашлись тысячи публикаций с заголовками про денежную реформу. Мол, вот оно, началось.

Аргументация паникеров проста — выпуск в обращение новых купюр является свидетельством реформы или деноминации, которая не предвещает ничего хорошего, является завуалированной формой конфискации денежных средств, признаком падения доходов и еще бог знает чем.

Кое-кто помнит еще денежную реформу 1961 года, когда появились долгоиграющие советские деньги, просуществовавшие 30 лет. Этот рекорд, кстати, ни в двадцатом, ни в двадцать первом веке не побит. Та реформа была самой комфортной и безболезненной за весь советский период.

А вот так называемая павловская реформа 1991 года, когда в один миг 50 и 100 советских рублей превратились в ничто, врезалась в память так, что любые новшества в наличном денежном обращении вызывают тревогу. Именно она стала не столько фантомной болью, сколько фантомным страхом.

Исключительно память старших поколений о мгновенном превращении тридцать лет назад наличных капиталов в никому не нужные бумажки является главным двигателем сегодняшних опасений. А уменьшение притока валюты в страну служит дополнительным лыком в строку рассуждений о нехватке денег и необходимости их изъятия у населения.

Как обычно, подобные паникерские объяснения диванных финансистов — бывших вирусологов — очень далеки от действительного положения дел. Равно как и разговоры о том, что людям прививается привычка к мелким номиналам перед деноминацией и невыгодным для населения переходом с «тысяч» на «рубли».

cbr.ru Банкнота Банка России номиналом 5 рублей

Еще рандомная цитата из сети: «Банкоматы не принимают пятирублевые купюры!». Вывод написавшего: деньги не настоящие.

Очень даже настоящие! Времена, когда пятерки и десятки были бумажными, были, в общем-то, не так давно. Но много лет их почти никто не держал в руках. Деньги, которые мы снова встречаем сейчас, те же самые, что были выпущены в далеком 1998 году. Сегодня в оборот выходит новый тираж старых денег и не более того.

Да, многие родились тогда, когда бумажные пятерки исчезли. Десяткам была уготована более длинная жизнь, но и они активно вытеснялись монетами. Удивляться тому, что продавцы и покупатели в 2023 году шарахаются друг от друга, завидев незнакомые («а вдруг поддельные?!») банкноты, не стоит. Явление это, в отличие от денег, конечно, временное, но пока то тут, то там появляются тревожные сообщения о жестких перепалках из-за банкнот мелкого номинала.

Проблема бумажной мелочи не только в том, что с банкоматами она не дружит, с ними и привычные 50-рублевые купюры тоже плохо «срастаются». На государственном уровне всё гораздо серьезнее. Монет, если измерять в штуках, выпущено почти в 10 раз больше, чем бумажных купюр. Огромная цифра: более 71 миллиарда (!) монет различного достоинства находятся в обороте. И где все они? Таким вопросом задаются и банки, и магазины, где мелочи часто не хватает.

А дело тут в психологии. Экономика — это не только про деньги, но и про поведение, социальные установки и культурные традиции. Если мелочь оттягивает карманы, то ею надо забить подходящие емкости, например, стеклянные банки или вазочки в прихожей. Традиция копить мелочь, а потом не знать, как от неё избавиться, неистребима.

cbr.ru Банкнота Банка России номиналом 10 рублей

Так психология превратила бумажные деньги в более долговечные по сравнению с металлическими, что с точки зрения физических свойств материала нонсенс. Собственно, поэтому бумажные деньги, кстати, напечатанные на хлопковой бумаге, и вернулись в старом обличии. Но с одним нюансом — теперь они покрыты специальным полимером, улучшающим показатели износостойкости. Вот и вся разница.

Более того, в ближайшие три года планируется выход в обращение модернизированных банкнот каждого номинала. Будут обновлены и пятитысячные купюры, и тысячные, и пятисотки, и сторублевки, и «полтинники».

Те, кто еще не держал в руках новые купюры, могут посмотреть на иллюстрации. Кстати, изображения именно этих городов появились на них не просто так. Так называемая городская серия банкнот формировалась как путешествие по истории России. Новгород на пятирублевой банкноте был одним из центров Руси, равно как и увековеченный на тысячной банкноте Ярославль и, естественно, Москва, запечатленная на сотке.

Интересно, что в свое время была мысль разместить виды Новгорода на сторублевке, и в 1993 году даже был разработан эскиз. Но инфляция в те годы была проворнее художников, и в итоге изображение появилось два года спустя и на пятитысячной банкноте, которую в 1998 году и деноминировали в пятерку.

А размещенный на десятирублевке Красноярск — это ставшая актуальной отсылка к историческому развороту Руси на Восток, в частности, к походам Ермака. Ермак, кстати, несколько лет простоял на месте, которое сейчас и является частью современного Красноярска. Гора, изображенная на купюре, — это не просто часть пейзажа местности и трудно подделываемое изображение, а то самое место, где и стояли первопроходцы Сибири.