Пока россияне отмечали новогодние праздники, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что жители страны загадывали под бой курантов. Наиболее частой просьбой к Деду Морозу оказалось успешное завершение СВО. По сути, снова актуальной стала старая, советской закалки мудрая установка «раньше думай о Родине, а потом о себе». Всё-таки общественное сознание у нас — коллективистское, несмотря на более чем 30-летнюю историю индивидуалистской рыночной экономики.

Иван Шилов ИА Регнум

Личные же просьбы соотечественников к главному волшебнику были земными и практически не менялись в последние годы: здоровье и помощь с большими покупками (автомобиль, квартира и крупная бытовая техника).

В свою очередь молодёжь жаждет получить хорошее образование и иметь много денег — а когда было иначе? Впрочем, денег хотят все, но старшее поколение имеет более точный ответ на вопрос «для чего?», молодые же люди склонны рассматривать наличные и безналичные как универсальную ценность — без привязки к чему-то конкретному.

Весьма неожиданный запрос — снижение ключевой ставки Центробанка, о неизбежном повышении которой в конце декабря говорили все. И никто не угадал правильный ответ! Эльвира Набиуллина предстала накануне Нового года финансовой Снегурочкой, оставив ключевую ставку неизменной в 21%, сделав первый шаг к исполнению списка желаний сограждан.

А за несколько дней до этого Банк России презентовал исследование, в котором выводы экономистов-практиков о том, что волнует россиян, практически совпали с индивидуальными мечтами миллионов, зафиксированными ВЦИОМ.

Исключением стал один пункт — еда! Если учёные мужи подчёркивали важность развития системы общественного питания, то в опросе граждан этого пункта нет. Казавшаяся в «девяностые», да и в «нулевые» несбыточной мечта поесть досыта уступила желанию поесть хорошо в достойном месте.

Однако сказать, что рост цен на продукты население не волнует, было бы неверно. Просто у людей сейчас есть возможность балансировать повседневные расходы так, чтобы важнейшая базовая потребность была максимально закрыта. А это не всегда просто.

Например, красная икра, сливочное масло, картофель, мясо, шоколад и алкоголь за минувший год стали дороже от 15 до 40%. Немного успокаивает, что один из символов Нового года, салат «Оливье», подорожал как раз на уровень складывающейся официальной инфляции.

Насколько же новогодние мечты о материальных благах приблизятся к воплощению в наступившем году?

Товары дорожают, но и зарплаты растут

В 2025 году россияне неизбежно столкнутся с тем, что их желания станут дороже. Однако накопленный за последние годы опыт велит не опускать рук. Напротив: каждый ищет путь превращения мечты в реальность. И, как ни удивительно, находятся решения, помогающие обмануть рост цен, победить в битве с инфляцией.

Разберемся, в чём заключаются эти секреты.

Для начала обратим внимание на суровую реальность. Пятый год подряд инфляция уверенно обгоняет установленный финансовыми властями порог в 4%, а общий рост цен в 2024 году, по сообщениям аналитиков, достиг 9,6–10%. Почти все главные мечты (авто, поддержание здоровья, бытовая техника и образовательные услуги) дорожали значительно быстрее.

Экономически этот феномен объясняется просто: массовая мечта — это высокий спрос на товары или услуги, способные удовлетворить ту или иную потребность. Как обычно реагируют продавцы на рост спроса? Естественно, повышением цены.

Добавим сюда объективные факторы в виде подорожания логистики из-за параллельного — он же «серый» — импорта. Не забудем про повышение утилизационного сбора на автомобили. Тихим, но не обязательно добрым словом вспомним льготную ипотеку, взвинтившую цены на строящееся жилье. Вишенка на торте — курс доллара, поднявшийся по итогам года на 11% к рублю, что придало ускорение ценам на импортные товары вдобавок к вышеупомянутому параллельному импорту.

Не столько приятным, сколько относительным исключением в ценовом ралли стала недвижимость, но и тут есть нюанс. В первой половине года из-за мер государственной поддержки квадратный метр дорожал быстрее инфляции, после их сворачивания рост цен значительно замедлился. В итоге получилась цена, напоминающая ту самую среднюю температуру по больнице, которая формально нормальная, но оптимизма не вызывает.

Госкорпорация «Дом.РФ» подсчитала, что за 11 месяцев 2024 года номинальные цены на новостройки увеличились на 8,7% — практически на уровне инфляции. Хорошая новость: цены на новостройки в 2025 года продолжат расти на уровне инфляции, то есть в реальном выражении почти не изменятся. Из-за падения выдач ипотечных кредитов застройщики будут неохотно запускать новые проекты, но уменьшение предложения жилья мы почувствуем только в 2027 году. А значит, есть время купить квадратные метры до очередного витка роста цен, пусть даже в ипотеку, ведь при снижении ключевой ставки ипотека подешевеет.

Как следствие, дорогой кредит можно будет рефинансировать под более приемлемый процент.

Еще из хорошего: денег у людей стало больше. Реальные, то есть за вычетом инфляции, зарплаты по стране выросли на 9%. Да, это в среднем, и не все могут найти бенефициаров этих средних повышений в своем круге общения, но работодатели массово жалуются, что сотрудники стали обходиться дороже.

Крупнейший сервис по поиску работы даже составил список профессий, где зарплаты росли как на дрожжах. И это не только курьеры, зарабатывающие на уровне менеджеров среднего звена. Желающие занять вакантные должности водителей и промоутеров могут рассчитывать на прибавку в 60% по сравнению с 2023 годом, рабочие — на 30-40%, технические специалисты — почти на 50%.

Согласно данным Росстата, население с доходами от 215 тысяч рублей на семью увеличилось на 20%, то есть среднего класса стало больше.

