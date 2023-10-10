К долгам можно относиться по-разному: для кого-то это что-то запретное, страшное и зловещее, а кто-то живет взаймы, обитая в ипотечной квартире и разъезжая на кредитном автомобиле.

Иван Шилов ИА Регнум

Самые финансово продвинутые даже выжимают из кредитов дополнительную прибыль. Схема такая: в течение беспроцентного грейс-периода расплачиваешься кредиткой, копишь бонусы и мили. В то же время n-ная сумма лежит на вкладе или накопительном счете. Потом из этих денег погашаешь задолженность по карте, и вуаля: проценты остаются, бонусы копятся. Такой схемой умело пользуются те, кто умеет планировать личный бюджет и сохраняет стойкость к многочисленным соблазнам.

Последние же данные говорят, что кредитные аппетиты граждан выросли настолько, что власти принимают меры по охлаждению рынка. Работающая связка «проблемный кредит — проблемный заемщик — проблемная экономика» никому не нужна. Когда большая часть дохода уходит на выплату долгов, жизнь людей становится хуже, потребление сокращается. В результате падает общий спрос, что отрицательно сказывается на экономике. Предприятиям становится сложнее реализовывать продукцию из-за сниженного спроса, и они вынуждены сокращать производство. Некоторые компании могут обанкротиться, что приведет к потере рабочих мест и дохода для многих людей. Банки также понесут убытки из-за списания плохих кредитов, что ограничит их возможности предоставлять средства для развития экономики.

По итогам второго квартала 64% портфеля приходится на заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода, а на кредиты клиентам с показателем долговой нагрузки более 80% приходится 32% выданного портфеля. Именно поэтому банки обязали создавать дополнительные резервы при выдаче кредитов «плохим» заемщикам, что должно снизить число людей, увязших в долгах.

Из среды айтишников в общий обиход вошло понятие «защита от дурака», то есть обеспечение устойчивости системы при воздействии неквалифицированных пользователей. В случае кредитования выражение не совсем точное, ибо заемщик понимает порядок получения денег, но не всегда в ладах с мотивацией или целеполаганием. Классический пример — когда по звонку от лжепрокурора или сотрудника МВД человек берет кредит и отправляет его на «безопасный счет». Или же, как мы видим по приведенным выше цифрам, кредитоман не может вовремя остановиться, надеясь, что доходы как-то сами вырастут, а запредельная долговая нагрузка как-то сама уменьшится. Тут, скорее, горе от ума. Именно для сокращения таких случаев в России год назад заработал важный механизм самозапрета на оформление онлайн-кредитов. Правда, в текущих реалиях эта возможность сложна в реализации, поскольку для подписания соответствующих документов нужно лично прийти в офис кредитора, а таковых тысячи. И, к сожалению, как показывает практика, не во всех банках менеджеры осведомлены об их обязанности, а не праве оформить самозапрет каждому обратившемуся клиенту.

В ближайших планах государства эту процедуру упростить. Упростить настолько, чтобы одним кликом на «Госуслугах» можно было установить запрет выдачи всех видов кредитов. Законопроект готов к обсуждению на пленарном заседании Госдумы, буквально на днях он должен быть рассмотрен. Документ называется максимально скучно: «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» и Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Но дело здесь не в красоте названия. Небольшой штрих: в среднем у граждан крадут со счетов порядка миллиарда рублей в месяц, заметная часть в улове мошенников — как раз заемные средства жертв. Поэтому актуальность закона более чем очевидна.

Возьмем несколько случаев, когда пригодится самозапрет на выдачу кредитов. Первое, что приходит на ум, — защита пожилых родственников от атак злоумышленников. Новости о том, что очередная старушка стала жертвой телефонных мошенников, появляются ежедневно. Традиция копить «гробовые» передается из поколения в поколение, соответственно, мошенники знают, что у пенсионеров практически всегда есть заначка. Когда «гробовые» заканчиваются, жертву убеждают оформить кредит, а порой и не один и под благовидном предлогом перевести деньги мошенникам под чутким контролем «представителя службы безопасности». Впрочем, жертвами аферистов становятся не только люди старшего возраста, но и доктора наук, крупные предприниматели и чиновники. Тем актуальнее тема самозапрета.

Вторая ситуация — когда люди всеми правдами и неправдами повышают свою долговую нагрузку до неподъемных значений. Например, при возникновении трудностей с выплатой ежемесячного платежа по одному кредиту берут новый. Или берут не кредит, а микрозайм (да-да, именно так почему-то, согласно закону, пишется слово микрозаём), для его погашения — еще один, и так далее. В такой ситуации важно вовремя остановиться. Самозапрет поможет не допустить накопления ошибок, поскольку каждый следующий договор только ухудшит положение дел.

Ну а с третьей ситуацией может столкнуться каждый. Ведь все мы оставляем персональные данные для получения различных товаров и услуг. Например, в пунктах выдачи онлайн-заказов могут попросить предъявить паспорт, а сервис каршеринга запросит вашу фотографию вместе с паспортом и водительским удостоверением. Даже в службе доставки цветов или еды знают о вас больше, чем многие друзья — уж точно адрес, мобильный телефон, имя и состав заказа. Утечки или даже сливы баз данных, увы, мало удивляют. В этих базах можно раздобыть те самые фотографии человека вместе с паспортом, а недобросовестные кредиторы могут выдать онлайн-микрозайм без должной идентификации клиента. И кошмар наяву: уснул без долгов, а проснулся с обязательством перед МФО, да еще и в другом городе.

Пока закон не заработал. Поэтому заботиться о себе и близких придется по старинке. Не полениться и оформить при необходимости самозапрет хотя бы в банках, где есть счета. Ну и регулярно проверять кредитную историю. Это можно сделать с помощью тех же «Госуслуг» уже сегодня, причем два раза в год абсолютно бесплатно. Как говорится, регулярность хороша не только в личной жизни, но и в финансовой.