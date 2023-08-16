Специалист по управлению финансами с двадцатилетним стажем. Область профессиональных интересов – борьба с мошенниками и перевод с «банковского» на русский.

В Ростове-на-Дону накрыли компанию, которая обещала помочь потенциальным заемщикам оформить кредит в банках, брала за эту услугу деньги и благополучно ничего не делала.

Иван Шилов ИА REGNUM

Схема эта не нова. Помнится, во времена, когда во все вузы сдавали экзамены, ушлые товарищи продавали мнимые связи в приемных комиссиях, обещая за долю малую шепнуть экзаменаторам нужную фамилию. И ничего не делали.

Если абитуриент поступал, то договор считался выполненным, если нет, то деньги просто отдавали обратно. Старая схема на новый лад оказалась рабочей, фирма целых три года дурила Ростов-папу. Но сгубила жадность: никому ничего не возвращали.

Помощники в получении денег у кредиторов получили в обиходе название «кредитные брокеры». Проблема заключается в том, что такого понятия в законодательстве нет. Но они вполне благополучно продолжают работать. Получается, если чуть окультурить известное выражение Фаины Раневской, афедрон есть, а слова нет. Это игра не то чтобы совсем без правил, но, скажем так, правила на каждой стороне поля свои, а то и совсем не действуют.

С точки зрения гражданского права кредитные брокеры — это консультанты, в лучшем случае действующие по закону, но, как пелось в известной песне, кто-то кое-где у нас порой его несколько фривольно трактует. Сколько кредитных брокеров работает — никто не знает, ибо раздавать советы за деньги у нас не возбраняется, заниматься этим может кто угодно, даже и тот, кто ничего не смыслит.

Понесут ли ростовские удалые ребята наказание — вопрос спорный. Договор наверняка составлен так, что они никому ничего не должны. Поэтому проблему возврата денег за посреднические услуги этот кейс отражает ярко.

В России почти 300 банков, более тысячи микрофинансовых организаций, 1900 ломбардов, 900 кредитных потребительских кооперативов — масса возможностей взять деньги взаймы напрямую у легальных организаций, на которые в случае чего найдется управа. Почему же люди идут к посредникам?

Те, кому удобно, просто используют их для выбора подходящего продукта. Крупные финансовые сайты выступают агентами банков и МФО и предоставляют информационный сервис, помогающий сделать оптимальный выбор. А регистрация на финансовых маркетплейсах с предварительным многократным подтверждением личности позволяет получать деньги взаймы, не вставая с дивана. Свой доход в виде комиссии за привлечение заемщика подобные компании получают не от клиента, а от финансовой организации.

Но есть и другая категория посредников. Национальное агентство финансовых исследований еще в 2021 году отметило, что около пяти миллионов россиян имели просрочки по долгам перед кредиторами. Более свежих данных по всему рынку нет, но даже устаревшая цифра дает понимание, что многие сограждане испытывают сильные сомнения в своих способностях очаровать потенциального кредитора. И вот этот сегмент — самый сладкий для кредитных брокеров с пониженной социальной ответственностью.

Монетизация проблем граждан в целом поставлена очень хорошо. Сначала обнадеживают: «Вероятность получения положительного решения выше в четыре раза». Потом вселяют веру в свою честность: «Кредит без предоплаты». И где-то далеко внизу пресловутым мелким шрифтом пишут: «Стоимость получения положительного решения — от 10 до 15% после получения денег». Ну как же без переплаты, если проценты всё равно возьмут? Ах, это ж не переплата, а комиссия, и возможно, даже не одна.

Владельцы надоедливых телеграм-каналов часто даже не удосуживаются написать, какую компанию они представляют. И при этом в условиях царит полная вольница. Например, предлагают кредит, если «нет просрочек, нет действующих микрозаймов, положительная кредитная история». Да еще и отчет о кредитной истории предоставьте. Если у заемщика всё так «шоколадно», зачем ему посредник? Лень виновата или слепая вера, что добрый дядя шепнет финансистам нужную фамилию?

На другом полюсе — займы для тех, кто допустил неоднократную просрочку, стал банкротом, не имеет российского гражданства и пр. Они легко могут попасться черным кредиторам. За последнее время число выявленных финансовых нелегалов выросло более чем на четверть. За первую половину текущего года обнаружили 850 таких компаний — по 5–6 в день.

А сколько предложений от посредников дать взаймы под залог недвижимости! Напомним, что займы в МФО под залог недвижимости прямо запрещены законом. Выход находится: договор займа формально подписывается двумя физическими лицами. И нелегал делает всё, чтобы клиент, не подозревающий, что уже стал жертвой, допустил просрочку. И — прощай, квартира. Даже если речь не идет о квартире или машине, то черные кредиторы найдут способ выжать из человека всё. В помощь им же — черные коллекторы, в буквальном смысле выбивающие долги.

Вторая опасность: посредник подбирает «самый выгодный вариант» — 4% годовых (цифра взята из реального рекламного объявления). Чтобы подтвердить получение кредита, нужно сообщить по телефону код из SMS. Никому объяснять не надо, что на самом деле это такое. И вместо радости от упавших на счет денег заемщик прощается со своими кровными.

Более тонкий вариант связан со страховкой. Кредитный брокер объявляет жертве, что ему одобрен заём, но для его получения нужно оформить страхование жизни. Приезжает курьер, привозит полис, получает деньги. Заемщик направляется в офис кредитора, где с удивлением узнает, что о нём слыхом не слыхивали, а оплаченный полис — не более чем бумажка.

Третья и главная опасность, которая явно недооценена, заключается в том, что персональные данные, один раз попав в руки мошенникам, становятся объектом обмена и купли-продажи. Так вместо серийных преступников формируется новая прослойка серийных жертв.

Опытному социальному инженеру достаточно телефона и имени, чтобы раскрутить человека на деньги. Сначала кредит, который оборачивается убытком, потом звонок из «правоохранительных органов» с тем же результатом, а потом и тема выплаты компенсации всплывает. Особо доверчивых мошенники обманывают по пять-шесть раз. А персональные данные продолжают кочевать из одних нелегальных баз в другие.

Обманутым бедолагам остается лишь идти писать заявление в полицию с надеждой, что обидчиков найдут. С учетом развитости дистанционных каналов мошенничества на восстановление справедливости могут уйти годы. А между тем способ сохранить деньги прост и умещается в формулу «не доверяй, а проверяй».