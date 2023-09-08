У нас в стране на протяжении десятилетий не было принято говорить о том, что во время боевых действий военные получают зарплату. В советское время в открытых источниках не сообщалось, сколько получали защитники Родины во время Великой Отечественной войны. Наверное, считалось, что деньги бросают тень на святые чувства патриотизма и любви к Родине. При этом мало кто знает, что государство выделяло денежное довольствие не только кадровым военным, но и, например, партизанам. Причем обнаружить в воспоминаниях ветеранов упоминание о задержках или невыплате боевых не удалось. Финансовая система работала как часы даже в экстремальных условиях. Переводы бойцов с фронта помогали родным в глубоком тылу справиться с тяготами, а многим в прямом смысле не умереть с голоду. Записи в документах полевых кассиров спустя годы позволили огромному числу людей узнать судьбу пропавших без вести родственников, получить оставшиеся на вкладных книжках военнослужащих деньги.

Иван Шилов ИА Регнум

Сегодня о доходах участников СВО говорят открыто. Многим семьям полученные деньги помогают решить злободневные проблемы: закрыть ипотеку, отремонтировать дом, оплатить дорогостоящее лечение детям или родителям.

Денежное довольствие, выплачиваемое нашим военным в зоне СВО, начинающееся от 200 тысяч рублей в месяц, часто в несколько раз выше зарабатываемого ими на гражданке. Например, согласно данным Росстата за июнь 2023 года, средняя зарплата в Кировской, Пензенской или Саратовской областях — в районе 50 тысяч рублей. А те, кто призван из некоторых сельских районов, за месяц службы могут получать почти полугодовое жалование.

У участников СВО и членов их семей не всегда есть опыт управления такими средствами. Это не их вина, это реальность, которую необходимо осознать. Такой неопытностью пользуются преступники. Одного участника СВО ограбили в бане, куда он пошел с миллионом наличных. Мужчина просто уснул (скорее всего, в напитки было подмешано снотворное). Подобных случаев масса. Проблема перевозки большой суммы наличными в наш безналичный век только подчеркивает необходимость обучения простым, но очень важным способам управления деньгами.

Александр Щербак/ТАСС

Еще одна громкая история связана с несостоявшейся женитьбой раненого бойца. Будущая невеста заботилась о нем, покупала еду (не за свой счет, разумеется). Все шло хорошо, пока на счет дамы не были перечислены деньги на покупку автомобиля. Финал классический: ни дамы, ни денег, ни автомобиля. В этой истории хорошо то, что деньги были именно перечислены, то есть остались следы финансовой операции. По этим следам и нашли сбежавшую невесту. След денег, правда, уже простыл. Но хотя бы у суда есть основания безоговорочно встать на сторону потерпевшего. А если бы передача средств шла из рук в руки наличными, то восстановить справедливость было бы гораздо сложнее.

Для тех, кто уже накопил достаточную сумму, есть «выгодные инвестиционные предложения», например в интернете распространяется реклама, в которой «группа инвесторов» предлагает участникам СВО скидки до 50% на приобретение участков в Подмосковье. Вот только почему-то «группа инвесторов» оформлена как ИП. Вроде бы мелочь, но вкупе с нереальной на рынке скидкой она должна сигнализировать о важности как минимум дополнительной проверки продавца.

Эти случаи иллюстрируют острую проблему, которую надо решать. К тем, у кого есть деньги, всегда будут липнуть проходимцы. И семьи участников СВО не станут исключением. Можно долго возмущаться: как не стыдно красть деньги, заработанные в прямом смысле кровью! Но важно всем осознать факт: стыдно жуликам не бывает! Точка. Мораль пусть им читают в местах не столь отдаленных. Если, конечно, они туда попадут. По оценке Генеральной прокуратуры, раскрываемость дел о мошенничестве составляет порядка 25%.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

Но и раскрытие дела еще не означает возврат украденных средств их истинным владельцам. Даже если злоумышленник оказывается на скамье подсудимых, взыскать незаконно присвоенное бывает очень тяжело, так как большая часть уже потрачена, переведена на счет подставных или более авторитетных лиц или отлеживается где-то на крипотокошельках.

С участниками СВО и членами их семей нужно заниматься финансовым просвещением, профилактикой. Важны привычки и установки, которые необходимо помочь выработать. И это не финансовое образование. Сколько раз в этом убеждались! Даже прожженные экономисты попадаются на уловки мошенников: их жертвой несколько лет назад чуть было не стал даже бывший министр экономики.

Уже сформировался пул проблем и вопросов, которые важно разъяснять, помогать семьям принимать оптимальные для них решения. И темы эти как раз про бытовые, но важные вещи: могут ли родственники распоряжаться платежной картой военнослужащего, например оплачивать кредиты? Как быть, если карта утеряна? Как оформить кредитные каникулы? Может ли банк продать залоговое имущество военнослужащего? Как безопасно переводить деньги родственникам? Вопросов много.

Причем создавать инфраструктуру для работы с участниками СВО и членами их семей не надо. Во всех регионах есть центры по повышению финансовой грамотности, большую работу проводят центры управления регионами, крупные вузы. Бесплатно. Работает фонд «Защитники Отечества», наверное, после завершения организационного этапа и решения первоочередных задач там тоже повернутся к проблеме лицом. Важно только адаптировать программы под нужды конкретных людей с учетом региональной специфики. Позитивный опыт уже есть в Воронеже, Белгороде, Курске, Севастополе — регионах, которым и так трудно, но понимание необходимости вкладывать силы в такое большое и важное дело есть. В Москве хороший опыт у Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей, одна из задач которого — адаптировать участников проекта к мирной жизни. В общем, есть понимание, есть инициатива — ее нужно только поддержать. Для пользы общего дела и чтобы не испытывать чувство неловкости и стыда, когда очередного бойца обманут мошенники, которым не будет стыдно.