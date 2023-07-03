Специалист по управлению финансами с двадцатилетним стажем. Область профессиональных интересов – борьба с мошенниками и перевод с «банковского» на русский.

Число людей, добровольно отдающих свои деньги голосам из телефона (хорошо, что еще не шумам в голове), растет темпами, которые ВВП страны никогда и не снились. А вот ВВП телефонных мошенников — увы и ах — взметнулся ввысь почти вертикально. Официально — до полутора миллиардов рублей в месяц.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом очевидно, что не все пойдут в полицию или в банк писать заявление, которое легко можно озаглавить: «Я простофиля, поймите и простите». Многие не пытаются искать справедливости, потому что понимают: никто никогда и ничего уже не вернет. Многие считают, что ущерб незначителен или значителен не настолько, чтобы потерянное нельзя было снова заработать в обозримые сроки.

Что делать, чтобы не попасть в список простофиль? Как ни странно — учиться ничего не делать. Когда нехорошие люди пытаются обворовать по телефону — это лучшие условия для развития таких навыков.

Скинуть звонок — простое и не требующее специально развитых способностей действие, для его выполнения образование не нужно. А вот для того, чтобы расстаться с накоплениями, оно как раз необходимо. Перевести деньги, воспользоваться банкоматом cash-in, купить крипту, продать квартиру, взять кредит, скинуть деньги на пресловутый «безопасный счет» — все это требует определенных умений, причем иногда отточенных до самоотречения и игнорирования реальности.

На другой стороне баррикад — «учителя». Мошенники изо дня в день учат и учат свою паству. Действуют быстро, берут дорого. Лиц не показывают, наверное, чтобы не разорвали благодарные ученики. Дорогостоящие «курсы» от таких «учителей» — это путь, которым за знаниями точно ходить не надо.

В среднем по стране за «науку» люди отдают больше 4 миллионов рублей ежедневно, однако есть примеры и более выдающихся «учеников». Например, курсы от «следователей» обошлись одному из граждан аж в 14 миллионов рублей.

В конце «обучения» может быть «выпускной» с поджогом отделения банка и дракой с охраной. Нет, это не выдумка. Люди действительно по указке псевдоправоохранителей идут и поджигают офисы финансовых организаций, потому что там работают «преступники». Ну, так им сказали голоса из телефонной трубки.

Предварительно деньги, бывшие до срочной продажи по указке мошенников квартирами-машинами-дачами, из поджигаемого банка перечислены неизвестным «спасителям», поэтому банк горе-клиенту уже, наверное, и не жалко. Вместо прослушивания незнакомого голоса в трубке прочитать бы сначала наискосок Уголовный кодекс, понять, что будет, если портить чужое имущество и бить чужие лица.

Цена обучающих курсов от бдительного «банковского работника» иногда доходит и до 45 миллионов. Так, высокопоставленному чиновнику поведали по телефону, что ему ошибочно переслали деньги и их необходимо вернуть. Ну, что такое случайно оказавшиеся деньги у чиновника — объяснять не надо. Деньги он вернул, только не чужие, а свои. Вернее, ему помогли. Он всего лишь сообщал по телефону коды из SMS. Хороший ученик у мошенников, щедрый и дисциплинированный. Был бы ленивым — остался бы при деньгах.

Беда еще и в том в том, что мошенники, как репетиторы, — один раз не приходят. Попались один раз — тут же возникает очередь желающих пристроить оставшиеся у жертвы деньги по назначению.

Обманули «следователи» — наготове имеется схема с «компенсацией» потерь, причем выплатить «организационные расходы» нужно прямо сейчас и на левый номер телефона. Выгорело здесь — пожалуйста, дорогая дойная корова, специально для вас создан благотворительный фонд для жертв мошенников. Вам вернут все деньги. Но потом. Вот только налог, пошлину, страховку, депозит, вексель и аддендум (берем словарь финансовых терминов и переписываем все подряд) нужно отдать прямо сейчас.

Популярная в последнее время схема — «ваши деньги идут украинской армии, спасайте их немедленно, а то сядете на 20 лет». Помимо критического мышления, которое необходимо включать, есть один простой народный способ прекратить разговор, если воспитание не позволяет вам «послать» незнакомца.

Просто спросите его: чей Крым? С учетом того, что подавляющее большинство телефонных мошенников и правда работает с Украины (вспомните хотя бы печально известные днепропетровские «кол-центры»), ответом в большинстве случаев будет отборный мат, и проблема решится сама собой.

Гигантские доходы мошенников свидетельствуют о том, что на просторах страны очень много людей живут в каком-то своем мире, ни разу не услышав про подобные «разводки». Хотя и статей, и сюжетов, и новостей хоть отбавляй. Но времени у тех, кто своими руками отдает нажитое неизвестным, нет. «Преподаватели» же ждут, требуют, настаивают, торопят.

Старшее поколение тоже попадается на затасканные приёмчики, хотя, казалось бы, еще в 90-е они должны были получить иммунитет. Помните, олды, продажу утюгов на улицах? Только для вас и только сейчас — вы выиграли утюг, но налог надо оплатить. Наличными и на месте. И величина этого «налога» была такой, что окупала и утюг, и работу продавца. Хватало и на аренду офисов, где толпы безработных, купившихся на объявление «доход $1000, опыт не требуется», обучались премудростям впаривания ширпотреба проходящим согражданам.

А организаторам этого «бизнеса» до сих пор хватает на безбедную жизнь с купленным за инвестиции (читай — деньги обманутых) паспортом островного государства Сент-Китс и Невис.

Повторяем еще раз волшебные слова: критическое мышление. Чтобы не стать жертвой прекрасно организованных и отлично финансируемых (вами же) преступных групп, стоит запомнить самое главное правило. Любой незнакомец, начинающий разговаривать о деньгах, не хочет отдать свои. Он хочет забрать ваши. Точка.

Если есть сбережения, которые боитесь потерять, просто поленитесь их тратить. Учитесь ничего не делать. Не ведите разговоры, не выясняйте подробности, не бегите к банкомату, не диктуйте содержимое конфиденциальных сообщений. Это бесплатно и иногда бывает даже выгодно.