Добавим еще позитива: проценты по вкладам в минувшем декабре превысили 20% годовых, что выше инфляции, а значит, накопления помогут приблизить исполнение мечты. По итогам 2024 года банки выплатили вкладчикам рекордные 8 триллионов рублей, что стало весомой статьёй дохода в бюджете огромного числа семей.

ДМС и ОМС: три полезных буквы

Анализ повседневного поведения потребителей показывает, что они в большинстве случаев быстро адаптируются к меняющимся реалиям, в том числе к новым виткам санкционного давления, не позволяя мечте стать несбыточной.

Показательный кейс — ситуация с автомобильным рынком. Россияне массово переключились на подержанные машины. Любой выезжающий из салона автомобиль тут же теряет в цене — этот феномен особенно заметен на китайских авто, занимающих основную долю в продажах. Если до санкционной войны «японец» или «немец» дешевел на 10–15% за год, то сейчас «китаец», как подсчитали журналисты «Известий», падает в цене до 50%. При этом его потребительские свойства остаются на достаточном хорошем для производителей из Поднебесной уровне. Получается, что даже небольшое время эксплуатации дает отличную скидку.

Рынок подержанных авто в 2024 году превысил 5,5 миллиона штук, а новых — 1,8 миллиона, указано в исследовании Национального рейтингового агентства. И если на рынке новых автомобилей китайские производители занимают почти 70%, то на рынке подержанных по-прежнему доминируют более предсказуемые по качеству японские, корейские и немецкие машины, которые даже после 10 лет эксплуатации сохраняют ключевые потребительские свойства.

Интерес к подержанным авто в 2025 году будет только расти. Так одно из главных материальных желаний будет по-прежнему достижимо.

А вот поддержание здоровья будет обходиться существенно дороже. Медицинская инфляция в 2024 году превысила прогнозы страховых компаний и частных клиник. В 2025 году неприятная тенденция продолжится. Ряд страховых ожидают рост стоимости полисов ДМС на 15–20%. Стоимость медуслуг непосредственно в клиниках с 1 января выросла от 7 до 60%.

С учётом динамики цен на аптечные лекарства картина кажется безрадостной. Но наши граждане научились перекладывать существенную часть расходов на собственное здоровье на работодателя и государство.

Дело в том, что в условиях дефицита трудовых ресурсов ДМС стало одной из ключевых составляющих социального пакета. Соискатели требуют от потенциального работодателя ДМС — желательно со стоматологией. По данным Центробанка, показательным стал третий квартал 2024 года, когда сборы страховых компаний по ДМС подскочили почти на треть по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Для тех же, кому не так повезло с работодателем, а также для неработающего населения экономия на медицинских услугах достигается активным использованием полиса ОМС. Государство, необходимо заметить, хорошо подготовилось к всплеску спроса на услуги бесплатной страховой медицины, увеличив в 2025 году расходы Фонда обязательного медицинского страхования на 700 миллиардов рублей — до 3,9 триллиона.

Кстати, косвенным подтверждением востребованности ОМС стали действия мошенников. Одной из самых популярных схем стало фейковое продление полиса обязательного медицинского страхования. Напомним, что полис ОМС — бессрочный, продлевать его не нужно.

Учиться и не выбрасывать рабочую технику

Достойное образование как мечта ближе, если за неё бороться. В 2024 году было выделено рекордное число бюджетных мест в вузы — 620 тысяч по сравнению с 590 тысячами в 2023 году. В наступившем году оно останется практически неизменным — 619 тысяч. Но, несмотря на общую демографическую яму, конкуренция за бюджетные места возрастёт, потому что абитуриентами станет поколение, родившееся в 2007 году, когда Россия переживала резкий всплеск рождаемости.

В общем, молодому поколению и его родителям стоит усвоить простую мыль: хочешь хорошо сэкономить — хорошо учись.

Достойное платное образование становится дороже. Цены поднимаются по формуле «инфляция+» в среднем на 10–15% в год. При этом топовые вузы ничуть не стесняются устанавливать космические расценки.

Например, Сеченовский университет с 2025 года поднял обучение по специальности «лечебное дело» специалитета с 7,6 до 8,6 миллиона — правда, это за все пять лет обучения. А в Высшей школе экономики международному бизнесу в 2024 году можно было учиться за миллион рублей в год, цены на 2025 год пока не объявляли.

Но даже если учиться за деньги, можно экономить за счёт государства. И дело не только в налоговом вычете. Кредит с господдержкой на образование можно получить под 3 (три!) процента годовых, а отдавать взятое — в течение 15 лет после получения диплома.

Очевидно, что через 15 лет даже очень солидные суммы, которые тратятся на обучение в престижных образовательных организациях, будут уже далеко не такими пугающими, как сейчас.

Приятно отметить, что государство приняло важное решение: участники СВО, их дети, а также Герои России смогут поступать на бюджет по внутренним экзаменам вузов, то есть фактически вне конкурса. Решение справедливое и долгожданное.

Пожалуй, единственная мечта, которую никто не смог сделать более доступной, — это бытовая техника. Тем более что в 2024 году продолжал реализовываться отложенный спрос, возникший после резкого подорожания в 2022 году.

Прожить месяц, например, без холодильника или стиральной машины — испытание для очень сильных духом, не все на него способны, поэтому технику будут покупать даже при сильном росте цены. Как отмечают аналитики, россияне стали эксплуатировать бытовые приборы до их физического износа, что немного стабилизирует спрос и ограничивает наценки ретейлеров.

И хочется, чтобы высокое качество, низкие цены и широкий ассортимент отечественной техники стали мечтой, которая обязательно сбудется в 2025 году.