Уоррен Баффет как-то сказал: «Если вы не найдете способ зарабатывать деньги, пока спите, вы будете работать, пока не умрете». Эта мысль плотно обосновалась в головах многих россиян, а истории финансового успеха простых работяг, то и дело всплывающие на просторах Сети, буквально кружат голову.

Иван Шилов ИА Регнум

Например, с мая 2019 г. по ноябрь 2021 г. акции компании Tesla выросли почти на 3000%. Иными словами, если вы вложили 10 000 рублей до пандемии, под новый 2022-й год можно было бы вывести с биржи более 300 тысяч рублей. Астрономическая доходность при минимальных вложениях. Похоже на сказку, но тем не менее случай реальный.

Эта история, как и множество других похожих, мотивирует поиграть на бирже и задуматься: а где брать идеи, куда вкладываться? При этом желательно не ждать полтора года, когда акции принесут астрономическую прибыль, и зарабатывать лучше в рублях — в условиях санкций это разумный план. И находятся добрые люди, готовые указать инвесторам светлый путь. Колоссальные размеры отечественного фондового рынка просто созданы для того, чтобы, как в реальной политике, создавались группы влияния, шли ценовые войны и разворачивались подковерные игры.

Число россиян, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 25 миллионов человек, их совокупный портфель достиг 7 триллионов рублей. А совсем недавно, 14 августа был поставлен абсолютный рекорд за всю историю биржевых торгов в России: за один торговый день сделки совершили более полутора миллионов человек.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Вряд все они корпели над котировками, изучали отчетность компаний, разбирались в тонкостях технического анализа и прочих важных, но скучных вещах. В условиях цифровизации игра на бирже превратилась из работы в игру типа всем известных «бродилок» и «стрелялок». Решение и там, и там нужно принимать быстро.

Поэтому закономерным явлением стало распространение помощников-экспертов из социальных медиа, прежде всего телеграм-каналов. Новые медиа — ключевой источник для начинающих инвесторов. С учетом омоложения биржевой аудитории аппетит к риску у частных инвесторов растет. Поделиться своими знаниями об инвестировании просто, предложить свою стратегию — тоже. Платные обучающие курсы и каналы инвесторов по подписке распространились невероятно.

Например, у одного из самых знаменитых инвесторов страны бесплатный канал насчитывает 77 тысяч подписчиков, кроме того, у него есть платный канал почти за четыре тысячи в месяц с советами типа «продать-купить», и там более 10 тысяч подписчиков. Есть интересный канал женщин-инвесторов, где число подписчиков приближается к пяти тысячам. Всего же, по оценкам аналитиков, количество подписчиков ведущих финансовых блогеров доходит до нескольких миллионов человек.

То есть соцсети — это огромная инвестиционная сила с вождями. Мало кого их них знают в лицо или по именам. Но в их руках огромная власть: они могут разогнать те или иные бумаги вверх или уронить вниз.

Например — и это официальная информация — в 2022 году были выявлены факты манипулирования с использованием телеграм-каналов ценами акций компаний «Россети Юг», «Пермэнергосбыт» и «Саратовэнерго». Быки и медведи заработали, а хомячков надули. Хомячками как раз называют неопытных инвесторов с маленькими портфелями. Именно они основная кормовая база рыночных хищников.

Вообще на рынке могут случаться удивительные вещи. Например, внезапный рост акций второго и третьего эшелона на десятки процентов в день (а это тысяча годовых, между прочим) без каких-либо значимых новостей и событий. 40% — максимально возможный рост котировок в день — это лимит биржи. Конечно, бывает, что для резкого роста акций есть объективные причины, но бывает, что оснований для аномального роста стоимости акций нет. И даже гуру рынка разводят руками, не понимая, как проглядели выгодную сделку.

Например, волна пампов, то есть разгона не самых ликвидных акций, была зафиксирована осенью 2022 г.: акции компании «Обувь России» на фоне слухов о достижении соглашения с кредитором сделали +280% меньше чем за месяц (от 3,9 руб. за акцию до 14,3 в моменте). Похожая картина произошла с бумагами «Волгоград Энергосбыт-п», «Донской завод радиодеталей» и другими.

Далее, как в кино «Волк с Уолл-стрит». Задача героя Ди Каприо — купить «мусорные» акции подешевле, разогнать их в цене и продать, заработав на разнице. Акции падают, происходит, как говорят на бирже, дамп. Кому продать? Конечно же, хомячкам — простым мечтателям о большом доходе. Единственная разница между фильмом и российской реальностью: телефон как средство манипуляций уступил место мессенджерам и социальным медиа.

Неверным будет сказать, что все финансовые блогеры — манипуляторы. Но рекомендация действительно авторитетного человека может хорошо двинуть бумаги. Например, график цен на акции одной из авиационных компаний в течение одной августовской недели напоминал зубчики расчески: резкие колебания буквально в течение одного дня. Кто-то хорошо снимал сливки. А кто-то оставался с убытками. И так несколько раз. Манипуляция? Не доказано. Скажем так: грамотные инвестиционные рекомендации. При этом на нескольких формально не связанных с собой телеграм-каналах.

Грань между инвестиционной рекомендацией и манипуляцией неопытный инвестор не всегда может четко определить. А судя по статистике, такой участник торгов часто ведется на памп и дамп. Народные инвесторы с портфелем от 10 до 100 тысяч рублей (а таких 90%), как правило, показывают худшую, «отрицательную доходность». Справедливости ради нужно заметить, что причины неудач не всегда в слепой вере в гуру из интернета. Инвесторам не идут на пользу и самостоятельный нерациональный выбор финансовых инструментов, и отсутствие диверсификации вложений.

Как же инвестировать без риска? Простой ответ: никак. Инвестиции без риска невозможны, тем более в условиях ограничений и санкционного давления. Все, кто обещает обратное (и ведь обещают!), — просто мошенники.

Беда еще в том, что никакого официального реестра финансовых блогеров нет, да и быть, по большому счету, не может. Поэтому выбор советчика — личная ответственность каждого инвестора. Часто в таком качестве выступают брокеры, предлагающие инвестиционные идеи. Для начинающего инвестора это достойный путь. Брокеры открыто говорят, какой процент идей сработал: 70–80% — хороший показатель. Собственно, и ответственные блогеры также ведут статистику, не боясь показывать, что и они ошибаются.

Международные исследования говорят, что влияние социальных медиа на инвестиционное поведение граждан будет только расти. Россия здесь не будет в отстающих. И пока нет явных регуляторных мер в отношении информации «от блогеров», фильтровать их идеи придется самостоятельно. Хочется надеяться, что старый призыв «учиться, учиться и учиться» сделает из хомячков быков или медведей. Во всяком случае они перестанут быть кормовой базой.